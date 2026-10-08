Honduras

Joven muere al caer de un árbol mientras realizaba labores de poda en Honduras

El accidente ocurrió en el desvío hacia la comunidad de San Bernardo, donde Johan Méndez Martínez se encontraba trabajando en las alturas cuando, por circunstancias que todavía no han sido determinadas, perdió el equilibrio y cayó de manera repentina al suel

La tragedia generó consternación entre los pobladores de la zona, quienes presenciaron las consecuencias del accidente laboral. (Foto: Redes sociales)
La tragedia generó consternación entre los pobladores de la zona, quienes presenciaron las consecuencias del accidente laboral. (Foto: Redes sociales)
Guardar

Una jornada de trabajo terminó en tragedia en el sur de Honduras, luego de que un joven de 21 años perdiera la vida tras caer desde lo alto de un árbol mientras realizaba labores de poda en Namasigüe, Choluteca.

De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, el joven realizaba cortes en las ramas del árbol cuando ocurrió el accidente. El impacto contra la superficie le provocó lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte de forma instantánea.

PUBLICIDAD

Personas que se encontraban en las cercanías acudieron al lugar tras percatarse de lo ocurrido e intentaron conocer el estado del joven. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, no fue posible brindarle auxilio.

La noticia provocó consternación entre los habitantes de la zona, especialmente cuando la madre de Méndez Martínez llegó hasta el lugar y reconoció el cuerpo de su hijo.

Familiares y pobladores permanecieron en el sitio mientras se esperaba la llegada de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y establecer cómo se produjo la caída.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector para acordonar el área y recopilar información relacionada con el accidente laboral.

El joven Johan Méndez Martínez, de 21 años, perdió la vida mientras realizaba labores de poda en un sector de Namasigüe, Choluteca. (Foto: Redes sociales)
El joven Johan Méndez Martínez, de 21 años, perdió la vida mientras realizaba labores de poda en un sector de Namasigüe, Choluteca. (Foto: Redes sociales)

Los agentes elaboraron el informe correspondiente y recabaron datos que permitan determinar las circunstancias en las que el joven perdió el equilibrio mientras realizaba las labores de poda.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó exactamente la caída ni si existió algún factor adicional que haya contribuido al accidente.

Tras finalizar las diligencias en el lugar, los familiares recibieron los restos de Johan Méndez Martínez para proceder con los actos fúnebres y darle sepultura.

El fallecimiento del joven generó pesar entre sus familiares y personas de la comunidad, quienes lamentaron que una jornada dedicada al trabajo terminara con la muerte del trabajador.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias exactas del accidente ocurrido en el municipio de Namasigüe, Choluteca.

El hecho volvió a generar preocupación sobre los riesgos que enfrentan las personas que realizan trabajos en altura, especialmente cuando estas labores se desarrollan en árboles y bajo condiciones que pueden aumentar la posibilidad de sufrir una caída.

El accidente ocurrió en el desvío hacia la comunidad de San Bernardo, donde el joven se encontraba trabajando en lo alto de un árbol. (Foto: Redes sociales)
El accidente ocurrió en el desvío hacia la comunidad de San Bernardo, donde el joven se encontraba trabajando en lo alto de un árbol. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades deberán determinar si el joven contaba con algún equipo de protección o medidas de seguridad al momento del accidente, así como establecer si hubo alguna circunstancia particular que provocó que perdiera el equilibrio mientras efectuaba la poda.

Mientras avanzan las diligencias, familiares y vecinos de la zona lamentaron la muerte de Méndez Martínez, quien falleció a los 21 años durante una actividad laboral. Sus seres queridos se preparan para darle el último adiós y acompañarlo durante las honras fúnebres.

El accidente ocurrió en una zona ubicada en el municipio de Namasigüe, uno de los sectores del departamento de Choluteca donde se desarrollan diversas actividades agrícolas y trabajos relacionados con el mantenimiento de terrenos y propiedades.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente si existieron condiciones inseguras de trabajo o algún otro factor que haya incidido en el accidente. La investigación permitirá determinar qué ocurrió antes de que el joven cayera desde el árbol y establecer si existió algún tipo de responsabilidad.

Temas Relacionados

Hondurasvictima mortalárbollabores de podaaccidente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más controles y fronteras abiertas el operativo de Honduras por la Semana Morazánica

Las principales fronteras terrestres de Honduras mantendrán operaciones durante la Semana Morazánica y algunos puntos ampliarán su atención a 24 horas para atender el aumento previsto de viajeros

Más controles y fronteras abiertas el operativo de Honduras por la Semana Morazánica

Más de 1,000 personas recuperan el paso tras más de 20 días de aislamiento en zona de Honduras

Más de 1,000 personas de cuatro comunidades de San José de Comayagua comenzaron a recuperar la movilidad, limitado por la acumulación y retorno de agua en una zona cercana al Lago de Yojoa

Más de 1,000 personas recuperan el paso tras más de 20 días de aislamiento en zona de Honduras

Restos de monseñor Teodoro Gómez llegan a Honduras y preparan sus exequias

Las autoridades eclesiásticas preparan dos días de misas, celebraciones de la Palabra y rezos del Santo Rosario antes del sepelio de quien fuera el obispo de la Diócesis de Choluteca

Restos de monseñor Teodoro Gómez llegan a Honduras y preparan sus exequias

Violencia contra mujeres no cesa Fiscalía de Honduras registra 18 nuevas denuncias

Durante los primeros días de la Semana Morazánica, algunos de los casos llegaron a los tribunales y derivaron en procesos penales con prisión preventiva, mientras otros continúan bajo seguimiento de las autoridades

Violencia contra mujeres no cesa Fiscalía de Honduras registra 18 nuevas denuncias

Honduras ocupa el puesto 157 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción

La falta de controles, auditorías y fortaleza institucional continúa siendo señalada como uno de los principales obstáculos para mejorar la lucha contra la corrupción en Honduras, según el director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda

Honduras ocupa el puesto 157 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción

TECNO

En video el encuentro entre Tim Cook, exCEO de Apple, y el rey Carlos III: crearon Creative Labs para generar empleo en la industria musical

En video el encuentro entre Tim Cook, exCEO de Apple, y el rey Carlos III: crearon Creative Labs para generar empleo en la industria musical

OpenAI publica 377 resultados matemáticos y profundiza la discusión sobre el rol de la IA

OpenAI seguía entrenando modelos de IA peligrosos pese a sus propias advertencias, afirma exlíder de seguridad de la empresa

Nvidia y Microsoft anuncian las primeras PC Windows con RTX Spark: desde gaming extremo hasta agentes de IA que no descansan

Google, Meta e Isomorphic Labs invierten 300 millones de dólares para crear una célula virtual

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

El regreso que los fans de ‘NCIS’ esperaban: Mark Harmon vuelve como Gibbs en una temporada completa

MUNDO

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Trump recordó los tres años del ataque de Hamas contra Israel y dijo que los terroristas “están pagando un precio enorme”

Tras 5 años en restauración: Dubái reabrirá como museo el Fuerte Al Fahidi, el edificio más antiguo de la ciudad

Video: identifican el “truco” de los abejorros para realizar maniobras increíbles en el aire