El Golden Boy y su equipo de abogados aprovecharon para tomar un descanso en un despacho del Congreso. El jefe del Bufete que lleva el caso del millonario más joven de la historia -cuya tarifa asciende a 20 mil dólares la hora- se acercó y le dijo al oído "Estuviste genial Mark, ni a mí se me hubiera ocurrido semejante historia. Y mirá que por nuestro bufete pasaron los casos de estafas más resonantes de las últimas décadas. ¿De dónde salió todo eso?". Fue la primera vez que al Fundador & CEO de la mayor red social del mundo le cambió el rictus de la cara "Me está ofendiendo". El dueño del bufete insistió, creyendo que se trataba de una broma, pero se encontró con una pared. "Juan Domingo Perón es la Matrix del pensamiento único. Su forma de someter a la gente fue tan genial, que no me alcanzan las palabras para describir a uno de los principales responsables del ser mononeuronal. En las bases del movimiento justicialista están cada una de las estrategias que utilizamos para controlar y someter a más de 2.000 millones de personas". El resto de los abogados presentes comenzó a sentirse incómodo con el relato megalómano de este personaje de mediana estatura al cual consideraban un gigante.