Digitalización del mercado inmobiliario: la plataforma que está cambiando las reglas del juego

El real estate está experimentando una transformación sin precedentes en los últimos años, impulsado por las nuevas tecnologías que traen más oportunidades de inversión en distintas partes del planeta. De acuerdo con un informe de la consultora Grand View Research , se espera que el tamaño del mercado de bienes raíces mundial alcance los 5,85 billones de dólares para 2030.

Gran parte de este crecimiento se traduce también en la posibilidad que ahora tienen los pequeños y medianos ahorristas de participar en desarrollos premium. En ese sentido, dos gigantes empresariales como Fortune International Group y Globant crearon una plataforma innovadora que permite acceder a proyectos inmobiliarios de lujo con un ticket mínimo de apenas USD 1.000.

Este reciente lanzamiento promete revolucionar la forma de invertir en bienes raíces a nivel global. De hecho, ambas compañías sostienen que se trata de una oportunidad perfecta para aquellos que deseen comprar activos de forma sencilla en un mercado grande y seguro como el de los Estados Unidos.

El legado de excelencia de Fortune International Group

Con más de cuatro décadas de experiencia en el segmento inmobiliario de Florida, esta empresa desempeña un rol fundamental en la industria. Actualmente, cuenta con más de 20 oficinas y realiza ventas exclusivas que alcanzan aproximadamente 3.000 millones de dólares al año.

A lo largo de su historia, Fortune International Group ha vendido más de 31.000 unidades y ha gestionado más de USD 1.000 millones en capital. Entre sus desarrollos destacados ya entregados, se encuentra Jade Signature. De hecho, la compañía ha participado en una familia de proyectos para esta reconocida marca.

Asimismo, otros trabajos muy exitosos en los que ha participado este gigante del real estate son Ritz-Carlton Residences en Sunny Isles, Auberge Residences & Spa en Fort Lauderdale y Signature Collection de Brickell City Centre Reach & Rise.

En tanto, su cartera de ventas exclusivas incluye edificios de lujo en distintas partes de los Estados Unidos como The Residences at Mandarin Oriental, Cipriani Residences, Baccarat Residences, UNA Residences, Missoni Baia y ONE Park Tower.

“Estoy gratamente sorprendido por la increíble respuesta que hemos recibido desde el lanzamiento. Ver a tantos inversores unirse a nuestra plataforma confirma que estamos cumpliendo con una necesidad real en el mercado. Esto es solo el comienzo de lo que Growie puede lograr en el mundo de las inversiones inmobiliarias”, indica Edgardo Defortuna, un experto del sector que participa de este proyecto.

Globant, por su parte, es reconocido como un verdadero referente en la integración de herramientas de vanguardia para optimizar procesos y crear nuevas posibilidades de negocio. Su experiencia en transformación digital representa un elemento clave para muchos sectores como el real estate.

Cabe destacar que la gigante del software fue reconocida por Brand Finance, como la marca de IT de mayor crecimiento en el último año (2023-2024). Este logro refleja su compromiso con la innovación y la excelencia en este sector.

Fundada en 2003, ha sido la primera compañía de IT de la región en cotizar en NYSE. Con más de 29.000 empleados en 33 países e ingresos anuales que superan los 1.000 millones de dólares, ha sido elegida por empresas de renombre como FIFA, Fórmula 1 y Apple para impulsar la innovación.

Growie: una oportunidad única para pequeños inversores

A partir de su capacidad para presentar propuestas innovadoras, Fortune International Group y Globant lanzaron al mercado la primera plataforma que permite acceder al negocio inmobiliario premium de los Estados Unidos con un ticket mínimo de apenas 1.000 dólares. Esto representa una ventaja significativa en comparación con otras opciones disponibles por ese monto inicial.

Además de modernizar y simplificar el proceso en proyectos exclusivos que anteriormente estaban reservados para grandes capitales, Growie irrumpe en el mercado de real estate con la promesa de generar resultados superiores a las alternativas tradicionales disponibles en el segmento.

A través de esta plataforma, los pequeños inversores pueden aprovechar una oportunidad única en un mercado en auge. De hecho, esta iniciativa no solo llega para beneficiar a los ahorristas, sino que también sirve para impulsar el crecimiento del sector inmobiliario, al promover un ecosistema más inclusivo y dinámico.

