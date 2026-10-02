CAF aprueba préstamo de $177 millones para ampliar la red eléctrica de Honduras

El directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó un préstamo de 177 millones de dólares destinado a fortalecer y modernizar el sistema eléctrico de Honduras, mediante la construcción de una nueva línea de transmisión que permitirá mejorar la capacidad y confiabilidad del servicio en la zona centro sur del país.
El financiamiento será utilizado para ejecutar el proyecto Línea de Transmisión El Sitio–Zamorano II–Terrero Blanco, una obra que estará a cargo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y que contempla una serie de intervenciones para ampliar la infraestructura del Sistema Interconectado Nacional.
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De acuerdo con la información divulgada por CAF, el proyecto beneficiará directamente a unos 865 mil habitantes de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho. La institución señaló que la iniciativa contribuirá a mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico.
La obra contempla la construcción de aproximadamente 150 kilómetros de línea de transmisión de 230 kilovoltios (kV) y doble circuito. El tendido estará dividido en tres tramos y será integrado al Sistema Interconectado Nacional.
El proyecto también incluye la construcción de dos nuevas subestaciones: Zamorano II y Danlí II. A estas obras se sumarán adecuaciones en cuatro subestaciones que ya forman parte de la red eléctrica nacional.
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Las intervenciones contemplan además trabajos de interconexión y seccionamiento necesarios para incorporar la nueva infraestructura al sistema y facilitar el transporte de energía.
Según CAF, la ampliación de la red permitirá fortalecer la infraestructura disponible para atender la demanda eléctrica y mejorar las condiciones de operación del sistema en una zona considerada estratégica para el suministro nacional.
Los 865 mil beneficiarios directos estarán ubicados principalmente en Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho. Sin embargo, el alcance de la obra también se proyecta a escala nacional debido al fortalecimiento de la capacidad de transporte e intercambio de energía.
La CAF destacó que contar con infraestructura eléctrica moderna y con capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda constituye un elemento relevante para el desarrollo económico y social del país.
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“Contar con una infraestructura eléctrica moderna, confiable y con capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda es fundamental para el desarrollo de Honduras y para mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
El funcionario señaló además que el proyecto forma parte del acompañamiento de la institución a los esfuerzos de Honduras para ampliar y fortalecer el servicio de energía eléctrica.
El Gobierno hondureño ha colocado entre sus prioridades la modernización del sistema eléctrico y la ampliación de la red de transmisión. En ese marco, se encuentra el Plan de Expansión de la Red de Transmisión 2026–2035, que establece proyectos orientados a responder al crecimiento de la demanda y fortalecer la infraestructura energética.
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El nuevo financiamiento de CAF se incorpora a ese proceso de expansión y permitirá avanzar en una obra que combina nuevas líneas, subestaciones y adecuaciones de infraestructura existente.
Para la ENEE, la ejecución del proyecto representa una ampliación de la capacidad de transmisión en el centro y sur del país, mientras que para los usuarios el objetivo planteado es contar con un sistema con mejores condiciones de confiabilidad y continuidad.
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