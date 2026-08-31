Persecución policial termina en accidente de tránsito donde falleció un sicario y otro quedó herido en Guatemala

Una persecución policial iniciada tras un ataque armado en San Raymundo terminó en Ciudad Quetzal con un muerto y un herido. (PNC de Guatemala)

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Una persecución iniciada tras un ataque armado en el municipio de San Raymundo, de Guatemala, terminó en Ciudad Quetzal, de San Juan Sacatepéquez, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a los dos presuntos sicarios que habrían cometido el crimen.

El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 30 de agosto. La policía informó que, tras escuchar las detonaciones, los atacante intentaron darse a la fuga, por lo que se inició una persecución y se instalaron bloqueos en distintos puntos para detener el avance de los hombres que se movilizaban en una motocicleta azul con placas M-481KCD.

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La huida terminó cuando la motocicleta impactó contra la autopatrulla GUA-16265.

En el lugar falleció un integrante del Barrio 18, quien no ha sido identificado, aunque se especificó que era quien conducía la motocicleta. En tanto el acompañante quedó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

El piloto de la motocicleta murió al chocar contra la autopatrulla GUA-16265 durante la persecución en la ruta a Ciudad Quetzal. (PNC de Guatemala)

Mientras que se reportó el hallazgo de una pistola Pietro Beretta, una tolva y seis municiones.

La institución sostiene que los dos hombres estarían vinculados con el ataque previo, en el que se reportaron personas fallecidas, aunque por ahora no detalló la identidad de esas víctimas.

La Policía reportó el hallazgo de una pistola Pietro Beretta, una tolva y seis municiones en la escena del operativo. (PNC de Guatemala)

El acompañante fue trasladado al Hospital Roosevelt y quedó bajo custodia

El sobreviviente fue identificado por la Policía como José Emilio Casap, de 25 años. Tras el choque, socorristas lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde permanece bajo custodia policial.

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Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la emergencia. A su llegada, localizaron a un hombre sin signos vitales y trasladaron al otro involucrado hacia el Hospital Roosevel para atención médica.

La institución policial vincula a los dos supuestos sicarios con el ataque armado ocurrido antes en San Raymundo.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente la identidad del fallecido en la motocicleta. Tampoco han precisado las causas exactas de la colisión más allá de que ocurrió durante la persecución policial.

La PNC interceptó a dos presuntos integrantes del Barrio 18 que huían en una motocicleta azul con placas M-481KCD. (PNC de Guatemala)

De acuerdo con el reporte sobre la emergencia vial, la escena quedó bajo resguardo policial a la espera de las diligencias correspondientes.

Otro fallecido en persecución

El miércoles 26 de agosto, un hombre falleció durante una persecución policial, esta vez en la aldea Chispán, municipio de Estanzuela, del departamento de Zacapa.

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De acuerdo con el parte policial, todo inició cuando el individuo, identificado comoCarlos Alberto Cruz Monroy, de 37 años, ignoró una señal de alto de las autoridades durante un operativo de identificación de vehículos.

El informe señala que Cruz Monroy, quien conducía una motocicleta marca Honda, color rojo con negro, decidió evadir la revisión y huyó por una ruta de adoquín con dirección al centro de Estanzuela, lo que activó una alerta inmediata en la frecuencia policial.

Las unidades del sector iniciaron el seguimiento, hecho que fue captado por cámaras de videovigilancia. Le dieron alcance a la altura del kilómetro 138.

Un hombre murió en Guatemala tras una persecución policial que derivó en un enfrentamiento armado con agentes de la Policía Nacional Civil. Cámaras de videovigilancia captaron cuando el hombre intenta escapar de los agentes que lo persiguen a toda velocidad. (Redes Sociales)

Al verse interceptado por la unidad ZAC-091, el motorista presuntamente encañonó a los agentes con un rifle de caza color negro que transportaba en una mochila, según detallaron los agentes en el parte policial.

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Ante la amenaza directa contra su integridad física, el comandante de la patrulla accionó su arma de fuego. Tras realizar una inspección y verificar que estaba herido, los agentes informaron de inmediato a los cuerpos de socorro.

Bomberos Voluntarios de Estanzuela llegaron al lugar, pero confirmaron que el hombre ya carecía de signos vitales.