Mar del Plata en invierno: un destino lleno de aventuras para la familia

Durante el invierno, Mar del Plata ofrece un sinfín de opciones para disfrutar en familia (EMTURyC)

Mar del Plata se destaca como un destino perfecto para las vacaciones de invierno, ya que ofrece una amplia gama de actividades para todas las edades. La ciudad se transforma en el período vacacional con festivales, espectáculos y una variada oferta recreativa para la familia.

Durante estas semanas se realizan múltiples eventos gratuitos y una agenda que incluye numerosas obras de teatro, conciertos y talleres infantiles que están distribuidos por toda la localidad. Tal es el caso del Festival Nacional e Internacional de Títeres (Festitíteres), que se celebra del 14 al 28 de julio, hasta el Festival Yeca y la Noche del Turismo y la Cultura.

Las obras teatrales son un clásico de Mar del Plata con una cartelera muy amplia (EMTURyC)

En cuanto al teatro para adultos, durante la temporada se podrá disfrutar de Bajo Terapia (18/07); Dos Piratas y Un Tesoro, con Eugenio y Culini Weinbaum (16, 20, 22, 24 y 27/07); En el Aire, con Facundo Arana (20, 21, 26 y 27/07); Sinvergüenzas (26/07); La casa de Bernarda Alba (28/07) y varios shows de stand up entre los que se presentan Ezequiel Campa (13/07), Mike Chouhy (18/07), El Show de Carmen (20/07) y Juampi González (27/07).

Otros espectáculos destacables son El Lago de los Cisnes, presentado por el Ballet de Sans Petersburgo (19/07); El último tango: la despedida, presentado por Hernán Piquín (20/07) y Píxar en concierto (20 y 21/07).

Para los amantes de los recitales, el invierno marplatense contará con La Beriso (6/07), Cumbia Grande (6/07), Séptimo Día (6/07), Eduardo Crovara (11/7), Adrián Barilari (12/07), Equinoxio (13/07), Campedrinos (13/07), Kapanga (19/07) y Nonpalidece (20/07).

Las actividades al aire libre permiten disfrutar de lo bueno del invierno y de las vacaciones (EMTURyC)

Aventuras en el parque aéreo

Para los que buscan adrenalina, el primer parque aéreo de Mar del Plata, situado en la zona sur, es una opción imprescindible. Enclavado en un bosque de pinos de más de 40 años, ofrece una experiencia única con 39 puentes colgantes y tres circuitos de diferente dificultad.

Además, cuenta con un muro de escalada, rapel, caída libre y cuatro circuitos de tirolesas, todo bajo los más altos estándares de seguridad y con equipos certificados según normas europeas. Los visitantes solo necesitan medir más de 1,30 metros y tener ganas de divertirse.

La naturaleza vuelve a ser protagonista en las vacaciones de invierno (EMTURyC)

Parque de camas elásticas y bicicletas

Otra atracción destacada es el primer parque de camas elásticas de la ciudad. Se trata de una opción fantástica para que, tanto niños como adultos, salten y se diviertan sin parar.

Este parque, con más de 1.400 metros cuadrados de camas elásticas interconectadas, ofrece actividades como dodgeball, baloncesto, barra de batalla y muros de escalada. Ubicado en la zona comercial de Juan B. Justo, está abierto para todos los mayores de cinco años.

En tanto, explorar Mar del Plata en bicicleta es una excelente manera de conocer la ciudad y mantenerse activo. Desde el circuito costero hasta los barrios históricos, las opciones de paseos son variadas y atractivas.

La ciudad cuenta con bicisendas que conectan la Plaza Mitre con la costa y la Avenida Constitución con Santa Clara del Mar. Para quienes no lleven su bicicleta, existen múltiples puntos de alquiler para disfrutar de una aventura sobre ruedas.

Las camas elásticas son una diversión garantizada para grandes y chicos (EMTURyC)

El mar también es protagonista en invierno

Un paseo en barco ofrece una perspectiva única de Mar del Plata, permitiendo a los visitantes disfrutar de vistas espectaculares desde el mar. Estas excursiones, que parten desde el puerto de la ciudad, duran más de una hora y garantizan fotos inolvidables (hasta el puerto se puede llegar tanto en vehículo propio como en transporte público).

Por otra parte, conocida como la Capital Nacional del Surf, Mar del Plata cuenta con numerosas playas perfectas para practicar surf. Playa Grande y Varese son dos de las más populares, donde, además, las escuelas dan clases para todos los niveles y alquilan los equipos necesarios.

Las playas y el mar proponen disfrutar del surf y SUP también en invierno (EMTURyC)

También se puede practicar Stand Up Paddle (SUP), una modalidad que consiste en deslizarse sobre el agua con una tabla grande y un remo. Las escuelas están abiertas todo el año, permitiendo disfrutar del surf y SUP en cualquier estación.

Mar del Plata ofrece mucho más. Cuenta con una pista de patinaje sobre hielo, juegos electrónicos y muchas más actividades recreativas. Para obtener información detallada sobre todas las opciones disponibles, se puede visitar la página del Ente Municipal de Turismo .