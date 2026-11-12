Un Mundial en Centroamérica: Costa Rica a un paso de ser anfitrión el Mundial Femenino 2031

Un montaje sitúa el trofeo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en primer plano sobre una vista aérea del Estadio Nacional de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Estadio Nacional de Costa Rica fue el único recinto del país incluido en la evaluación técnica de la FIFA para la candidatura conjunta al Mundial Femenino de 2031, un torneo que por primera vez reunirá a 48 selecciones y 104 partidos. El aval inicial coloca a La Sabana como la opción costarricense para recibir encuentros de la fase de grupos y las primeras rondas eliminatorias, aunque la designación definitiva dependerá del Congreso Extraordinario del organismo.

La propuesta presentada por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica obtuvo una calificación de 4,4 sobre 5. El proyecto contempla 20 estadios: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, uno en Costa Rica y uno en Jamaica.

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La lista también incorpora más de 45 recintos distribuidos en más de 30 ciudades, que podrían entrar en consideración antes de la selección final de las sedes. El Congreso Extraordinario de la FIFA se reunirá el 23 de noviembre de 2026 para votar las candidaturas de los Mundiales Femeninos de 2031 y 2035.

La Sabana, la única sede costarricense evaluada

El Estadio Nacional, inaugurado en 2011, tiene una capacidad aproximada para 35.000 espectadores y antecedentes en la organización de eventos deportivos internacionales. La FIFA valoró sus condiciones de acceso, su ubicación y las instalaciones previstas para el público.

El informe técnico concluyó: “El estadio parece muy adecuado para albergar la competición”. Para el organismo, el recinto cumple ampliamente los requisitos de aforo exigidos para los primeros tramos del campeonato.

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La candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica obtuvo una calificación técnica de 4,4 sobre 5 con una propuesta de 20 estadios. (Imagen de cortesía)

La candidatura se presenta bajo el lema “Por el presente. Por el futuro” y propone cuatro estadios mexicanos: el Estadio Banorte, en Ciudad de México; el Estadio Guadalajara, en Jalisco; el Estadio Monterrey, en Nuevo León; y el Estadio TSM Corona, en Torreón.

El certamen de 2031 será la undécima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Su nuevo formato distribuirá a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos; avanzarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros para completar una ronda de 32.

La espera del Ricardo Saprissa

El estadio Ricardo Saprissa, ubicado en Tibás, fue una de las dos alternativas presentadas por la Federación Costarricense de Fútbol, pero no figuró entre los recintos analizados en la primera evaluación. Su capacidad, inferior a 20,000 espectadores, aparece como uno de los posibles factores que limitaron su inclusión.

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La ausencia del estadio no representa una exclusión definitiva, ya que el conjunto de sedes ampliadas permite que otros recintos sean considerados durante el proceso. Por ahora, el Estadio Nacional es la única instalación costarricense con lugar en la estructura principal de la candidatura.

El Congreso Extraordinario de la FIFA votará la designación de las sedes para los Mundiales Femeninos de 2031 y 2035 el 23 de noviembre de 2026. (Imagen de cortesía)

Si la postulación recibe la aprobación final, Costa Rica organizaría por primera vez partidos de un Mundial Femenino de mayores. El país ya fue anfitrión de las Copas del Mundo Femeninas Sub-17 de 2014 y Sub-20 de 2022.

La Copa Mundial Femenina se disputará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027 y será la primera edición organizada en Sudamérica.

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La clasificación tendrá una fase preliminar del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en Rabat, Marruecos. El sorteo de la fase final clasificatoria será el 10 de diciembre de ese año; esa instancia se jugará del 23 de febrero al 6 de marzo de 2027 para definir las 3 plazas restantes. El sorteo final del Mundial está previsto para el 11 de diciembre de 2026 en Río de Janeiro.

El torneo reunirá a 32 selecciones en 64 partidos. El Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, recibirá el partido inaugural y la final, mientras que las otras ciudades anfitrionas serán São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Recife y Salvador. El lema oficial será “Go Epic / Vai Ser Épico”.

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