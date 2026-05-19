In House

La nueva forma de viajar que eligen cada vez más argentinos para recorrer el mundo

Las salidas grupales ganan terreno con itinerarios organizados, múltiples destinos y acompañamiento durante toda la experiencia

Guardar
Piamonte solo para uso de inhouse
Circuitos organizados por distintos destinos internacionales (Piamonte)

El turismo ya no implica únicamente elegir un destino y comprar un pasaje. Cada vez más argentinos priorizan experiencias organizadas que permitan aprovechar mejor el tiempo, recorrer distintos lugares en un mismo itinerario y contar con acompañamiento durante todo el trayecto.

En ese escenario, Piamonte —operador turístico con más de 50 años de trayectoria en el mercado— sostiene que las salidas grupales volvieron a posicionarse entre las alternativas preferidas para descubrir el mundo de manera más cómoda y dinámica.

A partir de esta tendencia, la compañía especializada en turismo presenta una programación de viajes grupales orientada a distintos perfiles y estilos de viaje. La propuesta reúne recorridos por Europa, Asia y América, con itinerarios diseñados para integrar patrimonio cultural, paisajes emblemáticos y propuestas gastronómicas en una misma travesía.

Europa: ciudades icónicas en un solo recorrido

El Viejo Continente continúa entre los destinos favoritos de los argentinos, especialmente por la posibilidad de visitar varias ciudades en un mismo viaje. Dentro de la oferta de la compañía se destaca Íconos Europeos, un programa de 22 días con salidas previstas entre agosto y octubre.

Piamonte solo para uso de inhouse
Europa sigue entre las opciones más elegidas (Piamonte)

El circuito atraviesa algunas de las ciudades más representativas de Europa, con una planificación pensada para descubrir distintas tradiciones y estilos de vida en un único recorrido.

El itinerario incluye destinos como Madrid, Barcelona, la Costa Azul, Mónaco, Venecia, Florencia, Roma, París, Ámsterdam y Bruselas. El programa reúne arte, arquitectura y escenarios urbanos reconocidos mundialmente, con traslados organizados y coordinación permanente.

La posibilidad de atravesar distintos países en un mismo viaje permite optimizar tiempos y obtener una mirada más amplia sobre la historia y las costumbres europeas.

Asia: tradición milenaria y grandes metrópolis

Este continente gana protagonismo entre los viajeros interesados en propuestas culturales y destinos menos tradicionales. Dentro de la programación de Piamonte sobresale Tesoros de Corea y Japón, un circuito de 19 días con salida prevista para el 2 de octubre.

Piamonte solo para uso de inhouse
Asia es de los destinos más destacados, ya que combina tradición, cultura y modernidad (Piamonte)

La experiencia propone un contraste permanente entre innovación tecnológica, templos históricos y paisajes naturales. Seúl, Hiroshima, Osaka, Monte Koya, Kioto y Tokio forman parte de un recorrido que incluye jardines, mercados, barrios históricos y antiguos centros religiosos.

Durante el viaje, los pasajeros pueden descubrir diferentes dimensiones de la cultura asiática, desde trenes de alta velocidad hasta aldeas tradicionales preservadas desde hace siglos. Este tipo de programas suele despertar interés entre quienes buscan conocer destinos lejanos con la tranquilidad de contar con servicios coordinados y asistencia durante todo el trayecto.

Cultura, historia y descanso frente al Caribe

Entre las salidas grupales también aparecen propuestas que integran ciudades históricas, sitios arqueológicos y jornadas de relax junto al mar.

Piamonte solo para uso de inhouse
México es un destino que suma historia, paisajes y relax (Piamonte)

Con una duración de 16 días y salida prevista para el 6 de noviembre, el programa De México a Cancún comienza en Ciudad de México y luego recorre Puebla, Oaxaca, Monte Albán, Palenque, Campeche, Mérida y Chichén Itzá. El circuito finaliza en Playa del Carmen con estadía en resort frente al Mar Caribe.

La propuesta refleja una demanda creciente por viajes que integren patrimonio histórico, naturaleza y momentos de descanso en un mismo recorrido. Así, los viajeros pueden conocer distintas facetas del país más allá de los tradicionales destinos de playa.

Además de estos programas, Piamonte también cuenta con propuestas más regionales: desde recorridos para descubrir los paisajes cinematográficos del oeste de Estados Unidos, hasta una Italia clásica con el encanto de Sorrento y la costa Amalfitana, o un gran circuito que combina España, Portugal y Marruecos en una misma experiencia.

