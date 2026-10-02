Honduras: la UNAH entre las 190 mejores de América Latina

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras avanzó a la banda 181-190 en el ranking universitario de América Latina y el Caribe para 2027.

Guardar

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mejoró su posición en el ranking regional de universidades elaborado por QS y se ubicó en la banda 181-190 entre las instituciones de América Latina y el Caribe en la edición 2027.

El resultado representa un avance respecto de la clasificación anterior, cuando la universidad hondureña se encontraba en la banda 201-250.

PUBLICIDAD

La nueva medición también muestra un aumento en su puntuación general. La UNAH pasó de 28 puntos en 2026 a 33.7 puntos en 2027, una diferencia de 5.7 puntos.

La edición 2027 del ranking incluye 517 universidades de 27 países o territorios de América Latina y el Caribe, por lo que la posición obtenida por la institución hondureña corresponde a un universo regional más amplio.

Uno de los cambios más notorios para la UNAH se produjo en el indicador de reputación entre empleadores. La universidad pasó de la posición 134 a la 91, un avance de 43 lugares en un año. Este componente representa el 20% de la metodología utilizada por QS, y la institución obtuvo una puntuación de 52.4.

PUBLICIDAD

El indicador refleja la percepción de los empleadores sobre las universidades y sus graduados, por lo que el resultado ofrece una referencia sobre la valoración que reciben los profesionales formados en la institución al incorporarse al mercado laboral.

Reputación y academia

La universidad registró una mejora en el indicador de reputación académica: pasó de la posición 138 en 2026 a la 121 en 2027, con una puntuación de 37.0.

Este indicador tiene un peso del 30% dentro de la clasificación y está relacionado con la percepción que otros académicos tienen sobre la calidad y el desempeño de las universidades. El avance en ambos indicadores contribuyó al incremento de la puntuación general de la institución.

PUBLICIDAD

Un dato a considerar es que en 2023, la UNAH superaba al 53% de las instituciones evaluadas. El porcentaje fue de 53.3% en 2024, 56.3% en 2025, 59.3% en 2026 y llegó a 65% en la edición de 2027.

La comparación refleja una mejora progresiva dentro del universo de universidades consideradas por QS, aunque los resultados de cada año deben analizarse tomando en cuenta los cambios en el número y composición de las instituciones evaluadas.

La puntuación general de la UNAH ascendió a 33.7 puntos en la reciente evaluación de la firma QS Quacquarelli Symonds.

Posición dentro de Centroamérica

De acuerdo con el desglose de la clasificación, la UNAH aparece en la posición 29 dentro de la categoría de América Central utilizada por QS, que incluye instituciones mexicanas.

PUBLICIDAD

Al excluir a México y considerar únicamente a los países centroamericanos, la universidad se ubica en la octava posición regional y en el primer lugar entre las instituciones hondureñas, según ese análisis.

El QS World University Rankings: América Latina y el Caribe, elaborado por QS Quacquarelli Symonds, firma británica especializada en evaluación de educación superior, utiliza varios indicadores para establecer sus posiciones.

La UNAH sube a la banda 181-190 del ranking QS regional en la edición 2027

Instituciones clasificadas

La edición 2027 reúne a 517 instituciones de 27 países o territorios. Brasil aparece con 137 instituciones clasificadas, mientras Colombia cuenta con 70 y México con 69.

En los primeros lugares regionales se encuentran la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de São Paulo y la Universidad Estadual de Campinas, según QS.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el avance de la UNAH hasta la banda 181-190 representa una mejora respecto de su resultado anterior y refleja un incremento en varios de los indicadores utilizados por la organización.

Factores como la investigación científica, la formación de posgrado, la producción académica, la infraestructura, el acceso de los estudiantes, la internacionalización y la vinculación con diferentes sectores también forman parte del desempeño de una universidad, aunque no todos tengan el mismo peso o estén incluidos directamente en esta clasificación.