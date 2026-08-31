Guatemala

Procuraduría General de Guatemala atendió a más de 36 mil menores por denuncias de protección hasta el 31 de julio

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia reportó que los casos recibidos en 2026 implicaron entrevistas, evaluaciones e investigaciones sociales, con acciones orientadas a asegurar garantías y promover el retorno a entornos familiares adecuados

Vista trasera de dos agentes, una con chaleco PNA y otra con uniforme DEIC, flanqueando a una persona con sudadera rosa y falda en una acera
La PGN de Guatemala atendió a más de 36.000 niñas, niños y adolescentes entre enero y el 31 de julio de 2026 para proteger y restituir derechos.(PGN de Guatemala)
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La PGN de Guatemala atendió a más de 36.000 niñas, niños y adolescentes entre enero y el 31 de julio de 2026, un volumen de casos que activó intervenciones orientadas a la protección y restitución de derechos y que, en los expedientes más graves, puede derivar en medidas excepcionales como el abrigo provisional mientras se busca la reintegración familiar.

Esa tarea convive con otro frente permanente: el Sistema Alba-Keneth, que funciona sin interrupciones desde 2010 y ha permitido localizar a más de 85.200 menores desaparecidos o sustraídos desde su creación. El mecanismo opera sin plazo de espera para denunciar una desaparición y mantiene canales activos durante todo el día, todos los días del año.

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Según los registros de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia con corte al 31 de julio, las denuncias recibidas en todo el país detonaron procesos de intervención especializada. Cada expediente se orienta a proteger a la población menor de edad y a restituir los derechos que hayan sido vulnerados.

La respuesta institucional no se limita a recibir la denuncia. Cada caso activa entrevistas, investigaciones sociales y evaluaciones de las condiciones familiares para construir un diagnóstico integral y definir qué medida de protección corresponde en cada situación.

Tres personas caminan de espaldas por un pasillo. Se ve una maqueta de un edificio sobre una mesa, una puerta blanca y un cartel de salida
La Procuraduría General de Guatemala atendió a más de 36 mil menores por denuncias de protección hasta el 31 de julio. (PGN de Guatemala)

La prioridad oficial es mantener o restablecer el entorno familiar

La Procuraduría General de la Nación sostuvo que uno de los ejes centrales de su trabajo es el fortalecimiento de los vínculos familiares. La meta es que niñas, niños y adolescentes permanezcan en entornos que garanticen su desarrollo y bienestar o que puedan ser reintegrados a ellos cuando eso sea posible.

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Ese criterio guía la intervención antes de recurrir a decisiones de mayor restricción. Cuando las circunstancias lo exigen, los jueces competentes pueden ordenar el abrigo provisional, una medida temporal y excepcional que se aplica mientras se determina una salida de protección adecuada.

Durante ese período, los equipos de la PNA trabajan en la identificación de recursos familiares que permitan la reintegración del menor a un núcleo apto. La lógica institucional es agotar la búsqueda de un entorno familiar adecuado antes de consolidar otras alternativas.

La distribución territorial de las denuncias muestra dónde se concentra la mayor presión sobre los equipos especializados. Los departamentos de Guatemala, Chiquimula, Escuintla y Quetzaltenango reúnen el mayor número de casos atendidos, con una demanda sostenida para las unidades desplegadas en esas regiones.

La institución reiteró que cada denuncia debe recibir atención oportuna, análisis integral y acciones concretas. Ese compromiso, según la entidad, apunta a proteger y restituir los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el país.

Alba-Keneth permite denunciar una desaparición de inmediato

El sistema de alerta para menores desaparecidos o sustraídos está respaldado por el Decreto Número 28-2010 del Congreso de la República de Guatemala. Su rasgo operativo central es que elimina cualquier plazo de espera: la denuncia puede presentarse de inmediato al 1546, línea disponible las 24 horas, los 365 días del año.

La jefa de Operaciones del sistema, Suilma Cano, explicó que la alerta se activa en el momento en que ingresa el reporte. A partir de ahí comienza la coordinación entre las siete instituciones que integran la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

La difusión de los boletines de búsqueda se realiza por redes sociales, medios de comunicación y plataformas institucionales. Ese despliegue busca ampliar el alcance de cada alerta en las primeras horas, cuando la circulación pública de la información puede acelerar la localización.

Cano pidió a la ciudadanía reportar cualquier dato relacionado con una alerta activa a la Policía Nacional Civil al 110, al Ministerio Público o a la PGN al 1546. “La información ciudadana puede ser determinante para localizar a un niño o adolescente”, afirmó.

La alerta solo se desactiva cuando el menor es presentado ante la autoridad competente y concluyen las diligencias de protección que corresponden en cada caso. Ese cierre formal distingue la localización de la restitución institucional, que exige verificar la situación del niño o adolescente y activar las medidas de resguardo necesarias.

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