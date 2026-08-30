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Irán dijo que atacó infraestructura militar de Estados Unidos en Jordania en represalia a los bombardeos en la isla de Larak

El régimen de Teherán aseguró que los proyectiles alcanzaron instalaciones de mantenimiento, infraestructura técnica y zonas destinadas al despliegue de aviones de combate estadounidenses

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacó posiciones militares estadounidenses en Jordania
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacó posiciones militares estadounidenses en Jordania
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La Guardia Revolucinaria de Irán (IRGC) afirmó en horas de la noche de este domingo que atacó posiciones militares estadounidenses en Jordania, en una nueva escalada vinculada con las operaciones de Washington contra Teherán y la disputa por el control del estrecho de Ormuz.

Según el comunicado difundido por medios de propaganda del régimen iraní, la operación combinó el empleo de misiles y drones contra las bases aéreas King Hussein y Al Azraq, instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses en territorio jordano.

Los iraníes indicaron que fueron alcanzadas áreas destinadas al mantenimiento y reparación de aeronaves, además de sectores donde estaban desplegados aviones de combate. La fuerza de Teherán aseguró que los impactos provocaron “daños pesados” en las instalaciones.

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Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, en respuesta a la agresión aérea estadounidense-israelí contra la isla de Larak, atacaron las infraestructuras técnicas y de mantenimiento y las posiciones de los cazas enemigos”, afirmó el IRGC.

“La agresión y los crímenes no resolverán la desesperación del enemigo, que busca debilitar el control de la República Islámica sobre el Estrecho de Ormuz”, añadió el comunicado, que advirtió sobre represalias más severas ante cualquier nueva acción hostil.

El régimen de Teherán aseguró que los proyectiles alcanzaron instalaciones de mantenimiento, infraestructura técnica y zonas destinadas al despliegue de aviones de combate estadounidenses (REUTERS/Archivo)
El régimen de Teherán aseguró que los proyectiles alcanzaron instalaciones de mantenimiento, infraestructura técnica y zonas destinadas al despliegue de aviones de combate estadounidenses (REUTERS/Archivo)

“Cada ataque será respondido con reacciones aún más contundentes”, remarcó el IRGC.

Poco después de la reivindicación iraní, el Ejército de Jordania informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que ingresaron en el espacio aéreo del reino.

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Los sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que violaron el espacio aéreo del Reino al amanecer de este lunes”, señaló el portavoz del Ejército en un comunicado.

Jordania es un aliado de Washington y alberga instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses, lo que convierte a su territorio en un punto relevante dentro de la actual escalada regional.

La respuesta iraní se produce tras el bombardeo realizado por fuerzas estadounidenses sobre la isla de Larak, situada en el Golfo Pérsico. Según la versión de Washington, ese ataque tuvo como objetivo dos lanzadores iraníes, luego de detectarse la preparación de cohetes y minas navales en la zona.

El portavoz del Comando Central estadounidense (Centcom), Tim Hawkins, explicó que “las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en Larak, donde se había observado a Guardianes de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales”.

El IRGC denunció que la operación de Estados Unidos en Larak provocó víctimas mortales y heridos entre sus filas, y aseguró que la acción estadounidense motivó la represalia sobre las bases en Jordania.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Estados Unidos atacó la isla de Larak y amenazó con responder: “El agresor será castigado”
La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Estados Unidos atacó la isla de Larak y amenazó con responder: “El agresor será castigado”

El enemigo ha sido sorprendido por la determinación de nuestro pueblo y la fuerza de nuestros combatientes”, declaró la organización militar.

“La presencia heroica de la población durante 183 noches seguidas ha desconcertado al adversario y dado esperanza a los oprimidos”, enfatizó el comunicado.

Las hostilidades en la región han experimentado una escalada tras un periodo de relativa calma. El conflicto actual comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel coordinaron ataques conjuntos contra posiciones en Irán, lo que llevó a una serie de respuestas iraníes dirigidas a países aliados de Washington en el Golfo. Un alto el fuego en abril redujo temporalmente los enfrentamientos, pero en julio se reanudaron las operaciones militares, dejando en suspenso las negociaciones para un acuerdo duradero.

El Estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio global de hidrocarburos, sigue en el centro de la disputa. Teherán ha obstaculizado en repetidas ocasiones el tránsito de embarcaciones, mientras que Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre puertos iraníes. Según Hawkins, “las fuerzas estadounidenses vigilan de cerca la zona y siguen preparadas para proteger la libre circulación de los intercambios comerciales en esta vía marítima esencial”.

El portavoz del Comando Central estadounidense (Centcom), Tim Hawkins, explicó que “las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en Larak, donde se había observado a Guardianes de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales” (REUTERS/Archivo)
El portavoz del Comando Central estadounidense (Centcom), Tim Hawkins, explicó que “las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en Larak, donde se había observado a Guardianes de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales” (REUTERS/Archivo)

En el plano diplomático, Washington incrementó la presión económica sobre Irán con la imposición de nuevas sanciones. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un paquete de restricciones dirigido a socios comerciales de Teherán en sectores como el oro, la tecnología, activos digitales, aviación y transporte marítimo. Además, sesenta personas, empresas y embarcaciones fueron sancionadas por supuestamente colaborar con Irán en la generación de ingresos petroleros y la adquisición de armas.

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, reconoció que su país atraviesa “numerosas dificultades económicas”, pero subrayó que las presiones estadounidenses no lograrán revertir la situación en el Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos no obtendrá nada con estas medidas”, aseguró el mandatario. La postura iraní descarta cualquier regreso a la situación previa al conflicto, mientras que Washington y varios actores regionales insisten en la reapertura del paso marítimo.

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