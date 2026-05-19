La nueva forma de viajar que eligen cada vez más argentinos para recorrer el mundo

Circuitos organizados por distintos destinos internacionales (Piamonte)

El turismo ya no implica únicamente elegir un destino y comprar un pasaje. Cada vez más argentinos priorizan experiencias organizadas que permitan aprovechar mejor el tiempo, recorrer distintos lugares en un mismo itinerario y contar con acompañamiento durante todo el trayecto.

En ese escenario, Piamonte —operador turístico con más de 50 años de trayectoria en el mercado— sostiene que las salidas grupales volvieron a posicionarse entre las alternativas preferidas para descubrir el mundo de manera más cómoda y dinámica.

A partir de esta tendencia, la compañía especializada en turismo presenta una programación de viajes grupales orientada a distintos perfiles y estilos de viaje. La propuesta reúne recorridos por Europa, Asia y América, con itinerarios diseñados para integrar patrimonio cultural, paisajes emblemáticos y propuestas gastronómicas en una misma travesía.

Europa: ciudades icónicas en un solo recorrido

El Viejo Continente continúa entre los destinos favoritos de los argentinos, especialmente por la posibilidad de visitar varias ciudades en un mismo viaje. Dentro de la oferta de la compañía se destaca Íconos Europeos, un programa de 22 días con salidas previstas entre agosto y octubre.

Europa sigue entre las opciones más elegidas (Piamonte)

El circuito atraviesa algunas de las ciudades más representativas de Europa, con una planificación pensada para descubrir distintas tradiciones y estilos de vida en un único recorrido.

El itinerario incluye destinos como Madrid, Barcelona, la Costa Azul, Mónaco, Venecia, Florencia, Roma, París, Ámsterdam y Bruselas. El programa reúne arte, arquitectura y escenarios urbanos reconocidos mundialmente, con traslados organizados y coordinación permanente.

La posibilidad de atravesar distintos países en un mismo viaje permite optimizar tiempos y obtener una mirada más amplia sobre la historia y las costumbres europeas.

Asia: tradición milenaria y grandes metrópolis

Este continente gana protagonismo entre los viajeros interesados en propuestas culturales y destinos menos tradicionales. Dentro de la programación de Piamonte sobresale Tesoros de Corea y Japón, un circuito de 19 días con salida prevista para el 2 de octubre.

Asia es de los destinos más destacados, ya que combina tradición, cultura y modernidad (Piamonte)

La experiencia propone un contraste permanente entre innovación tecnológica, templos históricos y paisajes naturales. Seúl, Hiroshima, Osaka, Monte Koya, Kioto y Tokio forman parte de un recorrido que incluye jardines, mercados, barrios históricos y antiguos centros religiosos.

Durante el viaje, los pasajeros pueden descubrir diferentes dimensiones de la cultura asiática, desde trenes de alta velocidad hasta aldeas tradicionales preservadas desde hace siglos. Este tipo de programas suele despertar interés entre quienes buscan conocer destinos lejanos con la tranquilidad de contar con servicios coordinados y asistencia durante todo el trayecto.

Cultura, historia y descanso frente al Caribe

Entre las salidas grupales también aparecen propuestas que integran ciudades históricas, sitios arqueológicos y jornadas de relax junto al mar.

México es un destino que suma historia, paisajes y relax (Piamonte)

Con una duración de 16 días y salida prevista para el 6 de noviembre, el programa De México a Cancún comienza en Ciudad de México y luego recorre Puebla, Oaxaca, Monte Albán, Palenque, Campeche, Mérida y Chichén Itzá. El circuito finaliza en Playa del Carmen con estadía en resort frente al Mar Caribe.

La propuesta refleja una demanda creciente por viajes que integren patrimonio histórico, naturaleza y momentos de descanso en un mismo recorrido. Así, los viajeros pueden conocer distintas facetas del país más allá de los tradicionales destinos de playa.

Además de estos programas, Piamonte también cuenta con propuestas más regionales: desde recorridos para descubrir los paisajes cinematográficos del oeste de Estados Unidos, hasta una Italia clásica con el encanto de Sorrento y la costa Amalfitana, o un gran circuito que combina España, Portugal y Marruecos en una misma experiencia.

Dónde inscribirse para las próximas salidas grupales

El crecimiento de estas experiencias refleja un cambio en las preferencias de los viajeros, donde la planificación integral y la practicidad ganan cada vez más relevancia. En ese contexto, la compañía busca responder a las nuevas demandas con circuitos pensados para aprovechar cada destino sin preocuparse por la organización del viaje.

Además, muchos programas ofrecen la posibilidad de acceder a habitación doble a compartir garantizada, un diferencial especialmente valorado por quienes viajan solos y desean evitar el adicional de una habitación individual.

Piamonte comercializa sus productos exclusivamente a través de agencias de viajes. Quienes deseen conocer más sobre las próximas salidas grupales pueden hacer clic acá para solicitar información y recibir orientación sobre el programa, la fecha y el itinerario más adecuados para cada destino.