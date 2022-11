Cuándo cambiar la batería del carro y cómo prevenir quedarse varado

Los servicios de posventa de la marca Renault, le facilitan a sus usuarios mantener los vehículos de sus usuarios al día.

La batería de un automóvil está diseñada para acumular la corriente eléctrica necesaria para que éste pueda funcionar con normalidad. Comúnmente esta pieza se encuentra muy cerca al motor de los vehículos y como su energía depende de un proceso químico, se desgasta del mismo modo en que lo hacen las baterías de un dispositivo.

Pero evitar quedarse sin batería es un asunto que está en las manos del propietario del vehículo. En ese sentido, identificar previamente las fallas que está presentando el vehículo puede ser clave para darse cuenta de que las fallas pueden ser resueltas a tiempo.

1. Si el automóvil no prende fácilmente es posible que este presentando fallas en la batería. Hay que recordar, que si al momento de ser encendido, girando la llave y apretando el embrague, el vehículo se siente sin fuerza, posiblemente sea necesario hacer un cambio de batería. También vale la pena considerar que un automóvil que no ha sido usado en mucho tiempo puede presentar esta condición; la batería se descarga poco a poco ya que varios de los accesorios de automóvil la requieren para funcionar. “Además, cuando no se usa el vehículo, las reacciones químicas que ocurren al interior de la batería se reducen, los elementos químicos se transforman y finalmente la batería se agota”, explican los expertos de Renault.

2. Si las ventanas eléctricas no abren con la velocidad acostumbrada, si las puertas tampoco abren con el sistema de cierre centralizado, lo más probable, es que la batería esté a punto de dejar de funcionar del todo.

3. Si nota que la intensidad de las luces de su vehículo no es igual, si al interior del vehículo, las bombillas que acompañan al espejo del copiloto tampoco iluminan al nivel acostumbrado, es importante hacer el respectivo chequeo de la batería, pues muy posiblemente sea momento de hacer un cambio.

4. Según los expertos de Renault, “no existe un testigo que indique el estado de la batería”. Sin embargo, en los vehículos de la marca francesa, el pictograma de batería, que se puede ver junto al testigo de la gasolina, puede llegar a indicar un mal funcionamiento del sistema de carga como sobrecarga o descarga.

5. Si nota que elementos como el radio o reloj se desconfiguran sin ninguna razón, es probable que sea necesario entrar a revisar el estado de la batería , pues estos accesorios cuentan con una memoria y un flujo de energía constante que se obtienen de la esta fuente de energía.

Pero si bien cada una de las características mencionadas con anterioridad pueden llegar a ser el llamado al cambio de batería, la sugerencia de parte de los expertos en automóviles es no esperar hasta el último momento para hacer la revisión pues una descarga inminente no solo puede significar nuevos percances, como encender el vehículo con la ayuda de otro automóvil o en el peor de los casos, la llamada de una grúa que implicaría costos más significativos que un simple reemplazo de la pieza.

Los beneficios que ofrece Renault en lo que respecta al cambio de baterías son variados.

De la vida útil y la importancia de recurrir a expertos para el cambio

El tiempo de duración de una batería puede variar. Dependiendo del modelo del vehículo, pasando por el uso que se le da, la vida útil puede ser más larga o más corta.

Por eso, contando con que este proceso puede tardar varios años, para los expertos de la marca Renault, el mantenimiento del vehículo -que sugieren realizar cada 10 mil kilómetros y en el caso de los Renault Sport, cada 8 mil kilómetros- es indispensable .

En este chequeo, por lo general, los expertos automotrices recurren a un polímetro para medir el voltaje a fin de indagar en el estado de la batería y si es necesario hacer un reemplazo.

Para salir de la duda, explican, “los clientes pueden agendar una cita en los concesionarios, a través del call center o de la página web de Renault y elegir su concesionario de confianza”, pues hacerlo en los lugares oficiales de la marca, no solo garantiza mantener la originalidad del vehículo, sino que a la vez otorga a los clientes, en caso de realizar el cambio, un año de garantía sobre esta pieza.

“Tenemos además unos precios bastante competitivos, los cuales pueden consultar y cotizar a través de la página web de Renault. En la parte ‘Renault Care Services’ y posteriormente en el ‘cotizador operaciones todo incluido’. Estos precios son bastante atractivos ya que incluyen el valor de la batería, la mano de obra y el IVA”, explican.

También destacan que seguir con las sugerencias del concesionario previene algunos riesgos, pues de hacerse el cambio en un lugar informal, se puede incurrir en errores que pueden desencadenar que la polaridad se encuentre invertida y se ocasionen daños a componentes electrónicos del vehículo como sería por ejemplo el radio o las luces.

En ese sentido, recurrir a manos expertas no solo en temas automotrices sino de baterías garantizadas y de alta calidad, es la mejor manera de mantener la originalidad del vehículo y de evitar quedarse varado en el camino.

