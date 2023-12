Inversión inmobiliaria: la hospitalidad y la elegancia italiana se posicionan en el corazón de Miami

Cipriani Residences Miami se encuentra en Brickell, el distrito financiero de la ciudad (Cipriani)

La hospitalidad y el estilo de vida de lujo italiano ganan terreno en el estado de Florida de la mano de Cipriani Residences Miami: un proyecto integral situado en Brickell. Se trata de una torre de 80 pisos que se levanta en el distrito financiero de la ciudad, al pie de la bahía de Biscayne.

Su ubicación permite a los residentes vivir a poca distancia de los principales atractivos del vecindario: desde tiendas y experiencias gastronómicas en Brickell City Centre y Mary Brickell Village, hasta el parque lineal Underline y Simpson Park. Además, están cerca de allí instituciones culturales y deportivas como el Pérez Art Museum Miami (PAMM), el Phillip and Patricia Frost Museum of Science, el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts y el Kaseya Arena.

Cipriani Residences Miami es una torre de 80 pisos que se levanta al pie de la bahía de Biscayne (Cipriani)

Servicios de primer nivel para una vida de lujo

En línea con su renombrada hospitalidad italiana, Cipriani Residences Miami posee una colección premium de comodidades. Dentro de ellas se destaca el speakeasy del piso 37, inspirado por el Harry’s Bar original de Venecia y con la atención de un conserje a disposición para coordinar reservas directas y consultas.

Asimismo, la torre cuenta con un restaurante privado Cipriani, así como servicio de catering y servicio a las residencias las 24 horas. La propuesta gastronómica también se extiende al deck elevado estilo resort, donde se puede disfrutar de un Bellini en la terraza o relajarse en cabañas junto a las piscinas.

Cabe destacar que el personal de servicio se ha perfeccionado a lo largo de cuatro generaciones, con el objetivo de mostrar una comprensión sin igual y poder anticipar gustos y deseos individuales. En ese sentido, el equipo de Cipriani Residences Miami será entrenado para ofrecer una atención impecable con precisión intuitiva.

Cipriani Residences Miami está cerca de los principales atractivos de la ciudad (Cipriani)

En términos de wellness, el edificio brinda una amplia oferta que incluye un gimnasio de última generación, sala de spinning, un spa holístico, piscina de inmersión en hielo y sauna. Además, hay un simulador de golf, una pista de pickleball y una sala de proyección para los días de partidos. En tanto, aquellos que prefieran más serenidad tienen la posibilidad de ir a la biblioteca para leer un rato.

La propuesta de Cipriani Residences Miami también contiene un parque privado para mascotas, una sala de juegos para niños y servicios exclusivos como cuidado de plantas, aseo y paseos para mascotas, transporte en limusina de lujo, tratamientos de spa en la residencia y entrenamiento personal.

Se espera que Cipriani Residences Miami se complete en 2026 (Cipriani)

Colección Canaletto: la joya de la corona de Cipriani Residences Miami

La elegancia italiana se ve reflejada en su máxima expresión dentro de este desarrollo en los 18 pisos superiores de la torre. Allí toma forma una exclusiva selección de 74 residencias de lujo y seis penthouses que se destacan por su elevado nivel de privacidad y sus vistas inspiradoras.

Se trata de la Colección Canaletto, cuyo primer penthouse fue recientemente vendido y listado por un precio récord de USD 16,2 millones. El mismo posee un espacio interior y una terraza exterior de 4.888 y 4.333 pies cuadrados, respectivamente. Allí hay lugar para cuatro habitaciones, cinco baños y medio, una cocina de verano y una piscina infinita.

Las unidades de esta selección exhiben el lujo italiano atemporal gracias al diseño de la reconocida empresa 1508 London, que ha creado muebles y accesorios personalizados, así como los paquetes de interior Tradizionale, el estilo distintivo de Cipriani, y uno más de la época: Contemporaneo.

La Colección Canaletto es la joya de la corona de Cipriani Residences Miami (Cipriani)

Por su parte, las residencias de dos a cinco habitaciones que forman parte de esta serie exclusiva se distinguen por ofrecer una experiencia de vida inigualable en el estado de Florida. Cuentan con sistemas de automatización en toda la unidad y mármol de diseño en los baños principales.

En tanto, los penthouses de la Colección Canaletto se destacan por sus paquetes exclusivos de diseño interior, que incluyen paquetes de muebles y accesorios personalizados, paredes revestidas de madera, baños de mármol importado y detalles en los techos. Su precio parte en los USD 9,5 millones, mientras que la superficie cuadrada combinada interior-exterior comienza en USD 4.771.

Se espera que Cipriani Residences Miami comience a construirse a comienzos de 2024 y se complete en 2028. Para más información, ingresar al sitio web del proyecto o a las cuentas en Facebook e Instagram. También, se puede enviar un correo electrónico o visitar la galería de ventas ubicada en 1421 South Miami Avenue. Miami, FL 33131.