Más de 4 mil personas quedan afectadas por inundaciones tras crecida del río Goascorán en Honduras

La crecida del río Goascorán mantiene afectadas a comunidades de la Costa de los Amates. (Foto: Cortesía / redes sociales)

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El aumento del caudal mantiene incomunicadas a varias comunidades de la zona, mientras el agua también ha golpeado con fuerza al sector de El Cubulero, uno de los puntos más afectados por la emergencia.

La situación ha complicado el tránsito por carretera y ha obligado a los pobladores a recurrir a rutas acuáticas y transporte aéreo para poder ingresar o salir de las comunidades afectadas.

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La emergencia también comienza a generar dificultades para el abastecimiento de productos básicos. Los habitantes enfrentan problemas para conseguir alimentos y trasladar suministros, una situación que podría agravarse si las condiciones climáticas continúan favoreciendo el incremento del nivel del río.

El río Goascorán ha aumentado considerablemente su caudal, provocando el desbordamiento de agua hacia diferentes sectores de la Costa de los Amates.

La interrupción de las vías terrestres representa uno de los principales problemas para las familias que viven en las comunidades afectadas, debido a que limita el traslado de personas, alimentos y otros productos necesarios para la vida cotidiana.

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El Cubulero es uno de los sectores más afectados por el aumento del caudal. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Ante la dificultad para utilizar las carreteras, los pobladores han tenido que recurrir a embarcaciones y otras alternativas de transporte por agua, mientras que el traslado aéreo también se contempla como una opción para mantener comunicadas las zonas que permanecen aisladas.

La situación mantiene en alerta a los habitantes, quienes permanecen atentos a cualquier cambio en el comportamiento del río y a la posibilidad de que nuevas lluvias provoquen una crecida mayor.

Uno de los puntos donde se reportan mayores afectaciones es El Cubulero, donde las inundaciones han complicado las actividades cotidianas de los pobladores.

El agua ha alcanzado caminos y diferentes zonas del sector, dificultando la movilización de las personas y afectando áreas utilizadas para actividades productivas.

Las inundaciones también representan un riesgo para la economía de las familias que dependen de las actividades desarrolladas en la zona, especialmente aquellas relacionadas con la producción agrícola y acuícola.

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Entre los sectores que enfrentan preocupación se encuentra la actividad camaronera, debido a que varias fincas están ubicadas en áreas alcanzadas por las inundaciones.

Las inundaciones han complicado el tránsito por las vías terrestres de la zona. (Foto: Cortesía / redes sociales)

El ingreso de agua a estas instalaciones representa una afectación adicional para los productores, quienes deben enfrentar las dificultades para movilizar trabajadores, insumos y productos mientras persisten las condiciones adversas.

A las dificultades para movilizarse se suman afectaciones en el servicio de energía eléctrica en algunos sectores golpeados por las inundaciones.

La interrupción o inestabilidad del suministro representa una dificultad adicional para las familias, particularmente en comunidades donde el acceso terrestre permanece limitado.

Los pobladores han reportado dificultades para trasladar suministros hacia las comunidades, mientras que las restricciones en las carreteras complican el ingreso de vehículos.

De mantenerse elevado el caudal del Goascorán, las dificultades podrían prolongarse y aumentar la presión sobre las familias que permanecen en las zonas afectadas.

Las autoridades y organismos de emergencia mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones, mientras los habitantes permanecen atentos a las recomendaciones ante el riesgo de nuevas inundaciones.

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Más de 4,000 personas enfrentan dificultades para movilizarse debido a las inundaciones. (Foto: Cortesía / redes sociales)

La crecida del río Goascorán mantiene bajo presión a los pobladores de la Costa de los Amates, quienes enfrentan restricciones para movilizarse y desarrollar sus actividades con normalidad.

Las condiciones también afectan la comunicación entre las comunidades y otros municipios del departamento de Valle, debido a que algunas rutas terrestres permanecen afectadas por el agua.

Además de la emergencia inmediata, los habitantes enfrentan preocupación por el impacto que las inundaciones puedan tener sobre sus fuentes de ingresos, especialmente en las zonas donde la actividad camaronera constituye una de las principales actividades productivas.

Por ahora, más de 4,000 personas de 16 comunidades enfrentan las consecuencias de la emergencia, con dificultades para movilizarse, obtener alimentos, recibir suministros y mantener sus actividades productivas, mientras se monitorea el comportamiento del río y la evolución de las condiciones meteorológicas.

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