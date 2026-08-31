Alrededor de 25,000 hondureños fueron desplazados o quedaron en riesgo por la violencia en una década

El CONADEH pidió al Estado de Honduras implementar la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado Interno e impulsar investigaciones para reducir la impunidad.

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El desplazamiento forzado interno se ha convertido en una de las consecuencias menos visibles de la violencia en Honduras. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus comunidades ante el temor de perder la vida, mientras otras permanecen bajo amenaza y con la posibilidad latente de tener que marcharse.

Los registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) muestran que no se trata de casos aislados. Entre 2016 y 2025, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) atendió 10.077 quejas relacionadas con desplazamiento o riesgo de desplazamiento, que involucraron a 24.864 personas.

Durante 2025, la UDFI atendió 676 quejas y en 576 de ellas, equivalentes al 85,3%, los hechos estuvieron relacionados con amenazas directas contra la vida o la integridad de las víctimas.

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Los hechos denunciados

Las amenazas encabezaron los casos registrados, con 270 denuncias. También se documentaron 70 tentativas de homicidio, 60 hechos de violencia doméstica, 60 casos relacionados con el asesinato de familiares y 31 agresiones que dejaron personas lesionadas.

A estos hechos se sumaron casos de violencia sexual, secuestro, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y desaparición forzada.

En muchos de estos escenarios, abandonar la comunidad dejó de ser una decisión voluntaria y se convirtió en una medida de supervivencia.

El CONADEH advirtió que existen zonas del país donde estructuras criminales ejercen control territorial e imponen reglas de comportamiento a los habitantes. Cuando una persona incumple esas disposiciones o es considerada una amenaza para los intereses del grupo, pueden comenzar las intimidaciones y agresiones que terminan provocando la salida de la víctima o de toda su familia.

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El impacto del desplazamiento

El problema es que huir no significa recuperar automáticamente la seguridad.

Las personas desplazadas suelen dejar atrás sus viviendas, fuentes de ingreso, propiedades, familiares, amistades y redes comunitarias. Al llegar a otro lugar deben comenzar de nuevo, muchas veces sin recursos y con dificultades para encontrar empleo, vivienda o acceso estable a servicios básicos.

El CONADEH pidió al Estado de Honduras implementar la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado Interno e impulsar investigaciones para reducir la impunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La afectación también alcanza de manera particular a grupos que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas LGBTIQ+ y miembros de pueblos indígenas pueden enfrentar mayores dificultades para reconstruir sus vidas después del desplazamiento.

En el caso de las familias, el impacto puede ser todavía mayor porque la salida forzada puede provocar separación entre sus integrantes y romper vínculos que durante años habían sostenido a la comunidad.

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Las recomendaciones al Estado

El CONADEH consideró que esta situación exige una respuesta que vaya más allá de atender a las víctimas una vez que ya abandonaron sus hogares.

La institución recomendó al Estado crear e implementar la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado Interno, contemplada en la legislación hondureña, con prioridad en los departamentos donde la violencia representa mayores riesgos para la población.

La intención es intervenir antes de que las amenazas se conviertan en desplazamientos y desarrollar acciones específicas en los territorios donde existen mayores niveles de violencia.

Para ello, el organismo planteó que tanto el Gobierno central como las municipalidades desarrollen planes destinados a prevenir y desactivar las amenazas y otros hechos violentos que pueden provocar que las personas abandonen sus comunidades.

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La investigación de los delitos también es considerada fundamental. El CONADEH sostuvo que deben existir investigaciones independientes, imparciales, rápidas, exhaustivas, efectivas y transparentes que permitan identificar a los responsables y reducir los niveles de impunidad.

Las amenazas lideraron las denuncias por desplazamiento forzado interno en Honduras, junto con tentativas de homicidio, violencia doméstica y asesinatos de familiares.

La dimensión del problema

Sin una respuesta efectiva frente a las amenazas, las víctimas pueden terminar entendiendo que la única manera de protegerse es desaparecer del lugar donde viven.

Las autoridades deben garantizar que las víctimas tengan la posibilidad de reconstruir sus vidas mediante soluciones duraderas. Estas pueden incluir el retorno voluntario y seguro a sus comunidades de origen, la integración en el lugar al que llegaron o el reasentamiento en otra zona del país.

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En cualquiera de esas alternativas, las personas deben contar con condiciones de seguridad y acceso a derechos básicos.

La magnitud del problema queda reflejada en los registros acumulados durante 10 años. De las 95.850 quejas recibidas por el CONADEH entre 2016 y 2025, más de 10.000 estuvieron relacionadas con desplazamiento forzado interno o riesgo de sufrirlo.