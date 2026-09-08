Honduras supera las 9,000 vacunas contra la fiebre amarilla aplicadas en lo que va de 2026

Las autoridades aplicaron 9.181 vacunas contra la fiebre amarilla en Honduras hasta agosto de 2026

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Más de 9.181 personas en Honduras recibieron durante 2026 la vacuna contra la fiebre amarilla, principalmente viajeros que necesitan protección frente a esta enfermedad antes de desplazarse a países donde existe riesgo de transmisión.

Los registros de las Regiones Sanitarias contabilizaron 9.181 dosis aplicadas entre enero y agosto de este año, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. El mayor número de aplicaciones se concentró en el Distrito Central, con 2.968 dosis, seguido por San Pedro Sula, que registró 1.516.

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A estos municipios les siguieron Copán, con 834 dosis; Islas de la Bahía, con 707; Choluteca, con 627, y El Paraíso, con 525. Las cifras están relacionadas, entre otros factores, con los requerimientos sanitarios para personas que se movilizan hacia determinados destinos internacionales.

La vacuna contra la fiebre amarilla está indicada para las personas que viajan hacia zonas donde existe riesgo de transmisión de la enfermedad.

De acuerdo con las indicaciones proporcionadas por Salud, el esquema contempla una dosis para personas mayores de un año que se desplacen hacia áreas consideradas de riesgo.

Quienes tengan un viaje internacional deben verificar las condiciones vigentes para su destino y los requisitos de ingreso antes de emprender el viaje. Además de la protección frente a la enfermedad, la vacunación tiene una implicación práctica para determinados viajeros.

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Después de recibir la dosis, los establecimientos autorizados entregan el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, documento que debe estar debidamente firmado y sellado.

Dónde se aplica la vacuna

Este certificado puede ser solicitado por las autoridades migratorias en los casos establecidos por las disposiciones sanitarias internacionales.

Para quienes necesitan presentar el documento durante su viaje, no basta con haber recibido la vacuna: también es importante conservar el certificado y verificar que los datos estén correctamente consignados.

El Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla se entrega tras la dosis y puede ser exigido por autoridades migratorias.

La vacuna está disponible en establecimientos designados de distintas regiones sanitarias del país.

Entre los lugares donde se reportó disponibilidad se encuentran La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, Tegucigalpa, Puerto Lempira, La Esperanza, Roatán, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro y El Progreso.

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La disponibilidad puede depender del establecimiento y de la programación de cada región sanitaria, por lo que resulta conveniente confirmar previamente el punto de vacunación antes de acudir.

Con 9.181 dosis aplicadas hasta agosto, la vacunación contra la fiebre amarilla mantuvo una demanda asociada principalmente a la movilidad internacional. La recomendación de Salud para quienes tengan previsto viajar a países o zonas donde existe riesgo es realizar el proceso con al menos 10 días de anticipación.

Quiénes deben vacunarse

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados. La vacunación constituye una de las principales medidas preventivas, especialmente para personas que se desplazan a zonas donde circula el virus.

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Las autoridades aplicaron 9.181 vacunas contra la fiebre amarilla en Honduras hasta agosto de 2026.

La vacuna debe aplicarse como mínimo 10 días antes del viaje, por lo que las personas deben tomar en cuenta este período al momento de organizar su salida del país.

El cumplimiento del período previo al viaje resulta relevante tanto para la protección del viajero como para los requisitos sanitarios que puedan aplicarse en el destino.

Entre los países señalados por las autoridades como zonas de riesgo figuran Panamá y varias naciones de África.

La lista incluye Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Togo y Uganda, entre otros.

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