Dónde inscribirse para las próximas salidas grupales

El crecimiento de estas experiencias refleja un cambio en las preferencias de los viajeros, donde la planificación integral y la practicidad ganan cada vez más relevancia. En ese contexto, la compañía busca responder a las nuevas demandas con circuitos pensados para aprovechar cada destino sin preocuparse por la organización del viaje.

Además, muchos programas ofrecen la posibilidad de acceder a habitación doble a compartir garantizada, un diferencial especialmente valorado por quienes viajan solos y desean evitar el adicional de una habitación individual.

Piamonte comercializa sus productos exclusivamente a través de agencias de viajes. Quienes deseen conocer más sobre las próximas salidas grupales pueden hacer clic acá para solicitar información y recibir orientación sobre el programa, la fecha y el itinerario más adecuados para cada destino.

Temas Relacionados

PiamonteViajesDestinosVacacionesSalidas

Últimas Noticias

De la imagen a la inteligencia artificial: así evolucionan los televisores para disfrutar los partidos

Llegó al país una gama de smart TV de gran formato equipada con IA y sistemas de sonido envolvente. Esta tecnología permite que cada encuentro se viva con una fidelidad visual y auditiva que acerca la emoción de la cancha directamente al living de casa

De la imagen a la inteligencia artificial: así evolucionan los televisores para disfrutar los partidos

Una cumbre en Buenos Aires reunirá a referentes del sector financiero y tecnológico

En AIFI26, expertos analizarán el impacto de la inteligencia artificial en la banca, los pagos y los seguros con casos reales y estrategias prácticas

Una cumbre en Buenos Aires reunirá a referentes del sector financiero y tecnológico

De la carga de combustible a la pausa gourmet: Nordelta estrena una estación única de clase mundial

En YPF Black, cada detalle está pensado para ofrecer una vivencia diferencial con tecnología, confort y productos de alta calidad

De la carga de combustible a la pausa gourmet: Nordelta estrena una estación única de clase mundial

Menos urgencia y más análisis: así se mueve hoy el sector inmobiliario

La vuelta del crédito hipotecario, la estabilización de valores y el avance de la inteligencia artificial reconfiguran un mercado que busca consolidar su crecimiento sobre bases sólidas

Menos urgencia y más análisis: así se mueve hoy el sector inmobiliario

La garantía de alquiler digital: qué es, cómo funciona y por qué cada vez más inquilinos la eligen

Un contrato de fianza online permite que dueños, inquilinos e inmobiliarias cierren operaciones en menos de 24 horas desde cualquier dispositivo

La garantía de alquiler digital: qué es, cómo funciona y por qué cada vez más inquilinos la eligen

ÚLTIMAS NOTICIAS

De la sastrería al brillo satinado: las claves de la moda en los Martín Fierro 2026

De la sastrería al brillo satinado: las claves de la moda en los Martín Fierro 2026

Juicio por la muerte de Maradona: tras el escándalo en la última audiencia, declaran Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz

Pollera Pantalón distinguió a mujeres líderes en tecnología, educación, justicia y compromiso social

Luis Caputo: “Este gobierno hizo exactamente lo opuesto al de Macri en términos de política económica”

Difundieron una foto de “El Corto”, el acusado de matar a Benjamín Scerra: está prófugo y piden datos para encontrarlo

INFOBAE AMÉRICA

“Recuerda que morirás”: un cadáver en el Bosque Energético de Miramar despierta el misterio

“Recuerda que morirás”: un cadáver en el Bosque Energético de Miramar despierta el misterio

Alejandro Serrano Caldera: el académico y político que soñó con una Nicaragua plural muere a los 87 años

El Salvador: revelan los precios de boletería para la final entre FAS y Águila

Honduras supera las 44 mil hectáreas de bosque quemadas en 2026

Corte Suprema de Costa Rica destituye a Randall Zúñiga como director del OIJ tras siete meses de suspensión por divulgar información confidencial

TELESHOW

Wanda Nara rompió en llanto al ganar como conductora en el Martín Fierro: “Soy una mujer que tiene leucemia”

Wanda Nara rompió en llanto al ganar como conductora en el Martín Fierro: “Soy una mujer que tiene leucemia”

El emotivo homenaje a Enrique Macaya Márquez en los Martín Fierro 2026

El comentario de Marley a Santiago del Moro en el Martín Fierro que terminó en un abrazo: “Después dicen que no lo saludo”

El duro discurso de Lizy Tagliani en el Martín Fierro: “Se cagaron en un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”

Y un día, en los Martín Fierro, Georgina, Moria y Carmen volvieron a saludarse