República Dominicana

República Dominicana emite alerta verde en 11 provincias ante el incremento de lluvias y humedad

El COE incluyó también al Distrito Nacional y advirtió por aguaceros, tronadas y posibles inundaciones urbanas en zonas bajas y vías de tránsito

Mapa político de República Dominicana con varias provincias resaltadas en color verde y la frase En Alerta Verde: 11 Provincias.
Un mapa de República Dominicana señala en verde las once provincias que se encuentran en estado de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó a 11 provincias y al Distrito Nacional la alerta verde por una onda tropical ubicada sobre Puerto Rico que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), incrementa de forma gradual la humedad sobre República Dominicana y mantiene un viento del noreste capaz de generar aguaceros, tronadas y posibles ráfagas, con riesgo de inundaciones urbanas en zonas bajas y vías de tránsito.

En las áreas bajo alerta se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 75 milímetros, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias y citado por Diario Libre, diario dominicano. El organismo advirtió que esas precipitaciones pueden afectar sobre todo sectores vulnerables al anegamiento y corredores viales.

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La alerta verde alcanza a la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, Samaná, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, La Altagracia, Monte Plata, San Cristóbal y Sánchez Ramírez. La medida respondió al paso del sistema y a la evolución de las condiciones atmosféricas previstas por INDOMET.

Recomendaciones y pronóstico oficial

El organismo de emergencia pidió a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua. También recomendó no utilizar balnearios en las demarcaciones bajo alerta. Asimismo, enfatizaron el llamado a permanecer atentos a los boletines oficiales y a las alertas emitidas por las autoridades.

Alerta verde del COE en 11 provincias y el Distrito Nacional por una onda tropical y el viento del noreste (Foto cortesía COE)
Alerta verde del COE en 11 provincias y el Distrito Nacional por una onda tropical y el viento del noreste (Foto cortesía COE)

Las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y vientos moderados con ráfagas ocasionales, según informó el COE y reprodujo Diario Libre. La recomendación oficial es seguir los boletines meteorológicos y atender cualquier cambio en los avisos emitidos por las autoridades.

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En el mar, el Instituto Dominicano de Meteorología prevé condiciones adversas dentro de un plazo de 24 a 72 horas en la costa atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo. Para ese tramo, el instituto recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto.

Desde Isla Saona hasta Cabo Engaño, la recomendación es navegar cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro por vientos y olas anormales. Esa advertencia se suma al llamado de precaución para quienes circulen o desarrollen actividades en zonas costeras y marítimas.

Calle de adoquines mojada con personas caminando bajo paraguas, edificios con arcos, farolas, árboles y palmeras.
Varias personas caminan con paraguas por una calle de adoquines mojada por la lluvia en República Dominicana, flanqueada por edificios con arcos y palmeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico para Santo Domingo

Para Santo Domingo, Acento Noticias, medio de comunicación dominicano, informó que el lunes se espera una jornada inestable y con alta probabilidad de lluvias durante el día, aunque al inicio predominaría un ambiente de nubes dispersas. La temperatura máxima prevista es de 34°C, la mínima de 27°C y la humedad estimada alcanza 75%.

La publicación añadió que la probabilidad de lluvias y vaguadas para la capital llega al 100%. También indicó que el viento soplará desde el noreste con velocidades promedio de 22 km/h y ráfagas de hasta 33 km/h.

Frente a ese escenario, el COE recomendó evitar transitar por calles inundadas y extremar la precaución al conducir, con luces encendidas. También pidió no intentar pasar a pie por corrientes de agua que lleguen hasta las rodillas, no acercarse a postes ni cables eléctricos, no sacar basura u objetos que obstruyan desagües, retirar de techos y balcones cualquier elemento que pueda desprenderse y evitar salir si no es necesario.

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