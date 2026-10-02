Honduras: Fiscalía formaliza acusación contra Adán Fúnez por asesinato del ambientalista Juan López

Adán Fúnez enfrenta acusación por su presunta participación en el asesinato de Juan López.(FOTO: La Tribuna)

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La acusación fue presentada durante la audiencia preliminar desarrollada este 1 de octubre, en la que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) atribuyó a Fúnez los delitos de asesinato y asociación para delinquir. En la misma causa, el ente acusador también acusó a Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez por el delito de asociación para delinquir.

La audiencia preliminar había sido reprogramada para esta fecha después de una solicitud del Ministerio Público, que argumentó la necesidad de contar con más tiempo para profundizar en la extracción y análisis de información contenida en dispositivos asegurados durante la investigación.

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Juan Antonio López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, departamento de Colón. El defensor de derechos humanos y del medio ambiente recibió varios impactos de bala cuando salía de una actividad religiosa.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, uno de los lugares que, según las investigaciones, era frecuentado por la víctima.

El Ministerio Público formalizó la acusación durante la audiencia preliminar de este jueves. (Foto: Archivo)

El caso generó una investigación de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que inicialmente llevó a la captura y procesamiento de Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, señalados como presuntos responsables materiales del asesinato.

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De acuerdo con las investigaciones citadas por el Ministerio Público, el día del crimen Óscar Alexi Guardado Alvarenga se habría reunido con Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía.

Según la acusación, durante ese encuentro Guardado Alvarenga recibió una motocicleta Yamaha XTZ-125E, color azul, que posteriormente habría sido utilizada para ejecutar el asesinato.

Las diligencias también establecieron que Guardado Alvarenga habría realizado labores de vigilancia en los alrededores de la vivienda de Juan López y en otros lugares que el ambientalista frecuentaba.

Entre esos sitios se encontraba la iglesia San Antonio de Padua, donde finalmente se produjo el ataque que terminó con la vida del defensor ambiental.

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Juan Antonio López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón. (Foto: EFE/ Gustavo Amador / Archivo)

El Ministerio Público informó previamente que las investigaciones incluyeron imágenes de cámaras de seguridad, además de pruebas periciales y testimoniales.

Los tres primeros imputados enfrentan un proceso separado por el asesinato y asociación para delinquir. El Ministerio Público había informado que se admitieron la totalidad de los medios probatorios presentados en esa causa, incluidos elementos testificales, documentales, periciales y científicos.

Fúnez enfrenta el proceso en libertad

Adán Fúnez fue capturado en mayo de 2026, junto con Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, luego de que el Ministerio Público los señalara como presuntos autores intelectuales del crimen.

Los tres fueron sometidos inicialmente a prisión preventiva. Sin embargo, posteriormente se modificaron las medidas cautelares impuestas a Fúnez y pasó a defenderse en libertad, bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

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El ambientalista fue atacado a balazos cuando salía de una actividad religiosa. (Foto: Archivo)

La sustitución de la prisión preventiva generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales, que expresaron preocupación por las medidas adoptadas dentro del proceso.

Con la formalización de la acusación durante la audiencia preliminar, el proceso judicial contra Fúnez y los otros dos señalados continúa su curso. La etapa deberá determinar si el caso reúne las condiciones para avanzar hacia la siguiente fase del proceso penal.

Mientras tanto, el Ministerio Público sostiene la acusación presentada contra el exalcalde y los otros imputados, mientras que la responsabilidad penal de cada uno deberá ser determinada por los tribunales competentes.