Un novedoso test drive para celebrar los pequeños grandes cambios

Adopción responsable el pequeño gran cambio de Juan (Crédito: Prensa Ford Argentina)

Enfrentar un cambio no es fácil por eso es importante acompañar e incentivar a quienes se animan a hacerlo. La campaña Change Drive de Ford logró juntar más de 260 historias de proyectos de pequeños grandes cambios a lo largo de todo el país y eligieron algunas para hacerlos realidad.

Fue Liz Solari la host encargada de pasar a buscar a los elegidos en una Ford Territory con la novedad de cederles las llaves para que puedan testear este modelo de la SUV mientras relataban su historia de cambio que se estaba por convertir en realidad.

“Hay un montón de perros en la calle y en refugios que necesitan una casa, fui al primer refugio que encontré, lo vi, tuvimos una conexión, que dije es él y le puse Tex”, relató Juan Llanos sobre su historia.

Test drive de la nueva Ford Territory

A lo largo de sus Change Drive cada uno de los elegidos pudieron probar el auto y todas sus funciones, como en cualquier test drive tradicional, pero haciendo realidad ese cambio que tanto querían.

“A mi me gusta mucho dibujar a partir de no tener idea preconcebidas, lo que me llevó a hacer el cambio es nutrirme y seguir estudiando. Mi sueño es exponer mi arte”, contó Alejandra quien es diseñadora gráfica de profesión pero artista de vocación e hizo su primera exposición en un museo acompañada de Liz Solari dentro de la Ford Territory.

“Donde yo estaba trabajando se generaban muchos residuos, entonces dije si estas bolsas se pueden bancar 25 kilos, cálculo que se pueden bancar tres cuadernos y una notebook, mi sueño es seguir concientizando sobre la problemática ambiental”, reflexionó Santiago Harriague uno de los elegidos de Ford para celebrar los pequeños grandes cambios.

Mochilas sustentables el sueño de Santiago Harriague (Crédito: Prensa Ford Argentina)

La SUV Ford Territory tiene todo lo que los usuarios buscan en este tipo de vehículos: espacio interior, placer de conducir, tecnología y conectividad.

Dentro del equipamiento este vehículo dispone de encendido sin llave, butacas con tapizado en cuero microperforado en color negro. Además se puede disfrutar de control crucero adaptativo con función Stop & Go que permite fijar la velocidad y distancia, función que acciona los frenos y detiene completamente la unidad si el vehículo delantero se detiene y reanuda la marcha de forma espontánea.

Otra tecnología de asistencia a la conducción de la SUV Ford Territory es el estacionamiento asistido tanto en forma perpendicular como paralela. A través de diversos sensores y cuatro cámaras ubicadas en distintos puntos de la unidad, el vehículo podrá detectar espacios libres y realizar toda la maniobra de estacionamiento de forma semiautónoma.

Gracias a estas cuatro cámaras, logra una visión 360 para tener la mejor visibilidad posible del entorno. Esto sumado al sistema de información de punto ciego que detecta cuando un vehículo está en el ángulo de no visión del espejo lateral, posiciona a la Territory como un referente en materia de seguridad.

Por último, la función de frenado autónomo de emergencia funciona mediante un radar que detecta una posibilidad de accidente y frena por sí solo para evitar o minimizar un posible siniestro.