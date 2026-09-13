Honduras

Honduras busca determinar si tiene petróleo comercialmente viable bajo las aguas del norte

Honduras se prepara para avanzar hacia una nueva fase de exploración petrolera en las aguas del norte del país y establecer si existen reservas de crudo suficientes para hacer viable una futura explotación comercial

Honduras iniciará una nueva campaña sísmica frente a las costas de Gracias a Dios. (FOTO: Infobae)
Honduras iniciará una nueva campaña sísmica frente a las costas de Gracias a Dios. (FOTO: Infobae)
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Honduras inicia una nueva etapa de investigación de su potencial petrolero, aunque las autoridades insisten en que aún no se ha llegado a una fase de explotación. El objetivo inmediato es obtener información técnica sobre qué existe debajo de las aguas del norte del país y, a partir de esos resultados, determinar si podría haber un recurso económicamente aprovechable.

Eduardo Oviedo, Secretario de Energía en Honduras, explicó que los trabajos actuales corresponden a una fase de exploración e investigación, por lo que todavía no puede afirmarse que Honduras haya confirmado la existencia de reservas de petróleo con capacidad para sostener una actividad comercial.

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La nueva etapa contempla la realización de estudios sísmicos tridimensionales, una tecnología que permitirá obtener una representación más detallada de las estructuras que se encuentran debajo del lecho marino.

En etapas anteriores ya se habían desarrollado estudios sísmicos en dos dimensiones. Ahora, el proceso avanza hacia una evaluación en tres dimensiones para ampliar el nivel de información disponible sobre el subsuelo.

“Básicamente, se hicieron estudios de dos dimensiones, estudios sísmicos, y ahora se pasa a tres dimensiones”, explicó Oviedo al referirse al cambio en la metodología de exploración.

Los estudios 3D permitirán analizar con mayor detalle las formaciones geológicas y establecer posibles estructuras en las que podrían encontrarse hidrocarburos. La información obtenida se utilizará para determinar si existen volúmenes de petróleo que puedan justificar nuevas etapas de investigación.

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Exploración y estudios

Sin embargo, la realización de estos estudios no significa que exista certeza sobre la presencia de un yacimiento comercial. Será precisamente la información obtenida durante esta fase la que permita establecer si las condiciones geológicas y la cantidad potencial del recurso hacen posible continuar con el proyecto.

Uno de los puntos que las autoridades buscan dejar claro es que Honduras todavía no se encuentra en una etapa de explotación petrolera.

La zona estudiada incluye oportunidades exploratorias tanto en aguas profundas como someras. (FOTO: Infobae)
La zona estudiada incluye oportunidades exploratorias tanto en aguas profundas como someras. (FOTO: Infobae)

Oviedo explicó que antes de plantear cualquier decisión en ese sentido será necesario concluir los estudios técnicos y determinar si existe petróleo en cantidades suficientes y, sobre todo, si su extracción sería económicamente rentable.

Los resultados de la exploración tendrán un papel determinante en el futuro del proyecto. Si los estudios no identifican volúmenes suficientes o las condiciones de extracción no resultan favorables, no necesariamente se avanzaría hacia una fase de explotación.

Por ahora, el proceso está concentrado en obtener información que permita reducir la incertidumbre sobre el potencial petrolero de las aguas del norte de Honduras.

Consulta con las comunidades

Paralelamente a los trabajos técnicos, el Gobierno mantiene reuniones con comunidades vinculadas al área de interés para abordar el proceso de consulta libre, previa e informada.

Este componente cobra importancia ante un eventual escenario en el que los estudios confirmen la existencia de petróleo y posteriormente se plantee desarrollar actividades de explotación.

Las autoridades buscan que el proceso de consulta sea considerado dentro de las diferentes etapas del proyecto, particularmente antes de que pudiera tomarse una decisión relacionada con una eventual extracción del recurso.

El contrato petrolero ya existía y había sido aprobado por el Congreso Nacional, según explicó Oviedo. Durante la administración anterior quedó pendiente el desarrollo de nuevas actividades de exploración.

Según el funcionario, durante la actual administración no se habían realizado actividades de exploración petrolera, pero posteriormente se tomó la decisión de avanzar con el contrato y llevar el proceso a una nueva etapa de investigación.

La intención es utilizar herramientas tecnológicas de mayor precisión para determinar si las áreas identificadas presentan características que justifiquen continuar con la búsqueda de hidrocarburos.

Nuevas exploración

La exploración también se enmarca en la búsqueda del Gobierno de nuevas alternativas para modificar la matriz energética de Honduras.

El precio del barril de petróleo supera los 110 dólares y se traslada directamente a la gasolina y el diésel en Honduras. (Foto: VisualesIA)
El precio del barril de petróleo supera los 110 dólares y se traslada directamente a la gasolina y el diésel en Honduras. (Foto: VisualesIA)

Oviedo señaló que las crisis internacionales han generado fuertes variaciones en los precios de los combustibles y de la energía, situación que ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar opciones que permitan al país reducir su exposición a factores externos.

En ese contexto, la posibilidad de contar eventualmente con producción petrolera nacional podría convertirse en una alternativa energética de importancia para Honduras.

No obstante, el funcionario insistió en que todavía no existe certeza sobre la cantidad de petróleo que podría encontrarse ni sobre su viabilidad económica. Cualquier posibilidad de aprovechamiento dependerá de los resultados que arrojen los estudios que se realizarán en esta nueva fase.

Los estudios tridimensionales serán financiados por la empresa encargada de desarrollar esta etapa de exploración, mientras que la información obtenida permitirá evaluar con mayor precisión el potencial petrolero de la zona.

Los resultados serán determinantes para establecer si existen reservas que justifiquen avanzar hacia una etapa de explotación comercial. Así, el paso de los estudios sísmicos en dos dimensiones a la tecnología tridimensional mantiene abierta la principal incógnita: si existe petróleo en cantidades y condiciones que hagan rentable su extracción.

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