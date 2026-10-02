Honduras

Honduras: la UNAH entre las 190 mejores de América Latina

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mejoró su posición en la edición 2027 del QS World University Rankings para América Latina y el Caribe

La UNAH escaló 43 lugares en el indicador de reputación entre empleadores y se situó en la posición 91 de la región.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras avanzó a la banda 181-190 en el ranking universitario de América Latina y el Caribe para 2027.
Guardar

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mejoró su posición en el ranking regional de universidades elaborado por QS y se ubicó en la banda 181-190 entre las instituciones de América Latina y el Caribe en la edición 2027.

El resultado representa un avance respecto de la clasificación anterior, cuando la universidad hondureña se encontraba en la banda 201-250.

PUBLICIDAD

La nueva medición también muestra un aumento en su puntuación general. La UNAH pasó de 28 puntos en 2026 a 33.7 puntos en 2027, una diferencia de 5.7 puntos.

La edición 2027 del ranking incluye 517 universidades de 27 países o territorios de América Latina y el Caribe, por lo que la posición obtenida por la institución hondureña corresponde a un universo regional más amplio.

Uno de los cambios más notorios para la UNAH se produjo en el indicador de reputación entre empleadores. La universidad pasó de la posición 134 a la 91, un avance de 43 lugares en un año. Este componente representa el 20% de la metodología utilizada por QS, y la institución obtuvo una puntuación de 52.4.

PUBLICIDAD

El indicador refleja la percepción de los empleadores sobre las universidades y sus graduados, por lo que el resultado ofrece una referencia sobre la valoración que reciben los profesionales formados en la institución al incorporarse al mercado laboral.

Reputación y academia

La universidad registró una mejora en el indicador de reputación académica: pasó de la posición 138 en 2026 a la 121 en 2027, con una puntuación de 37.0.

Este indicador tiene un peso del 30% dentro de la clasificación y está relacionado con la percepción que otros académicos tienen sobre la calidad y el desempeño de las universidades. El avance en ambos indicadores contribuyó al incremento de la puntuación general de la institución.

Un dato a considerar es que en 2023, la UNAH superaba al 53% de las instituciones evaluadas. El porcentaje fue de 53.3% en 2024, 56.3% en 2025, 59.3% en 2026 y llegó a 65% en la edición de 2027.

La comparación refleja una mejora progresiva dentro del universo de universidades consideradas por QS, aunque los resultados de cada año deben analizarse tomando en cuenta los cambios en el número y composición de las instituciones evaluadas.

La UNAH escaló 43 lugares en el indicador de reputación entre empleadores y se situó en la posición 91 de la región.
La puntuación general de la UNAH ascendió a 33.7 puntos en la reciente evaluación de la firma QS Quacquarelli Symonds.

Posición dentro de Centroamérica

De acuerdo con el desglose de la clasificación, la UNAH aparece en la posición 29 dentro de la categoría de América Central utilizada por QS, que incluye instituciones mexicanas.

Al excluir a México y considerar únicamente a los países centroamericanos, la universidad se ubica en la octava posición regional y en el primer lugar entre las instituciones hondureñas, según ese análisis.

El QS World University Rankings: América Latina y el Caribe, elaborado por QS Quacquarelli Symonds, firma británica especializada en evaluación de educación superior, utiliza varios indicadores para establecer sus posiciones.

La UNAH escaló 43 lugares en el indicador de reputación entre empleadores y se situó en la posición 91 de la región.
La UNAH sube a la banda 181-190 del ranking QS regional en la edición 2027

Instituciones clasificadas

La edición 2027 reúne a 517 instituciones de 27 países o territorios. Brasil aparece con 137 instituciones clasificadas, mientras Colombia cuenta con 70 y México con 69.

En los primeros lugares regionales se encuentran la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de São Paulo y la Universidad Estadual de Campinas, según QS.

En ese contexto, el avance de la UNAH hasta la banda 181-190 representa una mejora respecto de su resultado anterior y refleja un incremento en varios de los indicadores utilizados por la organización.

Factores como la investigación científica, la formación de posgrado, la producción académica, la infraestructura, el acceso de los estudiantes, la internacionalización y la vinculación con diferentes sectores también forman parte del desempeño de una universidad, aunque no todos tengan el mismo peso o estén incluidos directamente en esta clasificación.

Temas Relacionados

HondurasUNAHCentroaméricarankinguniversidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Ley de Justicia Energética entra en vigor y activa cambios para usuarios, municipios y la ENEE

La Ley de Justicia Energética ya está vigente en Honduras y pone en marcha medidas como el congelamiento de la tarifa eléctrica, la condonación de deudas para usuarios residenciales de bajo consumo y una transformación de la ENEE con plazos concretos para su ejecución

Honduras: Ley de Justicia Energética entra en vigor y activa cambios para usuarios, municipios y la ENEE

Anuncian inversión millonaria en Honduras para generar empleo

El proyecto forma parte de un plan de expansión que contempla inversión millonaria entre 2027 y 2028

Anuncian inversión millonaria en Honduras para generar empleo

Sembrando autonomía financiera: La exitosa primera exportación de la red de cafetaleras hondureñas

La operación piloto reunió lotes de cinco departamentos y permitió a las productoras conocer los requisitos comerciales, operativos y documentales para colocar el grano fuera de Honduras en futuras cosechas

Sembrando autonomía financiera: La exitosa primera exportación de la red de cafetaleras hondureñas

Honduras: en marcha operativos contra estructuras señaladas por narcotráfico y vínculos con la Pandilla 18

El Ministerio Público puso en marcha la Operación “Taranis” e investigan presuntos vínculos con tráfico de drogas, asesinatos, secuestros, almacenamiento de armas y asociación para delinquir

Honduras: en marcha operativos contra estructuras señaladas por narcotráfico y vínculos con la Pandilla 18

Tarifa eléctrica sube en Honduras, pero el aumento no se reflejará por ahora

Aunque los nuevos valores entran en vigencia desde el 1 de octubre, los usuarios no asumirán el incremento mientras permanezca vigente el congelamiento establecido por la Ley de Justicia Energética

Tarifa eléctrica sube en Honduras, pero el aumento no se reflejará por ahora

TECNO

Lista de tareas dentro de WhatsApp: cómo aprovechar los mensajes destacados y la búsqueda por fecha

Lista de tareas dentro de WhatsApp: cómo aprovechar los mensajes destacados y la búsqueda por fecha

Google lanza al espacio su primer satélite para probar servidores de inteligencia artificial

Microsoft Jewel ya se puede jugar en móviles manteniendo el avance alcanzado en PC

Aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual conllevan riesgos para la salud de usuarias, según estudio

Amazon presenta su nueva línea de Kindle con cambios de diseño y mejoras en la batería

ENTRETENIMIENTO

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

Los estrenos más esperados de la semana en cines: de Tom Cruise buscando el Oscar con ‘Digger’ al thriller erótico de Anne Hathaway y Dakota Johnson

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

Hailee Steinfeld, la actriz de Hawkeye, reavivó los rumores sobre el regreso de su personaje en Avengers: Doomsday

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

MUNDO

Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

Ucrania empleó por primera vez en combate el FP-7, su misil balístico táctico de fabricación propia

Estados Unidos sancionó a las mayores automotrices y a los ferrocarriles de Irán

Explosiones sacuden Saná mientras Arabia Saudita intercepta nuevos misiles y drones hutíes

Lucas Bove, diputado de San Pablo: “Flávio Bolsonaro va a pasar al frente en la elección”