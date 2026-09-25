Declaran culpables a cinco exagentes de Dipampco por secuestro y agresiones sexuales en Honduras

Cinco exagentes de la extinta Dipampco fueron declarados culpables por secuestro agravado y otras agresiones sexuales. (Foto: Cortesía)

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La decisión fue adoptada por unanimidad de votos por los jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, tras concluir el juicio oral y público relacionado con el caso de una testigo protegida.

Los declarados culpables son Osmín Orellana Paz, Lester Nahún Uclés Andino, Andy José Pérez Zelaya, Dilmer Stiven Fúnez Espinoza y Enry Michael Cárcamo Molina, quienes al momento de los hechos estaban asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU) de la Dipampco.

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De acuerdo con los hechos que el tribunal dio por probados durante el juicio, los cinco agentes participaron en un falso operativo policial ocurrido en la colonia Santa Mónica de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Durante el supuesto procedimiento, los agentes interceptaron a la testigo protegida y posteriormente la trasladaron al interior de una unidad policial.

Según la información proporcionada por el Poder Judicial, una vez dentro del vehículo, los agentes obligaron a la mujer a quitarse la ropa y a realizar actos de naturaleza sexual, hechos que fueron considerados por los jueces al emitir el fallo condenatorio.

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El caso fue llevado ante los tribunales a partir del testimonio de la víctima protegida y de las demás pruebas presentadas durante el proceso judicial.

Los acusados estaban asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano al momento de los hechos. (Foto: Cortesía)

El portavoz judicial explicó que, después de interceptar a la mujer, los cinco agentes contactaron a sus padres para exigirles dinero a cambio de su liberación.

Los acusados habrían solicitado inicialmente L100.000 a los familiares de la víctima.

Durante el transcurso del día, los padres entregaron L70.000, cantidad que los agentes aceptaron y que permitió posteriormente la liberación de la testigo protegida.

El tribunal determinó que los hechos acreditados durante el juicio eran constitutivos de los delitos por los que los cinco exagentes fueron acusados, por lo que emitió el fallo de culpabilidad.

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La resolución representa el cierre de la etapa de juicio y deja pendiente la determinación de la pena que deberá cumplir cada uno de los condenados.

Tras conocerse el fallo, las autoridades judiciales ordenaron que los cinco exagentes permanecieran recluidos en el Centro Penal de Támara, Francisco Morazán, mientras continúa el proceso hasta la individualización de las penas.

La audiencia de lectura de pena quedó programada para el próximo 13 de octubre a la 1:30 de la tarde, momento en el que el tribunal dará a conocer las sanciones correspondientes por los delitos establecidos en la sentencia.

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Los agentes habrían utilizado un falso operativo para interceptar a la testigo protegida. (FOTO: Infobae)

El caso involucra a miembros de una unidad policial que tenía entre sus funciones combatir estructuras criminales y delitos relacionados con maras y pandillas. Los hechos juzgados ocurrieron mientras los acusados se encontraban asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU).

La sentencia fue comunicada por el Poder Judicial después de que los jueces concluyeran que las pruebas presentadas durante el juicio permitieron acreditar la participación de los cinco acusados en los hechos denunciados por la testigo protegida.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que la declaración de culpabilidad fue emitida después de que los jueces valoraran las pruebas presentadas durante el juicio oral y público. El fallo fue adoptado de manera unánime, al establecerse judicialmente los hechos atribuidos a los cinco acusados.

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Con la sentencia de culpabilidad, el proceso entra ahora en una nueva etapa en la que el tribunal deberá determinar la pena correspondiente a cada uno de los exagentes, de acuerdo con los delitos acreditados. Mientras se desarrolla esta fase, los cinco permanecerán recluidos en el Centro Penal de Támara, en Francisco Morazán.