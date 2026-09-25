Lluvias provocan inundaciones y deslizamientos y afectan a más de 30 familias en varios sectores de Honduras

Equipos de emergencia trabajaron durante la noche para atender a las familias afectadas por las inundaciones. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

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Las lluvias intensas registradas durante la tarde y noche del miércoles provocaron inundaciones, desbordamientos y deslizamientos en diferentes sectores de los departamentos de Santa Bárbara y Yoro, dejando a más de 30 familias afectadas y obligando a las autoridades a desplegar equipos de emergencia.

El subcomisionado noroccidental de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Alex Estévez, informó que las precipitaciones generaron diferentes incidentes, principalmente en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, donde varias zonas quedaron inundadas debido al incremento de las escorrentías provenientes de sectores montañosos.

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De acuerdo con el reporte preliminar, en Quimistán el desbordamiento de una quebrada afectó directamente a 18 familias, mientras que en la zona urbana de Pinalejo alrededor de 10 barrios registraron acumulaciones de aguas lluvias, con al menos 15 viviendas afectadas.

Las autoridades realizaron evacuaciones preventivas para poner a salvo a familias ubicadas en zonas de riesgo. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Ante el incremento del nivel del agua, los Comités de Emergencia Municipal (CODEM) realizaron evacuaciones preventivas durante la noche y la madrugada para trasladar a las familias que se encontraban en las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades habilitaron de manera provisional el mercado municipal de Quimistán como albergue, donde fueron trasladadas varias familias que tuvieron que abandonar sus viviendas debido a las inundaciones.

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Hasta el momento, las instituciones de respuesta no cuentan con un consolidado actualizado de personas afectadas, debido a que continúan las labores de evaluación en las comunidades.

Se espera que durante las próximas horas se pueda establecer con mayor precisión el número de damnificados y los daños ocasionados por las lluvias.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en diferentes sectores de Quimistán, Santa Bárbara. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

El alcalde de Quimistán, Darío Pacheco, explicó que el Comité de Emergencia Municipal permaneció activo durante toda la noche y madrugada para coordinar las labores de respuesta y atender a las familias afectadas por el incremento del caudal y las inundaciones.

En las labores de atención participaron elementos del Tercer Batallón de Artillería, el Batallón Ambiental, el Cuerpo de Bomberos y personal de la municipalidad, quienes se desplazaron hacia los sectores donde se reportaron mayores acumulaciones de agua.

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Los equipos realizaron trabajos de limpieza de drenajes, cunetas, calles y tragantes, además del retiro de escombros y otras labores destinadas a facilitar la circulación de las aguas lluvias.

El mercado municipal de Quimistán fue habilitado provisionalmente como albergue para las familias evacuadas. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Para estas tareas también se utilizó maquinaria pesada de la municipalidad y del Batallón de Ingenieros, lo que permitió despejar algunos puntos obstruidos y mejorar parcialmente el flujo del agua.

Las labores se extendieron durante la noche y la madrugada debido a que las precipitaciones provocaron nuevas acumulaciones en diferentes sectores del municipio.

El alcalde Darío Pacheco calificó el episodio como una inundación inusual, debido a la magnitud de las escorrentías generadas por las fuertes precipitaciones.

Varias calles de Quimistán quedaron cubiertas por agua tras las intensas precipitaciones registradas durante la noche. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Según explicó el funcionario, la cantidad de agua que llegó desde las zonas montañosas superó la capacidad de los sistemas de drenaje existentes, provocando que varias calles y sectores urbanos quedaran bajo el agua.

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El incremento de las corrientes también dificultó la capacidad de respuesta de los equipos locales, que tuvieron que concentrar sus esfuerzos en despejar los puntos donde los sistemas de evacuación de aguas lluvias quedaron sobrepasados.

Pacheco señaló además que el crecimiento urbano de Quimistán durante los últimos años representa un desafío para la infraestructura municipal, debido a que el aumento de las construcciones ha reducido las áreas naturales de absorción.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal municipal participaron en las labores de atención a los afectados. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

El alcalde explicó que los sistemas de drenaje pluvial no se han ampliado al mismo ritmo que el crecimiento de la población y las nuevas construcciones, una situación que puede incrementar las acumulaciones de agua durante episodios de precipitaciones intensas.

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Uno de los principales incidentes se produjo por el desbordamiento de una quebrada, que afectó directamente a 18 familias en el municipio de Quimistán.

La fuerza y el volumen del agua provocaron acumulaciones en sectores habitados, lo que llevó a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas para evitar que las familias permanecieran expuestas mientras se mantenían las lluvias.

En Pinalejo, aproximadamente 10 barrios también reportaron inundaciones ocasionadas por las aguas lluvias. Al menos 15 viviendas resultaron afectadas, según el informe preliminar proporcionado por las autoridades.

Un deslizamiento fue reportado en el sector de Chancaya, departamento de Yoro, tras las fuertes precipitaciones. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Los equipos de emergencia continuaron con las labores de limpieza y evaluación para determinar si existen daños adicionales en viviendas, calles, sistemas de drenaje y otras estructuras públicas.

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La emergencia también alcanzó al departamento de Yoro, donde se reportó un deslizamiento en el sector de Chancaya.

Copeco coordina acciones para determinar si el paso permanece habilitado o si el movimiento de tierra provocó una obstrucción total o parcial de la vía.

Estévez explicó que todavía no se puede confirmar el nivel de afectación en ese punto debido a que las autoridades no cuentan con información suficiente ni fotografías actualizadas que permitan establecer la magnitud del deslizamiento.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre los sectores donde se registraron desbordamientos y acumulaciones de agua, particularmente en comunidades cercanas a quebradas y zonas montañosas.

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