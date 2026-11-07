Honduras

Asfura anuncia cambios en hospitales, equipos para tratar el cáncer y nuevo control de medicamentos en Honduras

El mandatario aseguró que su administración instalará centros de imágenes médicas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, incorporará aceleradores lineales y tomógrafos y ampliará los servicios de telemedicina.

El presidente Nasry Asfura anunció desde Madrid, España, una serie de medidas para transformar los servicios de salud pública en Honduras, con énfasis en el abastecimiento de medicamentos y la modernización de los hospitales. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente Nasry Asfura anunció desde Madrid, España, una serie de medidas para transformar los servicios de salud pública en Honduras, con énfasis en el abastecimiento de medicamentos y la modernización de los hospitales. (Foto: Casa Presidencial)
Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció una serie de cambios en el sistema público de salud, que incluyen remodelaciones hospitalarias, adquisición de equipos especializados para atender a pacientes con cáncer y la implementación de un sistema digital para controlar la disponibilidad de medicamentos e insumos quirúrgicos.

Desde Madrid, España, donde participa en la Cumbre Iberoamericana, el mandatario aseguró que los resultados de las medidas que impulsa su administración comenzarán a observarse en los próximos meses y prometió una transformación en los servicios sanitarios del país.

PUBLICIDAD

“Ustedes van a ver en unos meses más un cambio considerable”, manifestó Asfura al referirse a las intervenciones que se preparan desde la Secretaría de Salud, institución cuya administración también está bajo su responsabilidad.

Entre los proyectos destacados mencionó la instalación de centros de imágenes médicas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como la incorporación de aceleradores lineales y tomógrafos para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, particularmente el cáncer.

2. El Hospital Escuela de Tegucigalpa figura entre los establecimientos contemplados en los planes de remodelación y fortalecimiento de los servicios médicos anunciados por el mandatario hondureño. (Foto: cortesía Hospital Escuela)
2. El Hospital Escuela de Tegucigalpa figura entre los establecimientos contemplados en los planes de remodelación y fortalecimiento de los servicios médicos anunciados por el mandatario hondureño. (Foto: cortesía Hospital Escuela)

El gobernante señaló que el Hospital Escuela, en la capital, y el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, figuran entre los establecimientos que recibirán estas mejoras.

PUBLICIDAD

También anunció remodelaciones en diferentes centros hospitalarios y aseguró que el abastecimiento de medicamentos y materiales quirúrgicos constituye una de las prioridades de su gestión.

De acuerdo con el presidente, ya comenzaron a llegar medicamentos e insumos a los establecimientos asistenciales, especialmente a los dos principales hospitales de referencia del país.

En ese sentido, invitó a verificar las existencias en las bodegas y farmacias hospitalarias para constatar el ingreso de los productos destinados a fortalecer la atención de los pacientes.

Otra de las medidas anunciadas por Asfura es la implementación de un sistema digital de consulta de medicamentos e insumos quirúrgicos, mediante el cual los médicos podrán conocer las existencias disponibles antes de realizar procedimientos médicos.

Los aceleradores lineales y tomógrafos anunciados por el Gobierno están destinados a reforzar los servicios de diagnóstico y tratamiento para pacientes con cáncer en los principales hospitales del país. (Foto: Cortesía)
Los aceleradores lineales y tomógrafos anunciados por el Gobierno están destinados a reforzar los servicios de diagnóstico y tratamiento para pacientes con cáncer en los principales hospitales del país. (Foto: Cortesía)

El mecanismo contempla la instalación de pantallas en las salas hospitalarias para que el personal sanitario tenga acceso a información actualizada sobre los productos disponibles en las farmacias y bodegas de cada establecimiento.

El objetivo, explicó, es mejorar el control de los inventarios y evitar que se reporten faltantes de medicamentos o materiales cuando estos realmente se encuentren disponibles dentro del hospital.

La iniciativa busca reducir las dificultades administrativas que afectan la atención médica y facilitar que los profesionales puedan identificar con anticipación los recursos necesarios para atender a los pacientes.

El mandatario también anunció la implementación de servicios de telemedicina, vinculados con los nuevos centros de imágenes médicas, para facilitar la interpretación de estudios especializados sin que los pacientes tengan que trasladarse hasta las principales ciudades.

Asfura explicó que esta modalidad permitirá que especialistas realicen valoraciones a distancia, lo que podría beneficiar a personas que viven en comunidades alejadas y necesitan acceder a diagnósticos médicos.

Las autoridades sanitarias buscan mejorar el abastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos en las farmacias y bodegas hospitalarias, uno de los problemas que afecta la atención de los pacientes. (Foto: Cortesía)
Las autoridades sanitarias buscan mejorar el abastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos en las farmacias y bodegas hospitalarias, uno de los problemas que afecta la atención de los pacientes. (Foto: Cortesía)

A estas iniciativas se suma un convenio suscrito con la Fundación Abrigo para brindar asistencia a los familiares de pacientes hospitalizados en el Hospital Escuela y el Mario Catarino Rivas.

