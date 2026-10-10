Honduras mantiene pendiente la mitad de los vuelos de estimulación de nubes ante próxima temporada seca

Las autoridades advierten sobre un período prolongado y caluroso, por lo que consideran importante prepararse con anticipación. (Foto: SAG)

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Honduras mantiene pendiente la ejecución de la mitad de los vuelos contemplados en el programa de estimulación de nubes, una iniciativa impulsada para favorecer las lluvias en zonas vulnerables a la sequía.

Las autoridades reportan resultados favorables y analizan la posibilidad de ampliar las operaciones, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

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El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, confirmó que todavía falta completar una parte importante de las operaciones aéreas y destacó los resultados obtenidos hasta el momento.

“En el tema de la estimulación que hemos hecho de las nubes ha dado buen resultado, sin lugar a dudas, y estamos todavía pendientes de la mitad de los vuelos”, expresó el funcionario al referirse a los avances del proyecto.

Molina explicó que la continuidad de las operaciones dependerá de las condiciones del clima y de la valoración que realicen las autoridades sobre la necesidad de mantener las acciones para favorecer las precipitaciones en el territorio nacional.

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El funcionario también advirtió sobre la importancia de adoptar medidas de preparación ante la próxima temporada seca, que, según sus previsiones, podría prolongarse y presentar temperaturas elevadas.

El ministro de la SAG informó que el programa de estimulación de nubes ha registrado resultados favorables y que todavía faltan operaciones por ejecutar. (FOTO: Hondudiario)

A finales de septiembre, el ingeniero de la SAG, Wilmer Caballero, informó que los primeros vuelos del proyecto generaron precipitaciones importantes en zonas de influencia del Corredor Seco hondureño.

Sin embargo, el técnico señaló que se necesita realizar un análisis especializado para determinar cuánto influyó el procedimiento en las lluvias registradas, debido a que las precipitaciones también dependen de otros factores atmosféricos.

La evaluación permitirá establecer con mayor precisión los efectos de la intervención y aportar información técnica para determinar el alcance de esta estrategia frente a los períodos de escasez de lluvia.

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¿Cómo se financia el proyecto?

La iniciativa cuenta con una inversión del Gobierno, cuyo monto no ha sido precisado públicamente en la información proporcionada, además de aportes del sector privado, principalmente de empresas vinculadas con la industria azucarera y la producción de vegetales en las áreas de influencia.

Las contribuciones privadas representan entre el 3 % y el 20 % de la inversión total, según lo informado sobre el esquema de financiamiento.

La ejecución del servicio está a cargo de dos proveedores. Uno es responsable de los componentes técnicos y químicos necesarios para desarrollar las operaciones, rubro que concentra el 89 % de la inversión; el otro proporciona la aeronave utilizada para realizar los vuelos, con una participación del 11 %.

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Las primeras operaciones del proyecto reportaron precipitaciones en zonas afectadas por la escasez de lluvias, aunque se requiere un análisis técnico para medir su impacto. (Foto: Secretaria de Agricultura y Ganadería)

La distribución de los recursos contempla tanto los insumos especializados como la logística aérea requerida para intervenir en las zonas seleccionadas, de acuerdo con las condiciones meteorológicas.

Hasta la información proporcionada sobre el desarrollo del programa, se habían efectuado tres vuelos de estimulación de nubes en diferentes zonas del país.

El primero se realizó el sábado 26 de septiembre, en sectores del sur de Francisco Morazán y el norte de Choluteca. La segunda operación tuvo lugar el domingo 27 de septiembre y abarcó áreas del norte de Francisco Morazán, Comayagua, Yoro, Talanga y Morocelí.

El tercer vuelo se desarrolló el lunes siguiente, entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde, en los departamentos de Valle y La Paz.

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Las operaciones se han concentrado en regiones identificadas por su vulnerabilidad ante la falta de precipitaciones, con especial atención a las zonas del Corredor Seco.

Mientras se programa la ejecución de los vuelos pendientes, la SAG deberá valorar las condiciones atmosféricas y los resultados de las intervenciones para determinar si procede ampliar el proyecto.