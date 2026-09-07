Honduras

Policía Nacional de Honduras registra 641 mujeres detenidas en 2026 por tráfico de drogas

Según la Policía, 307 capturas se realizaron en flagrancia y 321 mediante orden judicial, con mayor incidencia en la zona central y norte del país

Dos policías hondureños escoltan a una mujer esposada hacia una patrulla con luces azules y rojas en carretera rural oscura, con un camión amarillo estacionado.
El tráfico de drogas concentra 195 casos entre las mujeres detenidas por la DPI, seguido por 67 capturas por maltrato familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Según los datos de la Policía Nacional, el tráfico de drogas concentra la mayor cantidad de casos entre las mujeres detenidas durante este período, con 195 registros. Le sigue el maltrato familiar, con 67 casos, mientras que el resto de las detenciones corresponde a otros delitos investigados por las autoridades.

Dunia Palma vocera de la institución explicó que las capturas se registraron en distintos puntos del territorio nacional, aunque la mayor incidencia se concentró en la zona central y norte de Honduras, en particular en los departamentos de Cortés y Yoro.

PUBLICIDAD

Del total de 641 mujeres detenidas, 307 fueron capturadas en flagrancia, mientras que otras 321 fueron detenidas mediante orden judicial, detalló la portavoz policial. La diferencia restante correspondió a otros procedimientos de captura registrados por la institución durante el período.

Las cifras corresponden a los registros de la DPI en lo que va de 2026 y reflejan las actuaciones realizadas por las autoridades de investigación en diferentes zonas del país.

La subinspectora Dunia Palma explicó que entre las mujeres detenidas por casos relacionados con narcomenudeo y microtráfico figuran personas que, según las investigaciones policiales, tendrían vínculos con estructuras criminales como la MS y la Pandilla 18.

PUBLICIDAD

También se identificó a mujeres que presuntamente operarían de manera independiente en actividades relacionadas con la distribución y comercialización de drogas.

La Policía sostuvo que la participación femenina en este tipo de actividades no se limita a una sola estructura criminal, sino que se presenta en diferentes modalidades y zonas del país.

Otros delitos investigados

Además del tráfico de drogas y el maltrato familiar, la Dirección Policial de Investigaciones reportó mujeres detenidas por otros delitos. Entre ellos figuran extorsión, asesinato, homicidio imprudente, lavado de activos, atentados y tráfico ilícito de personas, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

La DPI registró 793 denuncias de hombres por violencia en el entorno familiar durante 2026.
Entre los otros delitos investigados por la DPI figuran extorsión, asesinato, homicidio imprudente, lavado de activos, atentados y tráfico ilícito de personas.

La funcionaria no precisó que todas estas personas hayan sido condenadas, por lo que los casos continúan sujetos a los procedimientos establecidos por la legislación hondureña y a las resoluciones que correspondan en cada proceso.

En el caso de los delitos contra la vida, Palma señaló que se contabilizan 19 mujeres vinculadas a investigaciones por asesinatos. Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades es la participación de menores de edad en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según las cifras de la DPI, dentro de las 641 mujeres detenidas durante 2026 se encuentran 12 menores de edad. La Policía advirtió que las estructuras dedicadas al tráfico de drogas también recurren a menores para desarrollar diferentes actividades vinculadas con estas operaciones ilícitas.

Zonas con mayor incidencia

Las detenciones se produjeron en diferentes departamentos del país, pero los registros policiales mostraron una mayor incidencia en la zona central y norte.

Entre los departamentos mencionados por la DPI se encuentran Cortés y Yoro, donde las autoridades desarrollaron diferentes operaciones contra estructuras dedicadas a actividades delictivas.

La DPI registró 793 denuncias de hombres por violencia en el entorno familiar durante 2026.
El tráfico de drogas concentra 195 casos entre las mujeres detenidas por la DPI, seguido por 67 capturas por maltrato familiar.

La concentración de capturas en estas zonas respondió, según los reportes policiales, a investigaciones relacionadas principalmente con delitos de tráfico de drogas y otras actividades criminales.

De acuerdo con la DPI, durante el mismo período de 2025 se contabilizaban más de 800 mujeres detenidas, mientras que en 2026 la cifra asciende a 641.

