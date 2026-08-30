Lluvias llegan a Honduras, pero racionamientos de agua podrían superar los 11 días

Una onda tropical mantendrá condiciones lluviosas en Honduras durante este miércoles. (FOTO: Infobae)

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Una onda tropical favorecerá lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras, especialmente en el oriente, pero las precipitaciones todavía no representan una solución para la crisis de agua que enfrentan Tegucigalpa y Comayagüela.

El desplazamiento del sistema modificará las condiciones del tiempo en diferentes puntos del país. También mantiene la atención sobre el estado del oleaje en las costas, particularmente en el Golfo de Fonseca, donde se recomienda a la población permanecer atenta a cualquier variación en las condiciones marítimas.

El panorama meteorológico llega en un momento delicado para Tegucigalpa y Comayagüela. La capital hondureña continúa bajo un esquema de racionamiento debido a los bajos niveles de las fuentes que abastecen a la ciudad, una situación que ha obligado a ampliar progresivamente los períodos entre una distribución de agua y otra.

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Para miles de familias, la espera ya no se mide en horas, sino en días. Los ciclos de abastecimiento se han extendido y, de mantenerse las condiciones actuales de las reservas, los intervalos podrían llegar hasta 11 o 12 días en algunos sectores.

La llegada de las lluvias genera una expectativa inmediata entre los capitalinos: que el agua que caiga sobre las zonas de captación pueda contribuir a recuperar los niveles de los embalses y permitir que el servicio se normalice gradualmente.

Jornadas de racionamiento

Sin embargo, las autoridades mantienen una advertencia: no toda lluvia implica una recuperación inmediata del suministro. Para que las precipitaciones tengan impacto en Tegucigalpa, deben registrarse principalmente sobre las cuencas y áreas que alimentan las fuentes de abastecimiento.

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Una lluvia aislada puede aliviar temporalmente las condiciones ambientales, pero no necesariamente representa un aumento en las reservas. El sistema necesita precipitaciones constantes y suficientes para que los caudales se recuperen y el agua llegue hasta los embalses.

Esta situación mantiene a la población capitalina pendiente del comportamiento del tiempo. Después de semanas marcadas por la preocupación ante la reducción de las reservas, cualquier cambio en el patrón de lluvias es seguido con atención.

Los embalses Los Laureles y La Concepción se encuentran entre las principales fuentes de abastecimiento del Distrito Central y sus bajos niveles han obligado a las autoridades a administrar con mayor cuidado el recurso disponible.

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Los hogares de Tegucigalpa podrían esperar hasta 12 días por el agua si no suben las reservas.

La disminución de las reservas ha provocado modificaciones en los calendarios de distribución y ha aumentado la dependencia de otras alternativas, entre ellas el suministro mediante camiones cisterna.

Para las familias que atraviesan varios días sin agua por tubería, estas unidades se han convertido en una opción necesaria para cubrir necesidades básicas. El almacenamiento en recipientes también forma parte de la rutina de muchos hogares, que deben calcular cuánto líquido necesitan para soportar el período hasta la próxima distribución.

Sequía afecta a familias hondureñas

Las condiciones de calor hacen todavía más importante el uso responsable del agua en las zonas donde el suministro permanece restringido. Para los hogares que reciben el servicio únicamente después de varios días, cada reserva debe ser administrada con cuidado.

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La crisis también ha generado una presión adicional sobre quienes distribuyen agua mediante cisternas, debido al incremento de la demanda en los sectores donde los períodos de racionamiento son más prolongados.

La situación representa un reto adicional en medio de las altas temperaturas que continúan afectando a varias regiones del país. El pronóstico indica que el Distrito Central tendrá una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 18°C.

En la región central se esperan máximas de hasta 32°C y mínimas de 20°C, mientras que en la zona insular los termómetros podrían alcanzar los 31°C, con mínimas de 28°C.

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La región norte también registrará temperaturas de hasta 32°C, con mínimas de 24°C. En el occidente se pronostica una máxima de 30°C y una mínima de 16°C.

El oriente, una de las zonas donde se espera una mayor presencia de lluvias y chubascos por el desplazamiento de la onda tropical, tendrá temperaturas más moderadas, con una máxima de 23°C y una mínima de 18°C.

Una onda tropical favorecerá lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras, con mayor incidencia en el oriente.

En el sur continuará el ambiente más caluroso del país, con temperaturas que podrían alcanzar los 40°C y mínimas de 26°C.

Las lluvias que acompañarán a la onda tropical son recibidas con expectativa, pero también con cautela. El alivio para Tegucigalpa dependerá de que las precipitaciones logren beneficiar las zonas de captación y generar una recuperación suficiente de las fuentes de abastecimiento.

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Si las lluvias son escasas o se concentran en áreas que no contribuyen a los embalses, la crisis podría continuar y los períodos de espera podrían mantenerse o incluso ampliarse.