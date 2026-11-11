Asfura busca fondos para construir nueva cárcel para 5 mil reos y fortalecer estrategia de seguridad

El presidente Nasry Asfura anunció que su Gobierno buscará financiamiento para construir una nueva cárcel con capacidad para aproximadamente 5,000 privados de libertad. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que su administración buscará nuevas fuentes de financiamiento para fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y avanzar en la construcción de un centro penitenciario con capacidad para aproximadamente 5,000 privados de libertad.

El anuncio se produjo este martes durante una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en la que se evaluaron los resultados de la estrategia contra las estructuras criminales y los avances derivados de las recientes reformas legales aprobadas por el Congreso Nacional.

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Asfura confirmó que el proyecto de construcción de una nueva cárcel continuará y adelantó que el Gobierno está dispuesto a escuchar propuestas de empresas interesadas en desarrollar la obra, siempre que cumplan con parámetros internacionales de seguridad y permitan ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible.

Como referencia, el mandatario mencionó un centro penitenciario construido en Costa Rica, con capacidad aproximada para 5,000 personas privadas de libertad y una inversión estimada entre 35 y 40 millones de dólares.

La Tasa de Seguridad también fue abordada durante la presentación de resultados, debido a la necesidad de garantizar recursos para continuar las operaciones. (Foto: Casa Presidencial)

Además de la infraestructura penitenciaria, Asfura anunció que gestionará recursos para fortalecer las instituciones que participan en la estrategia nacional contra el crimen organizado.

Entre las entidades mencionadas figuran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), las secretarías de Seguridad y Defensa y el Instituto Nacional Penitenciario (INP).

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El presidente explicó que las acciones de seguridad requieren una coordinación que no se limite a las capturas policiales, sino que también garantice la capacidad de investigación, judicialización y procesamiento de las personas detenidas.

En relación con el financiamiento, se refirió a la situación de la Tasa de Seguridad y explicó que durante la administración anterior los recursos provenientes de ese mecanismo fueron trasladados a la caja única del Estado.

Ante ese escenario, indicó que su Gobierno trabaja en la provisión de fondos para garantizar la continuidad del plan de seguridad actual y en la identificación de nuevas fuentes que permitan sostener las operaciones y fortalecer las instituciones involucradas.

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Asfura también adelantó que solicitará al Congreso Nacional la aprobación de reformas legales adicionales para respaldar las acciones contra las organizaciones criminales. Sin embargo, no detalló cuáles serían las modificaciones que propondrá ni el alcance de las disposiciones.

El mandatario hondureño confirmó que se recibirán propuestas de empresas interesadas en desarrollar el nuevo centro penitenciario bajo estándares internacionales de seguridad. (Foto: Casa Presidencial)

El planteamiento del Ejecutivo busca reforzar tanto la capacidad operativa de las instituciones como las herramientas legales disponibles para enfrentar las estructuras delictivas.

Durante la presentación de resultados, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que la estrategia ha permitido la captura de 145 presuntos integrantes de estructuras criminales, quienes se encuentran en diferentes etapas de sus respectivos procesos judiciales.

El funcionario destacó que las operaciones se desarrollan mediante la coordinación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Dirección de Inteligencia del Estado y el Poder Judicial.

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Como ejemplo, señaló que durante octubre de 2026 los homicidios disminuyeron un 13.1 % en comparación con el mismo mes de 2025, equivalente a 21 muertes violentas menos.

Asimismo, indicó que entre el 1 y el 7 de noviembre se registró una reducción del 38 % en los homicidios respecto al mismo período del año anterior, lo que representa más de 24 muertes violentas menos.

El ministro agregó que también se reportan disminuciones en otros delitos, particularmente en la extorsión y los desplazamientos forzados, aunque no proporcionó cifras específicas sobre esas modalidades delictivas.

El Gobierno tomó como referencia un proyecto penitenciario construido en Costa Rica, cuya inversión se estima entre 35 y 40 millones de dólares. (Foto: Casa Presidencial)

Velásquez explicó que la estrategia contempla objetivos de reducción de homicidios en diferentes horizontes. Para 2026, la meta es disminuir al menos tres puntos la tasa de este delito; mientras que para 2030 se pretende alcanzar el promedio latinoamericano de 17.5 homicidios por cada 100,000 habitantes.

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A más largo plazo, las autoridades proyectan acercarse al promedio mundial de 5.8 homicidios por cada 100,000 habitantes para 2035.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), coronel Julio Alberto Ruíz Cerrato, destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia y aseguró que los operativos cuentan con orientación jurídica del Ministerio Público.

Explicó que, después de las detenciones, existe un plazo de 48 horas para remitir a los sospechosos al Ministerio Público y otro período de 48 horas para la presentación del requerimiento fiscal.

Posteriormente, dentro de los seis días siguientes, debe celebrarse la audiencia inicial, en la que el juez determina si existen elementos suficientes para dictar un auto de formal procesamiento y resolver las medidas que correspondan en cada expediente.

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Ruíz Cerrato aseguró que todos los casos que han superado esa etapa han recibido prisión preventiva.

Las autoridades reportaron una reducción del 13.1 % en los homicidios durante octubre de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior. (Foto: Casa Presidencial)

En respuesta a esa necesidad, se anunció la creación de circuitos judiciales especializados para conocer los casos relacionados con asociaciones terroristas, así como el fortalecimiento del Ministerio Público mediante la incorporación de más fiscales.

La intención es agilizar la tramitación de los expedientes, garantizar el seguimiento de las investigaciones y mejorar la coordinación entre los organismos responsables de la seguridad y la aplicación de justicia.