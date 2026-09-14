Honduras

Advierten que la falta de prevención está dejando a la niñez hondureña a merced del crimen organizado

La ausencia de una estrategia de prevención y protección para niños y adolescentes estaría abriendo espacios para que las estructuras del crimen organizado aprovechen la pobreza y otras condiciones de vulnerabilidad para incorporar a menores en actividades ilícitas

La pobreza y la falta de acceso a educación, salud y protección facilitan que las estructuras criminales recluten menores en Honduras.
La pobreza y la falta de acceso a educación, salud y protección facilitan que las estructuras criminales recluten menores en Honduras.
Guardar

La falta de oportunidades y de políticas públicas capaces de proteger de manera efectiva a la niñez hondureña se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo frente al avance de las estructuras criminales, advirtió Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, la Asociación para una Sociedad más Justa.

A criterio del especialista, Honduras acumuló durante décadas deficiencias en materia de prevención, pese a que más de 24 instituciones públicas incluyen dentro de sus presupuestos programas y acciones relacionados con la protección y atención de niños y adolescentes.

PUBLICIDAD

El problema, explicó, no está relacionado necesariamente con la inexistencia de recursos o de un marco legal, sino con la dificultad para convertir esas disposiciones y asignaciones presupuestarias en programas que tengan un impacto real en las comunidades y que reduzcan los factores que hacen vulnerable a la población infantil.

Castañeda alertó que las condiciones de pobreza y la falta de acceso a educación, salud, oportunidades de desarrollo y mecanismos efectivos de protección pueden convertirse en factores aprovechados por las organizaciones criminales para acercarse a los menores.

“La situación alcanza niveles particularmente preocupantes por la edad de algunos de los menores involucrados.” señalo

Para el especialista, este escenario evidencia que la respuesta del Estado no puede limitarse a reaccionar una vez que un menor ya fue captado por una estructura criminal, sino que debe intervenir previamente sobre las condiciones sociales que permiten que estos grupos encuentren oportunidades para reclutar.

PUBLICIDAD

Más de 130 leyes sin el impacto esperado

Otro de los cuestionamientos planteados por Castañeda está relacionado con la respuesta legislativa que Honduras desarrolló en las últimas dos décadas.

El representante de la ASJ señaló que durante ese período se aprobaron alrededor de 130 leyes relacionadas con seguridad, pero consideró que una parte importante de esas normas no consiguió traducirse en los resultados esperados.

A su juicio, aprobar nuevas leyes no es suficiente para modificar las condiciones de seguridad del país cuando no existen las capacidades institucionales necesarias para hacerlas cumplir.

Las normas, explicó, deben estar acompañadas de funcionarios debidamente capacitados, recursos humanos y logísticos, planes estratégicos y mecanismos que permitan coordinar el trabajo de las distintas instituciones responsables de la seguridad y la justicia.

Dviersas Organizaciones socializaron los alcances del estamento que busca fortalecer la protección de niñez
Dviersas Organizaciones socializaron los alcances del estamento que busca fortalecer la protección de niñez

De lo contrario, advirtió, el país corre el riesgo de continuar acumulando legislación mientras los problemas estructurales que permiten el avance de la delincuencia permanecen sin solución.

Castañeda también cuestionó las políticas basadas principalmente en la aprobación de nuevas penas o medidas de endurecimiento de la respuesta penal, una práctica que calificó como parte de un enfoque de “mano dura” y populismo penal.

Falta de coordinación

Castañeda señaló que existen departamentos del país donde las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia todavía enfrentan dificultades para recuperar plenamente el control territorial.

Una de las principales limitaciones, a su criterio, es la falta de coordinación entre los distintos niveles e instituciones con responsabilidades en materia de seguridad.

Aunque Honduras cuenta con un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Castañeda cuestionó que algunos de los compromisos adoptados dentro de ese espacio no terminen cumpliéndose de manera efectiva.

El especialista reconoció que las capturas ejecutadas por la Policía Nacional representan una respuesta importante frente a quienes participan en actividades delictivas. Sin embargo, advirtió que una detención por sí sola no garantiza que una estructura criminal sea desarticulada.

“La consecuencia, según su planteamiento, es que pueden existir esfuerzos importantes en las primeras etapas de la respuesta contra la delincuencia que pierden fuerza cuando las instituciones responsables de investigar y judicializar los casos no cuentan con las capacidades suficientes.”

La vulnerabilidad de la niñez como emergencia nacional

El especialista cuestionó que todavía no exista suficiente voluntad política para apartar los intereses partidarios y construir una estrategia técnica que pueda mantenerse en el largo plazo, independientemente de los cambios de gobierno.

Castañeda sostuvo que una captura no desarticula por sí sola una estructura criminal y pidió tratar la vulnerabilidad de la niñez como una emergencia nacional.
Castañeda sostuvo que una captura no desarticula por sí sola una estructura criminal y pidió tratar la vulnerabilidad de la niñez como una emergencia nacional.