El acuerdo contempla alimentación durante el día, con desayuno, almuerzo y cena, además de alojamiento, kits de higiene y otros servicios para quienes acompañan a sus familiares durante los procesos de hospitalización.

“Ya no queremos ver a nadie en el pasillo o en una silla en las aceras”, expresó el presidente al referirse a las condiciones que enfrentan los acompañantes de pacientes que permanecen en las afueras de ambos centros asistenciales.

La medida pretende ofrecer condiciones más dignas a las personas que deben permanecer cerca de los hospitales mientras sus familiares reciben atención médica.

Durante sus declaraciones en Madrid, el presidente también fue consultado sobre su continuidad al frente de la Secretaría de Salud y la responsabilidad de dirigir esa institución mientras ejerce la Presidencia de la República.

El Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula también recibirá mejoras, con nuevos equipos y tecnología para fortalecer los servicios médicos que ofrece a la población de la zona norte. (Foto: Redes sociales)
El Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula también recibirá mejoras, con nuevos equipos y tecnología para fortalecer los servicios médicos que ofrece a la población de la zona norte. (Foto: Redes sociales)

En respuesta, defendió su papel como administrador de la cartera sanitaria y sostuvo que su función no consiste en ejercer labores médicas, sino en garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

“Mi trabajo no es ser doctor, mi trabajo es administrar los recursos de una de las carteras más grandes del país”, manifestó.

Asfura agregó que mantiene comunicación permanente con médicos y trabajadores de la Secretaría de Salud para conocer las dificultades que enfrentan en los hospitales, identificar los obstáculos que retrasan la atención y buscar soluciones.

El mandatario insistió en que su gobierno trabaja en una reestructuración del sistema sanitario y aseguró que las medidas anunciadas permitirán atender parte de los problemas que históricamente han afectado a los servicios públicos de salud en Honduras.

Sin embargo, los cambios anunciados deberán reflejarse en mejoras concretas en el abastecimiento, la capacidad hospitalaria y el acceso de la población a diagnósticos y tratamientos especializados.

Temas Relacionados

HondurasNasry AsfuraHospitalesSaludCambiosmedicamentosnuevo equipo sanitario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan en Honduras a presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación solicitado en extradición por EE.UU.

Óscar Samuel Mejía Funes fue detenido en La Ceiba, Atlántida, y es requerido por una corte federal del Distrito Este de Texas por dos cargos relacionados con la fabricación y distribución de drogas. Su primera audiencia será este sábado a las 2:00 de la tarde.

Capturan en Honduras a presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación solicitado en extradición por EE.UU.

Honduras: presidente del Congreso recibe a delegación de la embajada de EE.UU. para abordar cooperación y relaciones bilaterales

El encuentro contó con representantes de las áreas política y económica de la misión diplomática estadounidense y se produce dos semanas después de una reunión entre el titular del Legislativo y autoridades del Departamento de Estado.

Honduras: presidente del Congreso recibe a delegación de la embajada de EE.UU. para abordar cooperación y relaciones bilaterales

Honduras: Cabecillas de la MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo podrían enfrentar extradición a Estados Unidos

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió que las operaciones contra las estructuras criminales se intensificarán en 2027 y que la persecución trascenderá las fronteras de Honduras

Honduras: Cabecillas de la MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo podrían enfrentar extradición a Estados Unidos

Honduras aprueba 14 de 22 indicadores de la Cuenta del Milenio

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, señaló que el país podría acceder a una asistencia técnica de aproximadamente 15 millones de dólares como paso previo a un eventual compacto de inversión.

Honduras aprueba 14 de 22 indicadores de la Cuenta del Milenio

Envían a la cárcel a 20 detenidos que pertenecen al Cártel del Diablo en Honduras

Las autoridades reportan 44 capturas vinculadas con esta estructura criminal, mientras mantienen los operativos para localizar a su supuesto cabecilla, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”.

Envían a la cárcel a 20 detenidos que pertenecen al Cártel del Diablo en Honduras

TECNO

Microsoft deja de utilizar servidores de Oracle: sus chips Nvidia ya no cumplen las exigencias de la inteligencia artificial

Microsoft deja de utilizar servidores de Oracle: sus chips Nvidia ya no cumplen las exigencias de la inteligencia artificial

Una ola de ciberataques afecta a plataformas de inteligencia artificial: hackers roban claves de acceso y generan gastos a las víctimas

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Se necesitan 850.000 toneladas de cobre al año para construir la infraestructura eléctrica que exige la IA

Noruega no dará dinero público a los libros hechos con IA, ni siquiera en parte, desde 2027

ENTRETENIMIENTO

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante

La búsqueda del nuevo James Bond suma dos candidatos sorpresa: Robert Pattinson y Nicholas Hoult

Netflix lanza ‘Otros mundos’, la serie precuela de ‘Stranger Things’: cuándo se estrena y de qué trata

MUNDO

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

Cuáles son los países con más feriados nacionales en 2026

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

La razón histórica detrás de la X en los códigos de muchos aeropuertos

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente