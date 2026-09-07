Policía Nacional de Honduras registra 641 mujeres detenidas en 2026 por tráfico de drogas

El tráfico de drogas concentra 195 casos entre las mujeres detenidas por la DPI, seguido por 67 capturas por maltrato familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Según los datos de la Policía Nacional, el tráfico de drogas concentra la mayor cantidad de casos entre las mujeres detenidas durante este período, con 195 registros. Le sigue el maltrato familiar, con 67 casos, mientras que el resto de las detenciones corresponde a otros delitos investigados por las autoridades.

Dunia Palma vocera de la institución explicó que las capturas se registraron en distintos puntos del territorio nacional, aunque la mayor incidencia se concentró en la zona central y norte de Honduras, en particular en los departamentos de Cortés y Yoro.

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Del total de 641 mujeres detenidas, 307 fueron capturadas en flagrancia, mientras que otras 321 fueron detenidas mediante orden judicial, detalló la portavoz policial. La diferencia restante correspondió a otros procedimientos de captura registrados por la institución durante el período.

Las cifras corresponden a los registros de la DPI en lo que va de 2026 y reflejan las actuaciones realizadas por las autoridades de investigación en diferentes zonas del país.

La subinspectora Dunia Palma explicó que entre las mujeres detenidas por casos relacionados con narcomenudeo y microtráfico figuran personas que, según las investigaciones policiales, tendrían vínculos con estructuras criminales como la MS y la Pandilla 18.

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También se identificó a mujeres que presuntamente operarían de manera independiente en actividades relacionadas con la distribución y comercialización de drogas.

La Policía sostuvo que la participación femenina en este tipo de actividades no se limita a una sola estructura criminal, sino que se presenta en diferentes modalidades y zonas del país.

Otros delitos investigados

Además del tráfico de drogas y el maltrato familiar, la Dirección Policial de Investigaciones reportó mujeres detenidas por otros delitos. Entre ellos figuran extorsión, asesinato, homicidio imprudente, lavado de activos, atentados y tráfico ilícito de personas, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

Entre los otros delitos investigados por la DPI figuran extorsión, asesinato, homicidio imprudente, lavado de activos, atentados y tráfico ilícito de personas.

La funcionaria no precisó que todas estas personas hayan sido condenadas, por lo que los casos continúan sujetos a los procedimientos establecidos por la legislación hondureña y a las resoluciones que correspondan en cada proceso.

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En el caso de los delitos contra la vida, Palma señaló que se contabilizan 19 mujeres vinculadas a investigaciones por asesinatos. Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades es la participación de menores de edad en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según las cifras de la DPI, dentro de las 641 mujeres detenidas durante 2026 se encuentran 12 menores de edad. La Policía advirtió que las estructuras dedicadas al tráfico de drogas también recurren a menores para desarrollar diferentes actividades vinculadas con estas operaciones ilícitas.

Zonas con mayor incidencia

Las detenciones se produjeron en diferentes departamentos del país, pero los registros policiales mostraron una mayor incidencia en la zona central y norte.

Entre los departamentos mencionados por la DPI se encuentran Cortés y Yoro, donde las autoridades desarrollaron diferentes operaciones contra estructuras dedicadas a actividades delictivas.

El tráfico de drogas concentra 195 casos entre las mujeres detenidas por la DPI, seguido por 67 capturas por maltrato familiar.

La concentración de capturas en estas zonas respondió, según los reportes policiales, a investigaciones relacionadas principalmente con delitos de tráfico de drogas y otras actividades criminales.

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De acuerdo con la DPI, durante el mismo período de 2025 se contabilizaban más de 800 mujeres detenidas, mientras que en 2026 la cifra asciende a 641.

Aunque los registros muestran una disminución en el número de capturas, las autoridades advirtieron que persiste la participación de mujeres en actividades vinculadas con estructuras criminales y diferentes delitos.

En los casos en que existen órdenes judiciales, las capturas forman parte de procesos investigativos previamente desarrollados, mientras que las detenciones en flagrancia se producen cuando los agentes sorprenden a las personas presuntamente cometiendo un delito.