Los 10 deportistas mejor pagados de Centroamérica

Mauricio Andre Dubón encabeza el ranking de deportistas centroamericanos mejor pagados con un contrato de USD 6,1 millones en la MLB con los Bravos de Atlanta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Forbes Centroamérica identificó a 10 deportistas centroamericanos con mayores ingresos actuales, una lista dominada por beisbolistas de la MLB y futbolistas con carrera internacional que va desde contratos de USD 6,1 millones hasta sueldos estimados de USD 1,1 millones, según datos públicos y cálculos basados en fuentes como ATP Tour, MLS, Club Universidad Nacional, New York City Football Club, Spotrac.com, fichajes.com y futbolcentroamerica.com.

El ingreso más alto del ranking corresponde al hondureño Mauricio Andre Dubón, cuyo último contrato por un año está valuado en USD 6,1 millones. Detrás aparece el panameño Edmundo Sosa, que firmó para la temporada 2026 por USD 4,4 millones, mientras el también panameño Michael Amir Murillo tiene ingresos anuales estimados de entre USD 3 millones y USD 3,5 millones.

PUBLICIDAD

La lista responde de forma directa a una pregunta concreta: quiénes son hoy los deportistas centroamericanos mejor pagados. El orden presentado por la revista ubica a Dubón, Sosa, Murillo, Keylor Navas, José Caballero, Jonathan Loáisiga, Manfred Ugalde, Marcelo Arévalo, Alonso Martínez y Adalberto Carrasquilla.

La MLB concentra varios de los contratos más altos del listado

Dubón, nacido el 19 de julio de 1994 en San Pedro Sula, juega para los Bravos de Atlanta. A los 15 años viajó a Estados Unidos invitado por un grupo de misioneros para perfeccionar sus habilidades como pelotero y debutó en la MLB en 2019.

Forbes Centroamérica identificó a 10 deportistas de Centroamérica con mayores ingresos actuales, con contratos y sueldos estimados entre USD 6,1 millones y USD 1,1 millones.

A sus 32 años, de acuerdo con la publicación, pasó por los Cerveceros de Milwaukee, los Gigantes de San Francisco y los Astros de Houston. En su trayectoria acumula 290 carreras, 49 jonrones y dos Guantes de Oro, obtenidos en 2023 y 2025.

PUBLICIDAD

Sosa, parador en corto de los Phillies de Filadelfia, debutó en 2018 con los Cardinals de San Luis y fue traspasado en 2022 a Filadelfia. El panameño de 30 años elevó sus percepciones al menos en USD 3 millones entre 2024 y 2026.

En la temporada pasada impulsó 30 carreras y conectó 67 hits. En la actual campaña suma 17 carreras y 32 hits.

El panameño José Caballero, infielder de los New York Yankees, tiene un contrato anual calculado en USD 2 millones. Debutó en la MLB el 15 de abril de 2023 tras su paso por los Marineros de Seattle y los Rays de Tampa Bay, y fue transferido a los Yankees en julio de 2025.

PUBLICIDAD

La revista señaló que lideró la Liga Americana en bases robadas en 2024 y toda la MLB con 49 robos en la temporada 2025. También indicó que en la temporada 2026 alcanzó una nueva marca personal con 10 jonrones, incluidos dos conectados el 6 de julio ante los Rays en una victoria por cinco a una.

El nicaragüense Jonathan Loáisiga, lanzador de los Arizona Diamond backs, completa el bloque de peloteros con salario de USD 1,5 millones para la temporada 2026. Desde su debut en Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York en 2018, registra 233 juegos, 120 carreras impulsadas y 261 hits, aunque una serie de lesiones redujo sus perspectivas salariales, que llegaron a situarse en USD 5 millones antes de aceptar un contrato en Ligas Menores con ingreso garantizado.

PUBLICIDAD

Jun 13, 2025; Boston, Massachusetts, USA; New York Yankees pitcher Jonathan Loáisiga (43) throws a pitch against the Boston Red Sox in the fifth inning at Fenway Park. Mandatory Credit: David Butler II-Imagn Images

El fútbol aporta figuras con trayectoria en Europa, México y la MLS

Murillo, lateral derecho panameño del Besiktas de Turquía, nació en Salamanca, Colón, y construyó su carrera en cinco clubes de Panamá, Estados Unidos, Bélgica, Francia y Turquía. Su tasación actual lo ubica en el puesto 37 entre los jugadores más valiosos de la Superliga turca y en el primer lugar entre los futbolistas panameños.

El costarricense Keylor Navas, actual arquero de Pumas de la UNAM, figura con ingresos anuales cercanos a USD 2,5 millones. El portero de 39 años y 1,85 metros jugó en Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Nottingham Forest y Newell’s Old Boys, y en 2023 fue nombrado Mejor Portero en la historia de la Concacaf.

PUBLICIDAD

Según Forbes Centroamérica, durante su paso por el club parisino llegó a ganar más de 12 millones de euros al año. Desde el torneo Apertura 2025 milita en el equipo universitario mexicano.

El costarricense Manfred Ugalde, delantero del FC Spartak de Moscú, percibe ingresos anuales calculados sobre una base salarial de USD 1,1 millones. Llegó al club ruso en 2024 desde el FC Twente en una transferencia estimada en 15 millones de euros y desde entonces suma 26 goles.

Ese rendimiento lo convirtió en máximo goleador de la Premier League rusa en la temporada 2024-2025. Ugalde había debutado en primera división a los 16 años con el Deportivo Saprissa.

PUBLICIDAD

Alonso Martínez, delantero costarricense del New York City FC, tiene un salario fijo anual de USD 850.000 y un valor de contrato aproximado de USD 1,4 millones. En enero de 2025 firmó una extensión hasta 2027, con opción de prórroga hasta 2029.

En la MLS anotó 19 goles y dejó dos marcas con su actual club: el triplete más rápido de su historia, con tres tantos en 10 minutos, y el gol más rápido en la historia del torneo, a los 14 segundos de un partido. Fue nombrado Jugador de la Jornada 27 de la temporada 2025.

El panameño Adalberto Carrasquilla, centrocampista de Pumas, cierra el grupo de futbolistas con un sueldo anual estimado en USD 1,4 millones. Fue convocado al Mundial 2026, aunque no sumó minutos, y participó con Panamá en la Copa Oro de la Concacaf de 2021 y 2023, torneo en el que fue elegido mejor jugador en su última edición, distinción que también obtuvo en la Copa América 2024.

PUBLICIDAD

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 9, 2026 El Salvador's Marcelo Arevalo and Latvia's Jelena Ostapenko pose with the trophies after winning their mixed doubles final match against Australia's Marc Polmans and Australia's Storm Hunter REUTERS/Marko Djurica

Un tenista salvadoreño también entra entre los mejor pagados

El salvadoreño Marcelo Arévalo, conocido como Chelo Arévalo, aparece en la octava posición del ranking. Compite en el circuito profesional ATP y ocupa el número 10 en la categoría de dobles.

Sus ingresos dependen de los resultados de cada torneo. En 2025 superó USD 1,4 millones tras una temporada destacada junto al croata Mate Pavić, con títulos en Indian Wells, el Miami Open y el Abierto de Roma.

Arévalo fue además el primer campeón centroamericano de Grand Slam en Roland Garros 2022. La revista detalló que su superficie favorita es la pista dura, su mejor golpe es la derecha y su torneo soñado es Wimbledon, mientras que en 2026 acumula más de USD 470.000.

PUBLICIDAD