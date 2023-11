En vivo: Primer encuentro por la Inclusión Digital

El primer encuentro por la igualdad digital de Latinoamérica, se está llevando a cabo hoy 7 de noviembre, el evento online organizado por Internet Para Todos, BID, BID Invest, CAF y Telefónica Hispam, con el auspicio de American Tower, la Cámara de Comercio de España en el Perú, Cámara de Comercio de España en Colombia, Hispasat y Certal busca tener alternativas para lograr llegar a las zonas más apartadas de la región reduciendo así la brecha digital.

Inclusión digital significa tener mayor facilidad en el acceso a tecnologías y servicios digitales a las personas que de no hacer parte del programa no tendrían acceso, sin importar las condiciones de las personas, capacidades, edad y situación geográfica, la inclusión digital no solo implica el acceso a la tecnología sino también el desarrollo de las habilidades que se necesitan para utilizarlas.

Infobae en aras de mantener informado a todos sus lectores, estará en primera fila para poder transmitir información relevante que le permita a las personas entender más de este llamado a cerrar la brecha digital en lugares apartados en donde el acceso a internet resulta un tema complicado en las comunidades.

Agenda por la inclusión

Para la apertura, el encuentro contará con las palabras de Raúl Pérez Reyes Espejo, Ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, y un panel de líderes integrado por Alfonso Gómez, CEO Telefónica Hispanoamérica; Aitor Ezcurra, Director General de Negocios de BID Invest y un alto ejecutivo de CAF, quienes abordarán los desafíos y compromisos actuales de la inclusión digital.

Adicionalmente, se presentarán 3 mesas de discusión. La primera es “La conectividad como primer paso para cerrar brechas digitales”, cuyo punto de inicio será explicar la importancia de implementar modelos de negocios innovadores, colaborativos y nuevas políticas públicas para cerrar las brechas de conectividad en zonas rurales, así como la forma de poner en marcha estos modelos disruptivos en los países de América Latina. Esta mesa será moderada por Teresa Gomes, CEO de IPT, y tendrá ponentes a Carla Sosa Vela, Viceministra de Comunicaciones de Perú; Antonio García, Coordinador de Plataforma de Banda Ancha del BID; Mauricio Agudelo, Director de Transformación Digital de CAF; Lucrecia Corvalan, Directora de Políticas Públicas de la GSMA; y Gabriel Jurado, Viceministro de Conectividad de Colombia.

La segunda mesa de discusión es “Inclusión social para la justicia e igualdad”, que tendrá como eje de la conversación la educación y el desarrollo de capacidades digitales como elementos clave para la apropiación de la tecnología, con énfasis en la relevancia de las oportunidades de reducción de brechas que lo digital trae para las comunidades, particularmente las rurales. Este panel será moderado por Bettina Woll, Representante de PNUD en Lima, y reunirá a personalidades como Magdalena Brier, Directora General de Fundación Profuturo; Javier Mojica, Comisionado Presidente del IFT de México; Adela Maestre, Directora de la Oficina subregional andina SEGIB; Carmen Masías, Directora de CEDRO; y Diego Caicedo; Director de Comercio CAN.

El último panel, “Desarrollo económico inclusivo”, abordará la relevancia de fortalecer la idea de que la inclusión digital, mediante la conectividad y la apropiación, da paso a dinamizar la economía, aumentar la empleabilidad y potenciar la innovación. A partir de allí, el objetivo es proponer y sugerir diferentes catalizadores económicos y herramientas necesarias para la dinamización de la economía de forma inclusiva. Este tercer panel tendrá como moderador a Sebastián Nieto, Jefe de América y Caribe CD OCDE y contará con panelistas como José Otero, VP 5G Américas; Axel Rifon, Especialista Senior en Desarrollo Digital del Banco Mundial; Sebastián Rovira, Jefe de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de CEPAL; Carmen Mosquera, de BID Lab; y Thomas Rojas, Director de Misión de USAID.