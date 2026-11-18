José Darío Cruz señaló que los docentes dejarán de esperar únicamente a los alumnos en los centros educativos y saldrán a buscarlos en sus comunidades. (Foto: Cortesía)

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Los docentes hondureños saldrán de las aulas en 2027 para buscar directamente a los niños y jóvenes que no están matriculados en el sistema educativo, como parte de una estrategia que pretende ampliar la cobertura escolar y reducir la exclusión educativa en el país.

El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Educación, José Darío Cruz, quien explicó que la campaña de matrícula se desarrollará casa por casa, con la participación de maestros, alcaldes y líderes comunitarios.

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La estrategia busca cambiar la dinámica tradicional de inscripción, de manera que los centros educativos no esperen únicamente la llegada de los estudiantes, sino que los docentes recorran las comunidades para identificar a quienes no están asistiendo a clases.

“Los profesores no vamos a esperar en las aulas que nos lleguen los alumnos, los vamos a ir a buscar a cada uno de los lugares donde los alumnos están”, expresó el funcionario al referirse a los preparativos para el próximo año lectivo, previsto para comenzar en febrero.

Cruz indicó que la campaña contará con información del Registro Nacional de las Personas (RNP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), instituciones que facilitarán datos para identificar y ubicar a los niños y jóvenes que deben incorporarse al sistema educativo.

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La campaña de matrícula pretende identificar a menores que permanecen fuera del sistema educativo y facilitar su incorporación a las aulas. (Foto: Secretaría de Educación de Honduras)

El propósito no será únicamente lograr que más estudiantes se matriculen en los centros escolares tradicionales, sino también identificar las circunstancias que les impiden continuar sus estudios y ofrecerles alternativas para retomar su formación académica.

El ministro señaló que uno de los principales desafíos es recuperar a los estudiantes que ingresan a primer grado, pero que disminuyen considerablemente en los niveles posteriores.

Como ejemplo, mencionó que alrededor de 220.000 alumnos comienzan en primer grado, mientras que aproximadamente 70.000 llegan a séptimo grado, una diferencia que, según planteó, evidencia la necesidad de identificar qué ocurrió con quienes dejaron de avanzar dentro del sistema.

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“Entonces, ¿dónde quedaron los restos? Ese resto es el que hay que buscar, y que hay que ubicarle en modalidades alternativas”, manifestó Cruz.

La Secretaría de Educación pretende utilizar diferentes opciones de enseñanza para atender a quienes, por motivos económicos, familiares, laborales o de otra naturaleza, no pueden asistir a clases en los horarios habituales.

La Secretaría de Educación utilizará información del Registro Nacional de las Personas y del Instituto Nacional de Estadística para apoyar la localización de estudiantes. (Foto: Archivo / EFE/Gustavo Amador)

Entre las alternativas mencionadas por el funcionario figuran la telebásica, la educación por radio y la enseñanza virtual, modalidades que permitirían continuar los estudios sin depender exclusivamente de la asistencia presencial a un centro educativo.

La propuesta también contempla atender a jóvenes que no pueden incorporarse a las jornadas diurnas, vespertinas o nocturnas y que, por esa razón, permanecen fuera de las aulas.

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Con estas opciones, las autoridades buscan ampliar las posibilidades de acceso a la educación y evitar que la falta de disponibilidad de horarios o las condiciones particulares de cada estudiante se conviertan en un obstáculo para continuar su formación.

Cruz enfatizó que la campaña no será responsabilidad exclusiva de los docentes, sino que requerirá la participación de las autoridades municipales y de las comunidades.

En ese sentido, señaló que los alcaldes serán una pieza fundamental para identificar a los menores y jóvenes que no están estudiando, debido a que mantienen presencia en las aldeas y tienen contacto directo con los líderes comunitarios.

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La telebásica, la educación por radio y las clases virtuales figuran entre las modalidades alternativas que se ofrecerán a jóvenes que no pueden asistir presencialmente. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

El ministro mencionó que alrededor de 160 alcaldes ya tienen el reto de participar en el programa denominado Campeones por la Educación, pero adelantó que pretende involucrar a los 298 municipios del país.

Para ello, anunció que buscará comprometer a todos los gobiernos locales durante una reunión prevista para el 20 de enero, fecha en la que espera fortalecer la coordinación con las autoridades municipales antes del inicio del año escolar.

“Los alcaldes van a ser la punta de lanza en cada uno de los lugares, en cada uno de los pueblos. Esta es una tarea de todos, no solo va a ser una tarea de los profesores”, sostuvo.

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