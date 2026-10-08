Joven muere al caer de un árbol mientras realizaba labores de poda en Honduras

La tragedia generó consternación entre los pobladores de la zona, quienes presenciaron las consecuencias del accidente laboral. (Foto: Redes sociales)

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Una jornada de trabajo terminó en tragedia en el sur de Honduras, luego de que un joven de 21 años perdiera la vida tras caer desde lo alto de un árbol mientras realizaba labores de poda en Namasigüe, Choluteca.

De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, el joven realizaba cortes en las ramas del árbol cuando ocurrió el accidente. El impacto contra la superficie le provocó lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte de forma instantánea.

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Personas que se encontraban en las cercanías acudieron al lugar tras percatarse de lo ocurrido e intentaron conocer el estado del joven. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, no fue posible brindarle auxilio.

La noticia provocó consternación entre los habitantes de la zona, especialmente cuando la madre de Méndez Martínez llegó hasta el lugar y reconoció el cuerpo de su hijo.

Familiares y pobladores permanecieron en el sitio mientras se esperaba la llegada de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y establecer cómo se produjo la caída.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector para acordonar el área y recopilar información relacionada con el accidente laboral.

El joven Johan Méndez Martínez, de 21 años, perdió la vida mientras realizaba labores de poda en un sector de Namasigüe, Choluteca. (Foto: Redes sociales)

Los agentes elaboraron el informe correspondiente y recabaron datos que permitan determinar las circunstancias en las que el joven perdió el equilibrio mientras realizaba las labores de poda.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó exactamente la caída ni si existió algún factor adicional que haya contribuido al accidente.

Tras finalizar las diligencias en el lugar, los familiares recibieron los restos de Johan Méndez Martínez para proceder con los actos fúnebres y darle sepultura.

El fallecimiento del joven generó pesar entre sus familiares y personas de la comunidad, quienes lamentaron que una jornada dedicada al trabajo terminara con la muerte del trabajador.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias exactas del accidente ocurrido en el municipio de Namasigüe, Choluteca.

El hecho volvió a generar preocupación sobre los riesgos que enfrentan las personas que realizan trabajos en altura, especialmente cuando estas labores se desarrollan en árboles y bajo condiciones que pueden aumentar la posibilidad de sufrir una caída.

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El accidente ocurrió en el desvío hacia la comunidad de San Bernardo, donde el joven se encontraba trabajando en lo alto de un árbol. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades deberán determinar si el joven contaba con algún equipo de protección o medidas de seguridad al momento del accidente, así como establecer si hubo alguna circunstancia particular que provocó que perdiera el equilibrio mientras efectuaba la poda.

Mientras avanzan las diligencias, familiares y vecinos de la zona lamentaron la muerte de Méndez Martínez, quien falleció a los 21 años durante una actividad laboral. Sus seres queridos se preparan para darle el último adiós y acompañarlo durante las honras fúnebres.

El accidente ocurrió en una zona ubicada en el municipio de Namasigüe, uno de los sectores del departamento de Choluteca donde se desarrollan diversas actividades agrícolas y trabajos relacionados con el mantenimiento de terrenos y propiedades.

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Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente si existieron condiciones inseguras de trabajo o algún otro factor que haya incidido en el accidente. La investigación permitirá determinar qué ocurrió antes de que el joven cayera desde el árbol y establecer si existió algún tipo de responsabilidad.