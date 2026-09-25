Honduras figura entre 51 países que respaldaron una declaración de apoyo a Ucrania en la ONU

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, presentó la declaración conjunta respaldada por 51 países. (Foto: Cortesía)

Guardar

Honduras figura entre los 51 países que respaldaron una declaración conjunta en apoyo a Ucrania durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pidió a Rusia aceptar un alto el fuego y avanzar hacia negociaciones de paz.

La declaración fue presentada el 23 de septiembre por Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea.

PUBLICIDAD

Kallas señaló que Ucrania aceptó desde marzo de 2025 un alto el fuego completo, inmediato e incondicional, por lo que los países firmantes instaron a Rusia a asumir el mismo compromiso.

La funcionaria sostuvo que el objetivo debe ser alcanzar una paz integral, justa y duradera, conforme al derecho internacional.

Honduras figura entre los 51 países que respaldaron una declaración de apoyo a Ucrania durante la Asamblea General de la ONU. (FOTO: Presidencia de Honduras)

La declaración fue emitida en el contexto de las discusiones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y reafirmó el compromiso de los países participantes con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los Estados.

PUBLICIDAD

Entre los países que respaldaron el pronunciamiento, además de Honduras, se encuentran Ucrania, los Estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos no figura en la lista, mientras que sí aparecen Canadá, Australia, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Panamá, Costa Rica, Marruecos, Israel, Nueva Zelanda y Suiza, entre otros. La lista completa fue difundida por Kallas y por el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Durante el pronunciamiento, Kallas expresó preocupación por el incremento del costo humano de la guerra y por los ataques registrados contra la población y la infraestructura civil de Ucrania.

La declaración señala que, de acuerdo con registros de Naciones Unidas, en los últimos meses se ha producido un aumento significativo de las víctimas civiles.

PUBLICIDAD

Los países firmantes pidieron a Rusia aceptar un alto el fuego inmediato e incondicional en Ucrania. (Foto: REUTERS/Gleb Garanich)

La ONU informó el 24 de septiembre que durante los primeros ocho meses de 2026 se registraron más civiles muertos o heridos en Ucrania que durante todo 2025, según los datos presentados por la subsecretaria general de Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo.

Ante esta situación, los países que suscribieron la declaración reclamaron el respeto al derecho internacional humanitario, la protección de los civiles y la rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante el conflicto. También manifestaron especial preocupación por los ataques en el mar Negro.

El pronunciamiento también abordó la situación en el mar Negro, donde los países participantes plantearon la necesidad de proteger la navegación comercial y la infraestructura vinculada a las exportaciones de alimentos de Ucrania.

PUBLICIDAD

La situación de la población civil y la infraestructura ucraniana fue uno de los puntos centrales del pronunciamiento. (Foto: Imagen Archivo)

La Unión Europea ha señalado que la situación representa una preocupación para la seguridad alimentaria mundial.

La declaración se produjo durante la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, cuyo debate general se desarrolla en Nueva York del 22 al 28 de septiembre. La actual sesión inició formalmente el 8 de septiembre de 2026 y tiene como presidente al diplomático bangladesí Khalilur Rahman.

El pronunciamiento de los 51 países se suma a las discusiones diplomáticas que se desarrollan en Naciones Unidas sobre la guerra y las posibilidades de alcanzar un alto el fuego y una solución negociada.

PUBLICIDAD

La ONU también ha reiterado durante esta Asamblea General el llamado a proteger a la población civil y avanzar hacia una paz acorde con la Carta de Naciones Unidas.