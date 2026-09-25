Honduras

La Policía desplegará 550 agentes para el debut de Honduras ante Surinam en Tegucigalpa

El operativo previsto para el viernes incluirá seis anillos de vigilancia, revisiones en los accesos y recorridos dentro del recinto y en las avenidas cercanas antes, durante y después del encuentro

Cinco futbolistas con uniforme blanco y verde posan frente a una vista aérea de un estadio de fútbol con graderías azules.
El encuentro correspondiente a la Liga de Naciones se jugará a las 19:00 en el Estadio Nacional Chelato Uclés. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional desplegará 550 agentes policiales para el partido de Honduras ante Surinam del viernes 25 de septiembre de 2026, debut de la selección hondureña en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27.

El encuentro se jugará a las 19:00 en el Estadio Nacional Chelato Uclés, bajo un operativo que incluirá cierres viales, controles de ingreso y patrullajes antes, durante y después del partido.

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Las calles adyacentes al estadio serán cerradas desde las 15:30, mientras que los portones del recinto abrirán a las 16:00 para el ingreso del público. Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternativas para evitar congestionamientos.

El despliegue policial estará organizado en seis anillos de seguridad alrededor del estadio. Los efectivos controlarán los accesos, vigilarán las graderías y realizarán patrullajes tanto dentro de las instalaciones como en las avenidas cercanas y las principales vías de llegada al recinto.

Los asistentes no podrán ingresar con armas de fuego, armas punzocortantes ni objetos contundentes, como palos o tubos. La restricción también alcanza a fajas con hebillas grandes, fuegos pirotécnicos, cigarrillos, fósforos, encendedores, máscaras y punteros de luz infrarroja.

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La Policía Nacional desplegará 550 agentes para garantizar la seguridad en el partido entre Honduras y Surinam. (Cortesía: Policía Nacional de Honduras)
La Policía Nacional desplegará 550 agentes para garantizar la seguridad en el partido entre Honduras y Surinam. (Cortesía: Policía Nacional de Honduras)

El estreno de Javier Molina y el desafío de volver a las fases decisivas

El partido ante Surinam abrirá un nuevo ciclo para Honduras, dirigido por el técnico español Javier Molina. La selección buscará regresar a las instancias definitivas de la competición por primera vez en cinco años, tras una serie de resultados dispares en las ediciones recientes.

La mejor actuación hondureña ocurrió en la edición inaugural de 2019-20, cuando el equipo dirigido por Fabián Coito terminó en el tercer lugar. Honduras lideró invicta su grupo de la Liga A, por delante de Martinica y Trinidad y Tobago, y luego cayó 1-0 ante Estados Unidos en las semifinales.

La Bicolor obtuvo la medalla de bronce tras vencer a Costa Rica en una definición por penales. Aquella campaña marcó el único podio de Honduras en el torneo continental.

En 2022-23, Honduras terminó segunda en el Grupo C de la Liga A, en una zona que compartió con Canadá y Curazao. El triunfo por 2-1 sobre los canadienses en San Pedro Sula no alcanzó para acceder a las semifinales.

La Bicolor cerró su participación en la temporada 2024-25 al caer con un marcador global de 4-2 ante México. (Cortesía: Policía de Honduras)
La Bicolor cerró su participación en la temporada 2024-25 al caer con un marcador global de 4-2 ante México. (Cortesía: Policía de Honduras)

La selección llegó a los cuartos de final en 2023-24 luego de finalizar segunda en su grupo. En esa etapa enfrentó a México: ganó la ida 2-0 en Tegucigalpa, pero quedó eliminada tras perder la vuelta en el Estadio Azteca en una tanda de penales.

El recorrido de 2024-25 también terminó en cuartos de final y volvió a tener a México como rival. Honduras avanzó desde la fase de grupos después de igualar 0-0 con Jamaica en Kingston y superar a Nicaragua por diferencia de goles.

El equipo hondureño ganó nuevamente 2-0 el primer partido de la serie, esta vez en San Pedro Sula, pero México se impuso 4-0 en Toluca. El resultado dejó un global de 4-2 y otra eliminación antes de la etapa final.

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