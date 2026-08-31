Nicaragua

Obispo Silvio Báez denuncia que el régimen usa la religión para aferrarse al poder en Nicaragua

El prelado nicaragüense exiliado aseguró en una homilía en Estados Unidos que las autoridades invocan el nombre de Jesús para justificar su dominio, mientras el régimen impulsa cambios constitucionales contra la disidencia

La Iglesia en Nicaragua sostiene la fe de los fieles desde “las catacumbas de la prudencia” en medio de la persecución atribuida a Daniel Ortega y Rosario Murillo. (EFE)
La Iglesia en Nicaragua sostiene la fe de los fieles desde “las catacumbas de la prudencia” en medio de la persecución atribuida a Daniel Ortega y Rosario Murillo. (EFE)
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El obispo nicaragüense exiliado Silvio Báez denunció este domingo que la dictadura de Nicaragua utiliza el nombre de Jesús para afianzar su permanencia en el poder, en medio de nuevas reformas constitucionales que buscan marginar a la oposición. Báez, crítico abierto del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, advirtió sobre la manipulación religiosa durante su homilía celebrada en una iglesia de Estados Unidos, según informó la agencia de noticias EFE.

Durante su intervención, Báez acusó a las “dictaduras desgastadas” de escudarse en la religión para justificar su dominio. El obispo, que reside fuera de Nicaragua desde 2019 por razones de seguridad, sostuvo que “las dictaduras desgastadas que se escudan hipócritamente en la religión profanan el nombre de Jesús cuando lo invocan desde el poder y le atribuyen a Él el dominio que ejercen sobre el pueblo, pero jamás hablan de la cruz”. La declaración fue recogida por Agencia EFE y se produce en un contexto de creciente represión política en el país centroamericano.

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El religioso, a quien el fallecido papa Francisco solicitó abandonar Nicaragua, señaló que los autócratas “se apropian del nombre de Jesús para legitimar su autoritarismo”, según citó la Agencia EFE. La crítica de Báez coincide con el anuncio de nuevas reformas constitucionales impulsadas por el sandinismo, que buscan endurecer el control político en el país.

La homilía de Silvio Báez en Miami resalta el valor de la esperanza cristiana en medio de la represión política en Nicaragua./( St Agatha Catholic Parish)
La homilía de Silvio Báez en Miami resalta el valor de la esperanza cristiana en medio de la represión política en Nicaragua./( St Agatha Catholic Parish)

La reforma que busca excluir a opositores

El pasado sábado, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, informó que el Parlamento votará el 21 de septiembre una reforma para excluir de futuras elecciones a los opositores a quienes la dictadura ha retirado la nacionalidad, bajo la acusación de ser “traidores a la patria”. De acuerdo con EFE, la iniciativa forma parte de un paquete de cambios legislativos promovidos por Ortega, quien controla Nicaragua desde 2007.

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La reforma deberá ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la que comenzará en enero de 2027, para entrar en vigor. Según el calendario modificado por recientes enmiendas constitucionales, las próximas elecciones generales, inicialmente previstas para noviembre de 2026, se realizarían un año más tarde, en noviembre de 2027.

La frase de Ortega sobre las elecciones

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista el pasado 19 de julio, Ortega declaró en un acto público: “Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, de acuerdo con lo reportado por EFE. Esta afirmación generó preocupación entre organizaciones internacionales y opositores sobre la continuidad democrática en el país.

Silueta de persona, bandera de Nicaragua con escudo, hombre con bigote señalando, multitud de siluetas, banderas de Nicaragua, cielo azul, nubes.
Una figura sostiene la bandera de Nicaragua frente a un líder autoritario que gesticula y una multitud de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto de la crisis en Nicaragua

Las reformas constitucionales y las recientes declaraciones oficiales profundizan la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde 2018. La situación de los opositores desnacionalizados se agrava con la nueva legislación, que les impide participar en los próximos comicios y limita sus derechos civiles. Según la Agencia EFE, la medida afecta a decenas de dirigentes, periodistas, activistas y religiosos críticos con el régimen, quienes han buscado refugio en distintos países tras ser despojados de su ciudadanía.

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