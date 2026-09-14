Honduras

Honduras: Distrito Central ampliará a 12 días el racionamiento de agua por bajos niveles en los embalses

La Alcaldía anunció que, a partir del 20 de septiembre, el suministro de agua procedente de las represas La Concepción y Los Laureles será ,ás controlado, una medida adoptada ante la disminución de las reservas hídricas y el déficit de lluvias que mantiene a la capital bajo Alerta Roja por sequía

El racionamiento de agua se mantiene actualmente y pasarán a ser 12 días.(FOTO: La Tribuna)
El racionamiento de agua se mantiene actualmente y pasarán a ser 12 días.(FOTO: La Tribuna)
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La crisis de agua que atraviesa el Distrito Central obligará a modificar nuevamente el calendario de distribución en Tegucigalda y Comayagüela. El alcalde Juan Diego Zelaya informó que el intervalo entre los ciclos de abastecimiento aumentará de nueve a 12 días a partir del próximo 20 de septiembre.

La decisión responde al bajo nivel que mantienen las principales fuentes de abastecimiento de la capital y a las condiciones climáticas que han reducido la recuperación de los embalses durante las últimas semanas.

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Zelaya explicó que la ampliación del período de distribución busca disminuir la presión sobre las reservas disponibles y prolongar el tiempo durante el cual las represas podrán continuar abasteciendo a la población.

“Dado el comportamiento de las lluvias y lo que se espera en las próximas semanas, vamos a tener que ampliar a 12 días, no lo queríamos hacer, pero tenemos que pasar de 9 a 12 para poder estirar un poco la vida de nuestras represas”, manifestó el edil.

La medida, sin embargo, no sería definitiva. De acuerdo con el alcalde, el calendario de abastecimiento podría modificarse nuevamente si las condiciones meteorológicas cambian y se registra suficiente lluvia para recuperar los niveles de almacenamiento.

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En ese escenario, la distribución podría regresar primero a intervalos de nueve días e incluso reducirse hasta siete, dependiendo de la cantidad de precipitaciones que se acumulen durante los próximos meses.

Embalses en niveles críticos

La situación de los principales sistemas de almacenamiento refleja la magnitud de la emergencia. Un reporte emitido el 13 de septiembre de 2026 indica que la represa Los Laureles opera con apenas el 26,74% de su capacidad, mientras que La Concepción registra un nivel del 25,33%.

Esos porcentajes mantienen bajo presión las reservas disponibles para atender la demanda de la población del Distrito Central, particularmente en un período marcado por una reducción considerable de las precipitaciones.

Las condiciones actuales han sido clasificadas como de sequía extrema, y la capital acumulaba cinco días consecutivos sin registrar lluvias al momento de la evaluación.

Ante ese panorama, la Alcaldía del Distrito Central declaró Alerta Roja por sequía, elevando el nivel de atención sobre la disponibilidad del recurso hídrico y las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento durante las próximas semanas.

Miles de familias enfrentan racionamientos más intensos en Tegucigalpa y Comayagüela. (FOTO: Proceso Digital)
Miles de familias enfrentan racionamientos más intensos en Tegucigalpa y Comayagüela. (FOTO: Proceso Digital)

Mientras se ajusta el calendario de suministro proveniente de los embalses, la municipalidad asegura que continúa con la entrega gratuita de agua mediante cisternas en diferentes sectores de la capital. El apoyo está dirigido a barrios y colonias, pero también incluye centros prioritarios como hospitales y escuelas.

Según las autoridades municipales, hasta ahora se han distribuido cerca de ocho millones de galones de agua como parte de las acciones destinadas a reducir el impacto de la crisis sobre las familias y las instituciones que dependen del suministro público.

La estrategia de emergencia busca atender especialmente las zonas donde los períodos de espera entre una distribución y otra generan mayores dificultades para contar con agua para consumo y actividades básicas.

Rehabilitación de 41 pozos

Como parte de las acciones para enfrentar el déficit, la Alcaldía y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) avanzan en la rehabilitación de 41 pozos.

La primera etapa del programa contempla 15 fuentes, de las cuales tres ya fueron habilitadas: Los Almendros, un pozo localizado en la colonia La Satélite y otro ubicado en La Travesía.

Además de las medidas de emergencia, la administración municipal sostiene que mantiene como prioridad la construcción de la represa San José, que Zelaya considera fundamental para mejorar la capacidad de abastecimiento de la capital.

“Seguimos trabajando en la represa que es la obra más importante de la ciudad capital, la represa San José”, afirmó.

La obra es presentada por la administración municipal como una respuesta de largo plazo a los problemas recurrentes de abastecimiento que enfrenta el Distrito Central, particularmente durante períodos de sequía.

Cenaos prevé que las lluvias aumenten gradualmente después del 10 de septiembre. (FOTO: Infobae)
Cenaos prevé que las lluvias aumenten gradualmente después del 10 de septiembre. (FOTO: Infobae)

Ante la reducción de las reservas, la Alcaldía reiteró el llamado a la población para utilizar el agua de manera responsable y evitar el desperdicio. El llamado cobra mayor relevancia porque el nuevo calendario extenderá a 12 días el período entre los ciclos de distribución provenientes de La Concepción y Los Laureles.

Zelaya pidió a los habitantes del Distrito Central adoptar medidas de ahorro y resumió el llamado con una frase: “cada gota cuenta”.

La entrada en vigor del nuevo calendario está prevista para el 20 de septiembre, cuando el intervalo de distribución pasará oficialmente de nueve a 12 días.

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