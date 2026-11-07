Asfura anuncia cambios en hospitales, equipos para tratar el cáncer y nuevo control de medicamentos en Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció desde Madrid, España, una serie de medidas para transformar los servicios de salud pública en Honduras, con énfasis en el abastecimiento de medicamentos y la modernización de los hospitales. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció una serie de cambios en el sistema público de salud, que incluyen remodelaciones hospitalarias, adquisición de equipos especializados para atender a pacientes con cáncer y la implementación de un sistema digital para controlar la disponibilidad de medicamentos e insumos quirúrgicos.

Desde Madrid, España, donde participa en la Cumbre Iberoamericana, el mandatario aseguró que los resultados de las medidas que impulsa su administración comenzarán a observarse en los próximos meses y prometió una transformación en los servicios sanitarios del país.

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“Ustedes van a ver en unos meses más un cambio considerable”, manifestó Asfura al referirse a las intervenciones que se preparan desde la Secretaría de Salud, institución cuya administración también está bajo su responsabilidad.

Entre los proyectos destacados mencionó la instalación de centros de imágenes médicas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como la incorporación de aceleradores lineales y tomógrafos para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, particularmente el cáncer.

2. El Hospital Escuela de Tegucigalpa figura entre los establecimientos contemplados en los planes de remodelación y fortalecimiento de los servicios médicos anunciados por el mandatario hondureño. (Foto: cortesía Hospital Escuela)

El gobernante señaló que el Hospital Escuela, en la capital, y el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, figuran entre los establecimientos que recibirán estas mejoras.

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También anunció remodelaciones en diferentes centros hospitalarios y aseguró que el abastecimiento de medicamentos y materiales quirúrgicos constituye una de las prioridades de su gestión.

De acuerdo con el presidente, ya comenzaron a llegar medicamentos e insumos a los establecimientos asistenciales, especialmente a los dos principales hospitales de referencia del país.

En ese sentido, invitó a verificar las existencias en las bodegas y farmacias hospitalarias para constatar el ingreso de los productos destinados a fortalecer la atención de los pacientes.

Otra de las medidas anunciadas por Asfura es la implementación de un sistema digital de consulta de medicamentos e insumos quirúrgicos, mediante el cual los médicos podrán conocer las existencias disponibles antes de realizar procedimientos médicos.

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Los aceleradores lineales y tomógrafos anunciados por el Gobierno están destinados a reforzar los servicios de diagnóstico y tratamiento para pacientes con cáncer en los principales hospitales del país. (Foto: Cortesía)

El mecanismo contempla la instalación de pantallas en las salas hospitalarias para que el personal sanitario tenga acceso a información actualizada sobre los productos disponibles en las farmacias y bodegas de cada establecimiento.

El objetivo, explicó, es mejorar el control de los inventarios y evitar que se reporten faltantes de medicamentos o materiales cuando estos realmente se encuentren disponibles dentro del hospital.

La iniciativa busca reducir las dificultades administrativas que afectan la atención médica y facilitar que los profesionales puedan identificar con anticipación los recursos necesarios para atender a los pacientes.

El mandatario también anunció la implementación de servicios de telemedicina, vinculados con los nuevos centros de imágenes médicas, para facilitar la interpretación de estudios especializados sin que los pacientes tengan que trasladarse hasta las principales ciudades.

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Asfura explicó que esta modalidad permitirá que especialistas realicen valoraciones a distancia, lo que podría beneficiar a personas que viven en comunidades alejadas y necesitan acceder a diagnósticos médicos.

Las autoridades sanitarias buscan mejorar el abastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos en las farmacias y bodegas hospitalarias, uno de los problemas que afecta la atención de los pacientes. (Foto: Cortesía)

A estas iniciativas se suma un convenio suscrito con la Fundación Abrigo para brindar asistencia a los familiares de pacientes hospitalizados en el Hospital Escuela y el Mario Catarino Rivas.

El acuerdo contempla alimentación durante el día, con desayuno, almuerzo y cena, además de alojamiento, kits de higiene y otros servicios para quienes acompañan a sus familiares durante los procesos de hospitalización.

“Ya no queremos ver a nadie en el pasillo o en una silla en las aceras”, expresó el presidente al referirse a las condiciones que enfrentan los acompañantes de pacientes que permanecen en las afueras de ambos centros asistenciales.

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La medida pretende ofrecer condiciones más dignas a las personas que deben permanecer cerca de los hospitales mientras sus familiares reciben atención médica.

Durante sus declaraciones en Madrid, el presidente también fue consultado sobre su continuidad al frente de la Secretaría de Salud y la responsabilidad de dirigir esa institución mientras ejerce la Presidencia de la República.

El Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula también recibirá mejoras, con nuevos equipos y tecnología para fortalecer los servicios médicos que ofrece a la población de la zona norte. (Foto: Redes sociales)

En respuesta, defendió su papel como administrador de la cartera sanitaria y sostuvo que su función no consiste en ejercer labores médicas, sino en garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

“Mi trabajo no es ser doctor, mi trabajo es administrar los recursos de una de las carteras más grandes del país”, manifestó.

Asfura agregó que mantiene comunicación permanente con médicos y trabajadores de la Secretaría de Salud para conocer las dificultades que enfrentan en los hospitales, identificar los obstáculos que retrasan la atención y buscar soluciones.

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El mandatario insistió en que su gobierno trabaja en una reestructuración del sistema sanitario y aseguró que las medidas anunciadas permitirán atender parte de los problemas que históricamente han afectado a los servicios públicos de salud en Honduras.

Sin embargo, los cambios anunciados deberán reflejarse en mejoras concretas en el abastecimiento, la capacidad hospitalaria y el acceso de la población a diagnósticos y tratamientos especializados.