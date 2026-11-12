Costa Rica

Un Mundial en Centroamérica: Costa Rica a un paso de ser anfitrión el Mundial Femenino 2031

La candidatura conjunta de cuatro países obtuvo una calificación de 4,4 sobre 5, y el recinto de La Sabana se perfila como la sede nacional para los primeros tramos de la mayor edición en la historia del torneo

Trofeo dorado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA superpuesto sobre una vista aérea del Estadio Nacional de Costa Rica con pista atlética.
Un montaje sitúa el trofeo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en primer plano sobre una vista aérea del Estadio Nacional de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Estadio Nacional de Costa Rica fue el único recinto del país incluido en la evaluación técnica de la FIFA para la candidatura conjunta al Mundial Femenino de 2031, un torneo que por primera vez reunirá a 48 selecciones y 104 partidos. El aval inicial coloca a La Sabana como la opción costarricense para recibir encuentros de la fase de grupos y las primeras rondas eliminatorias, aunque la designación definitiva dependerá del Congreso Extraordinario del organismo.

La propuesta presentada por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica obtuvo una calificación de 4,4 sobre 5. El proyecto contempla 20 estadios: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, uno en Costa Rica y uno en Jamaica.

PUBLICIDAD

La lista también incorpora más de 45 recintos distribuidos en más de 30 ciudades, que podrían entrar en consideración antes de la selección final de las sedes. El Congreso Extraordinario de la FIFA se reunirá el 23 de noviembre de 2026 para votar las candidaturas de los Mundiales Femeninos de 2031 y 2035.

La Sabana, la única sede costarricense evaluada

El Estadio Nacional, inaugurado en 2011, tiene una capacidad aproximada para 35.000 espectadores y antecedentes en la organización de eventos deportivos internacionales. La FIFA valoró sus condiciones de acceso, su ubicación y las instalaciones previstas para el público.

El informe técnico concluyó: “El estadio parece muy adecuado para albergar la competición”. Para el organismo, el recinto cumple ampliamente los requisitos de aforo exigidos para los primeros tramos del campeonato.

PUBLICIDAD

La candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica obtuvo una calificación técnica de 4,4 sobre 5 con una propuesta de 20 estadios. (Imagen de cortesía)
La candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica obtuvo una calificación técnica de 4,4 sobre 5 con una propuesta de 20 estadios. (Imagen de cortesía)

La candidatura se presenta bajo el lema “Por el presente. Por el futuro” y propone cuatro estadios mexicanos: el Estadio Banorte, en Ciudad de México; el Estadio Guadalajara, en Jalisco; el Estadio Monterrey, en Nuevo León; y el Estadio TSM Corona, en Torreón.

El certamen de 2031 será la undécima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Su nuevo formato distribuirá a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos; avanzarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros para completar una ronda de 32.

La espera del Ricardo Saprissa

El estadio Ricardo Saprissa, ubicado en Tibás, fue una de las dos alternativas presentadas por la Federación Costarricense de Fútbol, pero no figuró entre los recintos analizados en la primera evaluación. Su capacidad, inferior a 20,000 espectadores, aparece como uno de los posibles factores que limitaron su inclusión.

La ausencia del estadio no representa una exclusión definitiva, ya que el conjunto de sedes ampliadas permite que otros recintos sean considerados durante el proceso. Por ahora, el Estadio Nacional es la única instalación costarricense con lugar en la estructura principal de la candidatura.

El Congreso Extraordinario de la FIFA votará la designación de las sedes para los Mundiales Femeninos de 2031 y 2035 el 23 de noviembre de 2026. (Imagen de cortesía)
El Congreso Extraordinario de la FIFA votará la designación de las sedes para los Mundiales Femeninos de 2031 y 2035 el 23 de noviembre de 2026. (Imagen de cortesía)

Si la postulación recibe la aprobación final, Costa Rica organizaría por primera vez partidos de un Mundial Femenino de mayores. El país ya fue anfitrión de las Copas del Mundo Femeninas Sub-17 de 2014 y Sub-20 de 2022.

La Copa Mundial Femenina se disputará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027 y será la primera edición organizada en Sudamérica.