Aunque los registros muestran una disminución en el número de capturas, las autoridades advirtieron que persiste la participación de mujeres en actividades vinculadas con estructuras criminales y diferentes delitos.

En los casos en que existen órdenes judiciales, las capturas forman parte de procesos investigativos previamente desarrollados, mientras que las detenciones en flagrancia se producen cuando los agentes sorprenden a las personas presuntamente cometiendo un delito.

Temas Relacionados

HondurasmujeresdelitosDPIinseguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras y las implicaciones de una segunda vuelta electoral

Una segunda vuelta presidencial implicaría repetir buena parte de la operación de unas elecciones generales y con ello, asumir un nuevo gasto millonario

Honduras y las implicaciones de una segunda vuelta electoral

Nuevo golpe al bolsillo: Honduras aumenta el precio de todos los combustibles, excepto el gas doméstico

Los precios de los combustibles subirán nuevamente en Honduras a partir de este lunes 7 de septiembre de 2026, con el diésel como el producto que registra el mayor incremento.

Nuevo golpe al bolsillo: Honduras aumenta el precio de todos los combustibles, excepto el gas doméstico

PMA visitará Honduras para conocer impacto de la sequía

Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, visita el país para conocer el impacto de la sequía y acompañar una jornada de asistencia humanitaria

PMA visitará Honduras para conocer impacto de la sequía

Honduras proyecta habilitar una cuarta frontera con Guatemala

El gobierno de Nasry Asfura anunció que Honduras avanza en los estudios y buscar mejorar la conexión terrestre entre ambos países y facilitar el tránsito de visitantes.

Honduras proyecta habilitar una cuarta frontera con Guatemala

Cinco mujeres asesinadas en las últimas horas sacuden a Honduras

El caso más grave ocurrió en El Porvenir, Francisco Morazán, donde tres mujeres fueron asesinadas a balazos dentro de una vivienda; mientras que otros dos crímenes fueron reportados en Atlántida y Choluteca

Cinco mujeres asesinadas en las últimas horas sacuden a Honduras

TECNO

Nacional vs Cali ver online en Roja directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el error que puede salir caro

Nacional vs Cali ver online en Roja directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el error que puede salir caro

Sam Altman compara el consumo de agua de ChatGPT con el que genera la producción de una almendra

MrBeast regalará un millón de dólares a quienes lean su libro: requisitos y cómo participar

Guía para instalar Starlink Mini: Usa el internet satelital de Elon Musk en un viaje

Ver Real Sociedad vs Elche en Fútbol Libre: los riesgos de ver partidos de La Liga en apps piratas

ENTRETENIMIENTO

A sus 90 años, Julie Andrews conquista otro Emmy tras retirarse del trabajo frente a cámaras: “Ya superé todo eso”

A sus 90 años, Julie Andrews conquista otro Emmy tras retirarse del trabajo frente a cámaras: “Ya superé todo eso”

Influencer Natalie Reynolds compra el disfraz original de ‘El Gato’ y asegura que el alma de Mike Myers está atrapada dentro

Ryan Reynolds habló de su cumpleaños número 50 y descartó un festejo masivo: “Ya recibo suficiente atención”

Más de 100 horas de grabaciones inéditas de Oasis salen a subasta pese al rechazo de la banda: “Es un pedazo de historia”

Snoop Dogg busca contratar un catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: los requisitos

MUNDO

De vender perfumes a liderar la ultraderecha: quién es Ulrich Siegmund, el nuevo fenómeno político de Alemania

De vender perfumes a liderar la ultraderecha: quién es Ulrich Siegmund, el nuevo fenómeno político de Alemania

Irán prometió responder a los ataques de Estados Unidos y afirmó que las instalaciones de empresas energéticas están “expuestas”

Israel respondió a un ataque con drones de Hezbollah que "tenían como objetivo a tropas israelíes": 12 muertos

Taiwán pidió refutar la lectura del régimen chino de la Resolución 2758 de Naciones Unidas

Emiratos Árabes Unidos creará corredores alternativos para blindar sus exportaciones ante la guerra entre Estados Unidos e Irán