De Buenos Aires a Punta del Este: una nueva edición de “Invierno en la Arena”

Alcorta Shopping presentó las nuevas tendencias en el parador Casa Mar (Crédito: Prensa Alcorta Shopping)

Cuando llega el verano, las playas de Punta del Este comienzan a poblarse de argentinos que disfrutan del sol, la arena y el mar de la costa uruguaya, así como también de las propuestas que llegan al país vecino de la mano de distintas empresas.

Alcorta Shopping volvió a llevar tendencia a esta ciudad en la sexta edición de su desfile Invierno en la Arena. Allí se anticiparon las colecciones otoño invierno 2023 de la mano de marcas como Allô Martínez, Bōken, Heidi Clair, Lovely Denim y Prüne.

Los diseñadores posaron junto a Mariana González, Center Manager de Alcorta Shopping (Crédito: Prensa Alcorta Shopping)

La cita fue en el parador Casa Mar, al que asistieron reconocidas celebrities e influencers como Zaira Nara, Isabel Macedo, Franco Masini, Angie Landaburu, Cata Spinetta, Mercedes Sarrabayrouse y María del Cerro.

Todos los asistentes cantaron y bailaron junto al invitado de Heidi Clair, Cristian Castro, al ritmo de su reconocida canción “Lloviendo estrellas”. El artista mexicano dijo presente en Punta del Este para ponerle el broche de oro a una tarde en la que la moda fue protagonista.

Antes de su show, la atención estuvo puesta en la pasarela, donde las modelos pasearon entre las mesas mientras los invitados conversaban y degustaban las delicatessen de Casa Mar. El DJ set, en tanto, estuvo a cargo de Anita Álvarez de Toledo, quien musicalizó durante toda la jornada.

De izquierda a derecha: Mercedes Sarrabayrouse, Zaira Nara, Cristian Castro y Heidi Clair (Crédito: Prensa Alcorta Shopping)

“Desde Alcorta nos enorgullece convocar a nuestros talentosos diseñadores, quienes con sus marcas impulsan la moda argentina que es valor. Invierno en la Arena es el evento que marca tendencia. En este lugar mágico, la moda, la música y la naturaleza se unen para continuar sorprendiéndonos”, expresó Mariana González, Center Manager de Alcorta Shopping.

Entre las marcas participantes, Bōken mostró una propuesta inspirada en la comodidad como punto de partida. Su flamante colección posee diseños de abrigos, chaquetas y prendas compuestas por cuero y napalán 100% italiano. En cuanto a los colores, predomina el azul eléctrico, que marcará tendencia en 2023, así como los clásicos animal print, matelasseado y negro.

Por su parte, Heidi Clair se inspiró en su identidad y en la moda de la época victoriana: encontró el equilibrio mediante modelos de estilos románticos. Su cápsula de edición limitada presenta escotes que remiten a distintas décadas y ropa bordada artesanalmente con piedras.

Allô Martínez, Bōken, Heidi Clair, Lovely Denim y Prüne fueron las marcas que participaron del desfile Invierno en la Arena (Crédito: Prensa Alcorta Shopping)

En tanto, la nueva colección Heritage de Prüne está anclada en el ADN de la marca. El craft artesanal, la vuelta a las raíces y lo clásico con twist de modernidad sostienen su propuesta. Los foils metalizados en carterones, lanares y denims marcan tendencia para un estilo irreverente y sofisticado.

Por otra parte, Allô Martínez dijo presente con Lucky is what you are (la suerte es lo que sos). Mostró sastrería en pura lana, denim couture, suéteres en lanas naturales tejidos a mano, así como sus icónicas camisas morfológicas en algodón peruano y cuero llevado a diversos tratamientos como el croco, metalizado, charol, arrugado y bordado a mano.

Cristian Castro cantó junto a la diseñadora Heidi Clair (Crédito: Prensa Alcorta Shopping)

Inspirada en las legendarias noches de Studio 54, la colección Ladies Nights de Lovely Denim cuenta con prendas en las que el brillo y la sofisticación marcan tendencia. Los tiros ultra bajos, los vestidos y la piel son los protagonistas del nuevo comienzo.

De la mano de estas reconocidas marcas, Alcorta Shopping logró crear un espacio de conexión entre la moda y el público en la costa uruguaya, además de anticipar lo que mostrarán sus vidrieras en la temporada otoño invierno. A la par de los diseños, el shopping de Barrio Parque viene transformando sus locales insignia para ofrecer propuestas gourmets exclusivas que se imponen en todo Buenos Aires.

