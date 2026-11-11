Extraditable hondureño muere en la carcel antes de ser entregado a la justicia de Estados Unidos

Héctor Vicente Paguada fue encontrado sin vida en uno de los baños del centro penal de Támara, donde permanecía bajo custodia tras su captura en Colón. (Foto: Ministerio Público)

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Héctor Vicente Paguada, hondureño solicitado en extradición por el asesinato de dos mujeres en Texas, Estados Unidos, fue encontrado sin vida este martes en uno de los baños del centro penal de Támara, en Francisco Morazán, donde permanecía bajo custodia de las autoridades penitenciarias mientras avanzaba el proceso relacionado con su entrega a la justicia estadounidense.

El hallazgo fue reportado por el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Lacayo, quien indicó que recibió la información sobre lo ocurrido aproximadamente a las 3:20 de la tarde.

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Paguada había ingresado recientemente al sistema carcelario hondureño, luego de ser capturado el pasado sábado en la comunidad de Sabá, departamento de Colón, durante un operativo ejecutado por las autoridades nacionales.

Su detención se produjo después de que fuera señalado por las autoridades estadounidenses como sospechoso de un doble homicidio ocurrido en territorio de Texas.

El caso había adquirido relevancia debido a que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo mantenía entre las personas más buscadas y ofrecía una recompensa de 50,000 dólares por información que permitiera establecer su paradero y facilitar su localización.

La muerte de Paguada ocurre antes de que pudiera concretarse su extradición a Estados Unidos, país que lo reclamaba para que respondiera ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

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Las víctimas del doble asesinato ocurrido en Texas en enero de 2024 eran, según las investigaciones, la pareja sentimental de Paguada y su suegra. (Foto: Cortesía)

«De acuerdo a lo que a mí me informan, pues él se ahorcó. Se ahorcó, entró al baño, no salía, verificaron, estaba ahí ahorcado», declaró Lacayo durante una entrevista.

El funcionario detalló que el hondureño se encontraba en el módulo de diagnóstico, un área destinada a alojar inicialmente a las personas que ingresan a los centros penitenciarios.

Lacayo también señaló que otros ciudadanos requeridos en extradición han permanecido en ese mismo módulo y explicó que las autoridades penitenciarias aplican medidas de seguridad más estrictas cuando se trata de personas consideradas de mayor peligrosidad.

El reporte inicial apunta a un posible suicidio por ahorcamiento, pero esa versión deberá ser contrastada con las diligencias investigativas y los resultados de los procedimientos forenses.

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Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a Medicina Forense, donde se realizarán los procedimientos correspondientes. La información proporcionada indica que los familiares deberán completar los trámites necesarios para retirar los restos.

La intervención forense resulta parte de las diligencias para documentar el fallecimiento y aportar elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió.

Mientras tanto, las autoridades deberán determinar si se confirma la hipótesis preliminar comunicada por el director del sistema penitenciario.

El hondureño era solicitado en extradición por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres en Texas, Estados Unidos. (Foto: Cortesía)

El caso también vuelve a colocar la atención sobre las condiciones de custodia de las personas que ingresan a los centros penales, especialmente cuando enfrentan procesos judiciales de alto perfil o solicitudes de extradición.

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Hasta el momento no se han divulgado resultados de una investigación que permitan establecer si existieron fallas en los controles de vigilancia o alguna otra circunstancia relacionada con el hecho.

El doble asesinato por el que era requerido

La solicitud de extradición contra Paguada estaba relacionada con el asesinato de dos mujeres ocurrido en enero de 2024 en Texas. Según las investigaciones estadounidenses, las víctimas eran su pareja sentimental y su suegra.

Las autoridades también señalaron que el crimen habría ocurrido en presencia de un menor de cinco años, un elemento que forma parte de los antecedentes conocidos sobre el caso. Paguada era señalado como presunto responsable de ambos homicidios y debía enfrentar el proceso judicial correspondiente en Estados Unidos.

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