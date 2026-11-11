Honduras

Honduras prohibirá la venta y uso de pólvora multas alcanzan desde $2,228

La prohibición de vender, comprar, distribuir, almacenar y utilizar productos elaborados con pólvora volverá a aplicarse en Tegucigalpa, Comayagüela y las aldeas del Distrito Central ante la proximidad de las celebraciones navideñas y de fin de año

La municipalidad vigilará los hospitales públicos para identificar a menores con quemaduras causadas por artefactos pirotécnicos.
Las multas por comerciar pirotecnia alcanzarán 60.000 lempiras e incluirán decomisos y destrucción inmediata de los productos.
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La comercialización y utilización de pólvora volverá a estar bajo prohibición en el Distrito Central a partir del próximo 15 de noviembre, cuando la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reactive la ordenanza “Cero Pólvora”, una disposición que busca reducir los accidentes relacionados con artefactos explosivos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La medida comprende Tegucigalda, Comayagüela y las aldeas que forman parte de la jurisdicción municipal. Su aplicación incluye restricciones para la venta, distribución, producción, compra, almacenamiento, tenencia y utilización de productos elaborados con pólvora.

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La decisión cobra relevancia ante el incremento de la actividad comercial que suele registrarse durante noviembre y diciembre, cuando aumenta la demanda de cohetes, morteros, petardos y otros artículos pirotécnicos utilizados en celebraciones familiares y actividades públicas.

Uno de los principales objetivos de la normativa es evitar que los menores de edad tengan acceso a estos productos, debido a los riesgos de quemaduras, lesiones graves y mutilaciones que puede provocar su manipulación. Las autoridades han dirigido sus advertencias también a los padres y responsables de familia.

Fredy Casasola, director del Departamento Municipal de Justicia (DMJ), informó que la municipalidad ya desarrolla labores de inteligencia para identificar bodegas clandestinas donde se almacenan productos pirotécnicos destinados a la venta ilegal durante la temporada de fin de año. Las investigaciones previas orientarán los operativos de inspección y control que se desarrollarán durante la vigencia de la disposición.

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Multas y decomisos

La ordenanza establece sanciones económicas diferenciadas para las personas que participen en actividades relacionadas con la comercialización, producción, distribución, compra o tenencia de artefactos pirotécnicos.

Las multas pueden oscilar entre 5.000 y 60.000 lempiras, equivalentes aproximadamente a entre más de $ 2.228, además de las sanciones económicas, los inspectores municipales podrán decomisar los productos encontrados durante los operativos y proceder a su destrucción inmediata.

La municipalidad vigilará los hospitales públicos para identificar a menores con quemaduras causadas por artefactos pirotécnicos.
Las autoridades municipales inspeccionarán los hospitales públicos para registrar el ingreso de niños con quemaduras de pólvora.

Esto significa que quienes almacenen pólvora para venderla durante las fiestas también se exponen a medidas administrativas, aunque no estén realizando una transacción comercial en el momento de la inspección.

La normativa establece además responsabilidades para los padres o tutores de menores de edad que sufran quemaduras o mutilaciones como consecuencia de manipular productos elaborados con pólvora. En esos casos, los adultos responsables pueden recibir multas de entre 1.000 y 5.000 lempiras, equivalentes aproximadamente a 37 y 186 dólares, respectivamente, o ser obligados a realizar trabajo comunitario.

Vigilancia en hospitales

La municipalidad implementará un sistema de vigilancia e inspección en los hospitales públicos del Distrito Central para identificar los casos de menores que ingresen con quemaduras provocadas por productos pirotécnicos.

La municipalidad vigilará los hospitales públicos para identificar a menores con quemaduras causadas por artefactos pirotécnicos.
El Departamento Municipal de Justicia realiza labores de inteligencia para ubicar bodegas clandestinas de cohetes y morteros.

La información obtenida permitirá a las autoridades dar seguimiento a los incidentes, investigar las circunstancias en que ocurrieron y establecer posibles responsabilidades de los adultos que tenían a su cargo el cuidado de los menores.

Las quemaduras ocasionadas por pólvora pueden provocar lesiones que requieren atención médica especializada, intervenciones quirúrgicas y procesos prolongados de recuperación. En los casos más graves, las explosiones pueden causar pérdida de dedos, daños permanentes en las manos y afectaciones en otras partes del cuerpo.

Los niños representan una población especialmente vulnerable porque, además de desconocer los riesgos de estos artefactos, pueden manipularlos sin dimensionar las consecuencias de una explosión o de una detonación inesperada.

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