La prevención, en su opinión, debe recuperar un papel central dentro de las políticas públicas, con acciones dirigidas a garantizar que los niños y adolescentes tengan acceso efectivo a educación, salud, protección y oportunidades de desarrollo.

“También implica fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación entre ellas y atacar las condiciones que permiten que las organizaciones criminales encuentren en la vulnerabilidad de los menores un espacio para expandir sus actividades.”

Para Castañeda, mientras las acciones continúen desarrollándose de manera separada y sin una estrategia integral, será difícil obtener resultados sostenibles frente a las estructuras criminales y, sobre todo, impedir que más niños y adolescentes terminen siendo utilizados por ellas.

Temas Relacionados

HondurasASjniñezprotecciónincidenciapolíticas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras busca determinar si tiene petróleo comercialmente viable bajo las aguas del norte

Honduras se prepara para avanzar hacia una nueva fase de exploración petrolera en las aguas del norte del país y establecer si existen reservas de crudo suficientes para hacer viable una futura explotación comercial

Honduras busca determinar si tiene petróleo comercialmente viable bajo las aguas del norte

Cargamento de cocaína en el Caribe hondureño asciende a 1,661 kilos y deja cuatro detenidos

El Ministerio Público confirmó el peso de la droga decomisada en una embarcación pesquera interceptada cerca de los bancos de pesca Rosalinda. Las autoridades ya identificaron a los cuatro hondureños detenidos y vinculan el caso con una ruta marítima procedente de Colombia y con destino a Estados Unidos.

Cargamento de cocaína en el Caribe hondureño asciende a 1,661 kilos y deja cuatro detenidos

Sin acuerdos: Médicos mantienen las asambleas en Honduras, 1.067 profesionales siguen sin fecha concreta de pago

El Colegio Médico aseguró que las medidas continuarán hasta que se cancelen los salarios pendientes. Salud reconoce problemas administrativos y financieros, promete pagar cada lempira adeudado y pide evitar acciones que afecten a los pacientes.

Sin acuerdos: Médicos mantienen las asambleas en Honduras, 1.067 profesionales siguen sin fecha concreta de pago

“No tengo dónde vivir”: recién nacida fue abandonada en una iglesia de Honduras junto a una desgarradora nota

La bebé fue localizada luego de una alerta al Sistema Nacional de Emergencias 911. En el mensaje dejado junto a ella, quien sería su madre aseguró que la pequeña había dormido en el suelo durante sus primeros días de vida por no contar con un techo.

“No tengo dónde vivir”: recién nacida fue abandonada en una iglesia de Honduras junto a una desgarradora nota

Honduras: Retiran cuerpo de joven asesinada en pleno velorio: la autopsia que debió hacerse antes se volvió clave para el caso

Vivian del Ángel Vega, de 25 años, murió tras recibir disparos en La Masica. Su pareja figura como principal sospechoso de manera preliminar, mientras Medicina Forense busca establecer científicamente cómo ocurrió el crimen.

Honduras: Retiran cuerpo de joven asesinada en pleno velorio: la autopsia que debió hacerse antes se volvió clave para el caso

TECNO

Quién estará detrás del neobanco digital Nubank en Estados Unidos: la decisión de David Vélez

Quién estará detrás del neobanco digital Nubank en Estados Unidos: la decisión de David Vélez

Satya Nadella, CEO de Microsoft, fija el límite del avance tecnológico: “Si la IA no está bajo control humano, no vale la pena”

Preventa iPhone 18 Pro y Pro Max: todo lo que se necesita saber para reservar el celular de Apple

Agentes de inteligencia artificial en cuidados y residencias: las tareas laborales que podrían pasar a sistemas automatizados

La frase de Steve Jobs que explica por qué los fracasos tienen sentido: “No puedes conectar los puntos mirando hacia delante”

ENTRETENIMIENTO

Inde Navarrette revela el inesperado giro de su audición para ‘Obsession’: “Pensé que lo había hecho mal”

Inde Navarrette revela el inesperado giro de su audición para ‘Obsession’: “Pensé que lo había hecho mal”

Brian Hickerson, ex novio de Hayden Panettiere, fue esposado mientras gritaba sobre su muerte tras un altercado en un bar

Justin Bieber dedica un mensaje a su esposa Hailey por sus ocho años de matrimonio

Nicole Kidman revela el proyecto personal que nació tras acompañar a su madre antes de morir

Después de dos décadas, Julia Roberts vuelve a los escenarios de Broadway

MUNDO

Estados Unidos desclasificó nuevos videos que muestran el rescate de los dos oficiales de la Fuerza Aérea derribados en Irán

Estados Unidos desclasificó nuevos videos que muestran el rescate de los dos oficiales de la Fuerza Aérea derribados en Irán

El precio del petróleo subió más de 3% tras los ataques contra infraestructura energética clave en Arabia Saudita

La interrupción del oleoducto saudí atacado por los hutíes amenaza con recortar el 4% del suministro mundial de crudo

La compleja trama detrás de la crisis de salud mental en la juventud europea más allá del celular

Científicos proponen un nuevo método para proteger a los insectos tropicales y cerrar vacíos de información