Honduras

Represa Los Laureles supera el 50 % de su capacidad tras las lluvias en la capital de Honduras

La recuperación de los niveles de agua en las principales represas que abastecen al Distrito Central comienza a reflejar el impacto de las recientes lluvias registradas en la capital hondureña, aunque las autoridades advierten que la situación hídrica todavía requiere vigilancia.

La represa Los Laureles alcanzó el 50.91 % de su capacidad tras las recientes lluvias registradas en la capital hondureña. (FOTO: Hondudiario)
La represa Los Laureles alcanzó el 50.91 % de su capacidad tras las recientes lluvias registradas en la capital hondureña. (FOTO: Hondudiario)
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La represa Los Laureles alcanzó el 50.91 % de su capacidad este sábado 3 de octubre de 2026, de acuerdo con el informe técnico actualizado por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). El incremento permite que el embalse abandone el nivel crítico que había mantenido durante varios meses.

Según el reporte, el embalse almacena actualmente 5.347 millones de metros cúbicos de agua, mientras que la producción en planta se mantiene en 420 litros por segundo. El comportamiento registrado representa una recuperación importante frente a los niveles que habían generado preocupación por la disponibilidad del recurso para los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela.

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Con el nivel alcanzado, Los Laureles pasó a la categoría de riesgo hídrico medio, luego de permanecer durante varios meses dentro del rango considerado crítico. Las lluvias de las últimas semanas han permitido una recuperación progresiva de las reservas, aunque el volumen todavía debe mantenerse bajo observación debido a la variabilidad de las precipitaciones.

El embalse Los Laureles almacena 5.347 millones de metros cúbicos de agua, según el reporte actualizado de UMAPS. (Foto: Redes sociales)
El embalse Los Laureles almacena 5.347 millones de metros cúbicos de agua, según el reporte actualizado de UMAPS. (Foto: Redes sociales)

El panorama es diferente en el subsistema Concepción, que continúa presentando un nivel considerablemente menor. De acuerdo con UMAPS, el embalse registra 28.54 % de su capacidad, equivalente a 10.332 millones de metros cúbicos almacenados.

La producción en planta del subsistema Concepción es de 700 litros por segundo y, pese a las lluvias registradas en la capital, el embalse permanece en la categoría de riesgo hídrico alto. Su situación continúa siendo uno de los principales factores que mantienen bajo vigilancia las reservas de agua destinadas al Distrito Central.

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UMAPS señaló que, aunque Los Laureles presenta una recuperación significativa, el nivel general de riesgo hídrico para el Distrito Central continúa clasificado como alto.

Esto significa que la mejoría registrada en uno de los principales embalses todavía no es suficiente para considerar superada la situación de vulnerabilidad que ha afectado al sistema de abastecimiento.

Las lluvias recientes permitieron una recuperación de las reservas de agua en Los Laureles, uno de los embalses que abastecen al Distrito Central. (Foto: UMAPS)
Las lluvias recientes permitieron una recuperación de las reservas de agua en Los Laureles, uno de los embalses que abastecen al Distrito Central. (Foto: UMAPS)

La recuperación de Los Laureles llega después de varios meses en los que el bajo nivel del embalse obligó a mantener especial atención sobre las reservas disponibles.

La situación había generado preocupación debido a la necesidad de garantizar el suministro de agua potable en una ciudad que enfrenta periódicamente problemas de disponibilidad durante los períodos secos.

Las lluvias representan, por ahora, un factor favorable para la recarga de las fuentes de agua. Sin embargo, el comportamiento de las precipitaciones será determinante para establecer si los embalses logran mantener una tendencia ascendente durante las próximas semanas o si los niveles vuelven a disminuir.

La institución municipal informó que mantiene un monitoreo permanente de las cuencas y de la infraestructura hídrica, con el objetivo de conocer el comportamiento de las fuentes de abastecimiento y tomar decisiones relacionadas con la distribución del recurso.

UMAPS mantiene un monitoreo permanente de las fuentes de abastecimiento de agua del Distrito Central. (FOTO: El Heraldo)
UMAPS mantiene un monitoreo permanente de las fuentes de abastecimiento de agua del Distrito Central. (FOTO: El Heraldo)

Este seguimiento también busca optimizar la distribución de agua potable en los diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, especialmente mientras el sistema permanece bajo una clasificación general de riesgo alto.

El comportamiento de los embalses es particularmente relevante para los habitantes del Distrito Central, debido a que los niveles de almacenamiento determinan la capacidad de las autoridades para sostener el servicio y establecer los mecanismos de distribución cuando las reservas disminuyen.

Por ahora, el dato más favorable es que Los Laureles superó nuevamente el 50 % de su capacidad, dejando atrás el umbral crítico en el que permaneció durante meses.

No obstante, el 28.54 % registrado por Concepción y la clasificación general de riesgo alto mantienen vigente la necesidad de continuar con el monitoreo y el uso responsable del agua.

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