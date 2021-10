Cómo aprender a invertir en Wall Street o en criptomonedas

Para invertir con éxito en instrumentos financieros hay que capacitarse (Crédito: Prensa N&W)

¿A qué se dedica un “trader”? muchos recordarán las películas con corredores de bolsas en escenas de alta adrenalina esperando que una inversión gane puntos, pero seguramente la mayoría no sabe cómo funciona en la realidad ese complejo mundo. Para comprenderlo hay que saber que los principales actores en los mercados financieros son los inversionistas y las instituciones, y en ese marco, un trader compra y vende activos financieros en dichos mercados, buscando obtener rentabilidades ya sea en corto, mediano o largo plazo.

Esa función requiere aprendizaje, habilidad y experiencia para dominar con pericia el comportamiento de los mercados. “Mucha gente perdió dinero por seguir los consejos de supuestos gurúes financieros, algo que se puso de moda en la cuarentena. Lo importante para no caer en eso es capacitarse para poder decidir de manera autónoma”, sostiene Mauricio Novelli, licenciado en comercialización por la UADE.

Este joven de 26 años creó, junto a Jeremías Walsh, N&W Professional Traders, un instituto de trading profesional que ganó un lugar de liderazgo en Latinoamérica y España. Entre ambos acumulan 12 años de experiencia en el mundo de las finanzas.

Mauricio Novelli y Jeremías Walsh, creadores de N&W Professional Traders (Crédito: Prensa N&W)

Los cursos que dictan estos dos jóvenes argentinos son en español, lo cual constituye una clara ventaja en un ámbito en que la mayoría de la información que existe está en inglés. Esto abre grandes posibilidades a la gente que sólo habla español, lo que se confirma con los inscriptos provenientes de 24 países de habla hispana con los que cuenta N&W.

La empresa está orientada a la capacitación de futuros inversionistas exclusivamente y, en tal sentido, no brinda asesoramiento sobre inversiones. Ofrece entrenamientos específicos para los que no se requieren estudios previos, aunque tienen varias modalidades y diferentes niveles de complejidad. La temática principal de los cursos es el trading de futuros, dirigidos a aprender a invertir en Estados Unidos.

Otro campo sobre el que se entrena a los alumnos de N&W es el de las criptomonedas. “Las criptomonedas fueron las grandes inversiones de 2020 y 2021, pero mucha gente las compró y terminó cayendo en estafas. Compraron porque desconocían cómo analizar proyectos y cómo desestimar los SCAM, expresión que en inglés refiere a basura, falsos y estafas”, sostiene Jeremías Walsh, contador público.

Las dos reglas básicas para quien quiera conocer el mundo de las inversiones son: no invertir dinero que no se esté dispuesto a perder y no invertir en un instrumento financiero que no se conoce. Estas pautas aplican a las criptomonedas, pero también a otros instrumentos financieros por lo que es mejor evitar la tentación de querer ganar dinero rápido y fácil. El camino más confiable es la capacitación en el uso de estas herramientas.

Una de las reglas es no invertir en instrumentos que no se conocen (Crédito: Prensa N&W)

En tal sentido, N&W Professional Traders propone una pedagogía innovadora que parte de un enfoque práctico y realista, y continúa con un acompañamiento personalizado a cada alumno. Busca dejar de lado conceptos innecesarios, que no tienen utilidad en el mundo real. “Se trata de un instituto que revoluciona con su estilo de educación y en seis semanas se puede aprender a invertir en Wall Street”, considera Novelli.

Su objetivo para el año 2022 es posicionarse como el instituto de inversiones número uno en Latinoamérica y con proyección al público de habla inglesa. En ese marco, la meta es que los alumnos aprendan a invertir desde cero y adquieran herramientas para consolidarse como profesionales del trading y ganar dinero de modo sostenible.