La clasificación tendrá una fase preliminar del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en Rabat, Marruecos. El sorteo de la fase final clasificatoria será el 10 de diciembre de ese año; esa instancia se jugará del 23 de febrero al 6 de marzo de 2027 para definir las 3 plazas restantes. El sorteo final del Mundial está previsto para el 11 de diciembre de 2026 en Río de Janeiro.

El torneo reunirá a 32 selecciones en 64 partidos. El Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, recibirá el partido inaugural y la final, mientras que las otras ciudades anfitrionas serán São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Recife y Salvador. El lema oficial será “Go Epic / Vai Ser Épico”.

Temas Relacionados

Estadio NacionalCosta RicaMundial femeninoFIFADeportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere Leonardo Perucci, el actor chileno que llegó a Costa Rica por 20 días y terminó convirtiéndose en una figura de la televisión nacional

El reconocido intérprete y presentador falleció a los 87 años tras enfrentar complicaciones de salud. Llegó al país en 1979, después de exiliarse de Chile por el golpe militar, y construyó una trayectoria de casi cinco décadas en el teatro, el cine y la televisión costarricense.

Muere Leonardo Perucci, el actor chileno que llegó a Costa Rica por 20 días y terminó convirtiéndose en una figura de la televisión nacional

Laura Fernández analiza convocar a referéndum para resolver crisis minera en Crucitas ante falta de acuerdos en el Congreso

La presidenta de Costa Rica confirmó que su Gobierno estudia desde hace meses la posibilidad de someter a consulta popular el futuro de la zona minera, mientras denuncia pérdidas millonarias, contaminación ambiental y un creciente problema de seguridad en la frontera norte.

Laura Fernández analiza convocar a referéndum para resolver crisis minera en Crucitas ante falta de acuerdos en el Congreso

Cientos de estudiantes y docentes toman nuevamente las calles de Costa Rica contra recortes millonarios a universidades públicas

La manifestación reunió a sindicatos, estudiantes y autoridades universitarias en San José. Los participantes reclaman que el presupuesto educativo de 2027 representa apenas el 4,9% del PIB, lejos del 8% establecido en la Constitución, y exigen soluciones a deudas salariales y pensiones.

Cientos de estudiantes y docentes toman nuevamente las calles de Costa Rica contra recortes millonarios a universidades públicas

El dúo centroamericano en Miss Universo 2026: Jasmine Blandford y Mariale Acosta encuentro de reinas afrodescendientes

Lejos de la típica rivalidad de pasarela, Jasmine Blandford (Miss Nicaragua) y Mariale Acosta (Miss Costa Rica) se han convertido en la sensación viral de Miss Universo 2026

El dúo centroamericano en Miss Universo 2026: Jasmine Blandford y Mariale Acosta encuentro de reinas afrodescendientes 

El exitoso musical mexicano “Mentiras” llegará por primera vez a Costa Rica en 2027 junto a otros dos espectáculos

Después de 17 años de trayectoria en México, la producción tendrá su primera presentación internacional en territorio costarricense. La programación incluirá Mentidrags y un espectáculo inspirado en las canciones de Disney, con funciones en julio y octubre

El exitoso musical mexicano “Mentiras” llegará por primera vez a Costa Rica en 2027 junto a otros dos espectáculos

TECNO

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

El botón HD no basta: así se envían fotos en calidad real por WhatsApp

Microsoft podría pagar a los usuarios por alquilar su tarjeta gráfica en reposo para entrenar ia

Los modelos de IA ahora tienen una vida media de solo 6 semanas: esta es la causa

Microsoft prometió que otros clientes no pagarán la electricidad que consumen sus centros de datos

ENTRETENIMIENTO

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Frankie Muniz fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante prácticas de NASCAR

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

‘Avengers: Endgame’ vuelve a Disney+ con contenido especial para preparar el camino a ‘Doomsday’

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

MUNDO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

Hungría dictó prisión preventiva al hermano de Viktor Orbán por una presunta trama de tráfico ilegal de migrantes

El petróleo volvió a subir tras varios días de caídas por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos celebró los avances del diálogo entre Rusia y Ucrania, pero alertó que “no hay confianza” para alcanzar la paz

El régimen de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos en Europa si son utilizadas para bombardear su territorio