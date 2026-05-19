De la imagen a la inteligencia artificial: así evolucionan los televisores para disfrutar los partidos

Las pantallas OLED de Samsung ofrecen píxeles autoiluminados y la función Glare Free, logrando negros intensos y menos reflejos en cualquier ambiente (Samsung)

La expectativa por las grandes citas del fútbol argentino e internacional vuelve a encender los rituales, las reuniones y los momentos compartidos frente a la pantalla. En la Argentina, la tendencia a elegir pantallas de gran formato pisa fuerte, impulsada por el deseo de los hinchas de no perderse un solo detalle de las jugadas clave.

Frente a este panorama, los smart TV de más de 65 pulgadas ganan protagonismo en los hogares y responden a la demanda de una experiencia visual similar a la de un estadio de verdad.

Durante la temporada de partidos decisivos, el televisor se transforma en verdadero punto de encuentro para familiares y amigos. Los modelos de gran tamaño potencian la sensación de inmersión total en cada jugada, ampliando el campo visual y elevando la emoción al máximo.

“En el país, el fútbol se vive con rituales muy marcados y el televisor ocupa un rol protagónico. Hoy, las pantallas más grandes permiten disfrutar la experiencia con mayor nivel de detalle y amplitud, algo que se vuelve especialmente relevante cuando toda la familia o amigos se reúnen para disfrutar de cualquier programación”, manifestó Gerardo Presman, director de la división Consumer Electronics de Samsung Argentina.

La marca presenta alternativas en todas sus líneas para responder a esta tendencia, con opciones que alcanzan hasta las 98 pulgadas. La variedad de modelos se adapta tanto a quienes buscan tecnología de punta como a los que priorizan una actualización accesible para renovar su living.

Los modelos QLED de Samsung integran Quantum HDR y 100% volumen de color, lo que garantiza una reproducción fiel del campo de juego (Samsung)

Variedad de modelos y tecnologías en pantallas grandes

La marca ofrece un portafolio robusto, para que cada hincha encuentre su pantalla ideal. Estas son las características principales de cada tecnología:

Resolución 4K : El procesador Crystal 4K realiza el upscaling de las transmisiones de cable o streaming , resaltando el movimiento de los jugadores y la textura del césped en la pantalla.

HDR avanzado : Amplía el rango de luz y contraste para no perder detalles en las repeticiones, ya sea en partidos nocturnos o bajo la luz del sol.

Sonido 3D virtual: El audio adaptativo se ajusta automáticamente al identificar ruidos en el ambiente del hogar, asegurando que el silbatazo inicial o el grito de gol se escuchen impecables.

Puntos cuánticos: Entregan el 100% de volumen de color. El verde del césped y los colores de las camisetas de los equipos se perciben totalmente realistas.

Fidelidad certificada : Panel validado por Pantone que garantiza precisión cromática sin importar la iluminación de la sala.

Inteligencia sonora: Destaca la narración por encima del sonido ambiente de la transmisión. Al conectar una Soundbar Samsung con la función Q-Symphony, el living se envuelve en una atmósfera de tribuna.

Control de luz Quantum : Otorga brillo intenso y contraste profundo que resalta la trayectoria de la pelota en planos rápidos y abiertos.

Fluidez total : Tasa de actualización de hasta 165 Hz y puertos HDMI 2.1 para transmisiones en vivo ultrafluidas, sin cortes ni saltos de imagen.

Remasterización HDR: Eleva la calidad de las señales (SDR) a un estándar HDR 4K de forma automática mediante redes neuronales.

Contraste infinito: Píxeles autoiluminados que generan negros puros y definen al máximo los detalles más sutiles de la transmisión, tanto en planos cortos como generales.

Pantalla Glare Free : Reduce drásticamente los reflejos molestos de lámparas o ventanas para una inmersión total en el juego, sin distracciones visuales.

Fluidez con IA: Elimina rastros borrosos o desenfoques en transiciones rápidas y jugadas veloces de alta intensidad.

La tecnología Vision AI de Samsung utiliza inteligencia artificial para optimizar la nitidez de las imágenes durante los partidos (Samsung)

Vision AI: inteligencia aplicada a la transmisión

En las líneas QLED, Neo QLED y OLED, la tecnología Vision AI optimiza la experiencia de visualización a través de dos herramientas clave:

AI Motion Enhancer: Reduce el desenfoque en movimientos veloces de cámara y desplazamientos rápidos de la pelota, algo fundamental en transmisiones dinámicas de alta velocidad.

AI Energy Mode: Ajusta el brillo de la pantalla de manera inteligente según la luz del ambiente, logrando un consumo energético responsable durante las transmisiones largas.

Plan canje: renovación tecnológica simple

Para quienes buscan renovar su antes de los próximos partidos importantes, Samsung mantiene activo su Plan Canje. Esta modalidad permite entregar un televisor usado de cualquier marca como parte de pago para adquirir un nuevo modelo.

El sistema facilita el acceso a tecnologías de última generación y pantallas gigantes, promoviendo a la vez el reciclaje responsable de residuos electrónicos.

Para más información, se puede ingresar aquí.