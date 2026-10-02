Honduras

Asfura anuncia compra de un hospital y equipo de alta tecnología para detectar cáncer en Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció la compra de un hospital en funcionamiento para descongestionar el Hospital Escuela y adelantó que viajará a Houston para avanzar en la adquisición de un moderno equipo para la detección temprana del cáncer.

Nasry Asfura anunció nuevas medidas para fortalecer la red pública de salud en Honduras.(Foto: Casa Presidencial)
Nasry Asfura anunció nuevas medidas para fortalecer la red pública de salud en Honduras.(Foto: Casa Presidencial)
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El presidente Nasry Asfura anunció nuevas medidas para fortalecer la red pública de salud, entre ellas la posible compra de un hospital que actualmente se encuentra en funcionamiento y la adquisición de una máquina de alta tecnología para la detección temprana del cáncer.

El mandatario informó que este viernes viajará a Houston, Estados Unidos, donde conocerá y avanzará en el proceso de compra del equipo médico. Según explicó, se trata de una tecnología que sería de las más modernas disponibles en Centroamérica.

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“Hay una máquina súper moderna para detección de cáncer que queremos comprar”, afirmó Asfura, quien señaló que su presencia en Houston responde a las características de la adquisición, debido a que este tipo de equipos se fabrican mediante órdenes especiales.

El objetivo, de acuerdo con el presidente, es ampliar la capacidad de Honduras para identificar diferentes tipos de cáncer en etapas tempranas y fortalecer las acciones de prevención y atención de los pacientes.

Asfura viajará a Houston para avanzar en la adquisición de equipo especializado para la detección del cáncer. (Foto: Casa Presidencial)
Asfura viajará a Houston para avanzar en la adquisición de equipo especializado para la detección del cáncer. (Foto: Casa Presidencial)

Asfura también confirmó que su administración analiza la compra de un hospital en funcionamiento, cuya ubicación permitiría facilitar el acceso de la población y redistribuir parte de los servicios que actualmente concentra el Hospital Escuela.

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La propuesta contempla trasladar a ese centro asistencial los servicios de consulta externa y emergencia que actualmente se brindan en el principal hospital público del país.

“Viene un cambio interesante en el Hospital Escuela”, manifestó el gobernante, al explicar que el centro también será objeto de un proceso de equipamiento y remodelación con el propósito de ampliar su capacidad y mejorar la atención a los pacientes.

La iniciativa busca reducir la presión que enfrenta diariamente el Hospital Escuela y permitir una distribución diferente de los servicios médicos.

El presidente Nasry Asfura informó sobre la posible compra de un hospital para descongestionar el Hospital Escuela. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente Nasry Asfura informó sobre la posible compra de un hospital para descongestionar el Hospital Escuela. (Foto: Casa Presidencial)

En relación con las demandas del personal médico, Asfura aseguró que el Gobierno ha cumplido aproximadamente con el 95 % de los pagos pendientes y señaló que todavía se revisan las planillas correspondientes a unos 200 médicos que no han recibido sus remuneraciones.

El presidente indicó que solicitará a las secretarías de Salud y Finanzas agilizar la incorporación de los salarios pendientes y reiteró que los pagos serán reconocidos de forma retroactiva.

“No soy enemigo de los doctores. Estamos para que trabajemos juntos por la salud de la gente”, expresó.

Asfura también respondió a las críticas relacionadas con su formación profesional y señaló que, aunque no es médico, cuenta con un equipo de especialistas que trabaja en las decisiones vinculadas con el sistema sanitario.

Al mismo tiempo, cuestionó que algunos médicos permanezcan en asambleas informativas mientras pacientes esperan atención en los centros asistenciales.

El mandatario destacó la importancia de ampliar la capacidad de detección temprana del cáncer en Honduras. (Foto: Casa Presidencial)
El mandatario destacó la importancia de ampliar la capacidad de detección temprana del cáncer en Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

“Se les paga retroactivamente lo que se debe, pero ¿cómo le devolvemos a la gente el tiempo que no los atendieron?”, planteó.

El mandatario pidió al personal médico mantener la atención a los pacientes y reiteró que una de las prioridades de su administración es fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la red hospitalaria.

“A los doctores les pido: atiéndanme a cada hondureño que lo necesita”, expresó.

Finalmente, Asfura aseguró que el Gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo nacional y manifestó su disposición para escuchar las propuestas de los diferentes sectores vinculados con la salud y otras áreas del país.

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