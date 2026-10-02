Honduras

Gripe aviar deja pérdidas de más de 223,000 USD en Honduras

El sector avícola hondureño reportó pérdidas superiores a 6 millones de lempiras tras la alerta sanitaria provocada por la detección de gripe aviar en una granja y en aves silvestres, aunque asegura que el abastecimiento de huevos y carne de pollo está garantizado.

El sector avícola hondureño reporta pérdidas superiores a L6 millones tras la alerta por gripe aviar. (Foto: SENASA)
El sector avícola hondureño reporta pérdidas superiores a L6 millones tras la alerta por gripe aviar. (Foto: SENASA)
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El sector avícola de Honduras ha enfrentado pérdidas superiores a 6 millones de lempiras como consecuencia de la alerta generada por la detección de gripe aviar en una granja y en aves silvestres, informó Juan José Cruz, representante de la Federación de Avicultores de Honduras (Fedavih).

De acuerdo con Cruz, la presencia de la enfermedad representó un impacto importante para los productores nacionales, quienes tuvieron que enfrentar las consecuencias sanitarias y económicas derivadas de la alerta. A esta situación se sumaron otras dificultades que ya afectaban al sector productivo, entre ellas el acceso limitado al financiamiento.

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El representante de Fedavih explicó que las condiciones económicas de los productores también se vieron condicionadas por la fuerte sequía que ha afectado al país.

Este escenario complicó el acceso a recursos para mantener y fortalecer las actividades productivas, en momentos en que la industria debía responder además a las consecuencias de la alerta sanitaria.

La producción de huevos se mantiene garantizada pese al impacto económico de la gripe aviar. (Foto: Imagen generada con IA)
La producción de huevos se mantiene garantizada pese al impacto económico de la gripe aviar. (Foto: Imagen generada con IA)

Pese a las pérdidas registradas, Cruz aseguró que la industria avícola mantiene su capacidad de producción y que el abastecimiento de alimentos para el mercado nacional se encuentra garantizado.

El consumo interno refleja la importancia de esta actividad para la alimentación de los hondureños. Según los datos proporcionados por Fedavih, en Honduras se consumen aproximadamente 2 millones de huevos y más de 400 millones de libras de carne de pollo al año.

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El representante del sector sostuvo que la producción disponible permite mantener el suministro de ambos productos, pese al impacto económico que provocó la detección de la enfermedad.

La situación también ha llevado a los productores a mantener sus esfuerzos para ampliar las oportunidades comerciales fuera de Honduras.

Honduras consume alrededor de 2 millones de huevos al año, según datos de Fedavih. (Foto: Cortesía)
Honduras consume alrededor de 2 millones de huevos al año, según datos de Fedavih. (Foto: Cortesía)

El sector avícola continúa trabajando en la apertura de mercados internacionales, con el objetivo de colocar sus productos en otros países y fortalecer las posibilidades de crecimiento de la industria.

Cruz señaló que, de los cuatro mercados que el sector tenía previstos en la región, tres ya estarían disponibles, mientras que Guatemala continúa pendiente de incorporarse.

La apertura de nuevos destinos representa uno de los principales objetivos de la industria, especialmente después de las dificultades que ha enfrentado el sector en el mercado nacional.

Para los productores, ampliar las opciones de comercialización permitiría diversificar las ventas y generar nuevas oportunidades para la producción avícola hondureña.

El dirigente también informó que se mantiene el trabajo para impulsar un proyecto de mayor alcance, cuya ejecución esperan desarrollar durante el primer trimestre del próximo año. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del sector para fortalecer la actividad y generar mejores condiciones para los productores.

La industria avícola asegura el abastecimiento de carne de pollo para el mercado nacional. (Foto: REUTERS)
La industria avícola asegura el abastecimiento de carne de pollo para el mercado nacional. (Foto: REUTERS)

La alerta por gripe aviar representa uno de los principales desafíos recientes para la avicultura hondureña, debido a sus efectos económicos y a la necesidad de mantener medidas de prevención para proteger las unidades productivas.

Sin embargo, Fedavih sostiene que el impacto registrado hasta ahora no ha impedido garantizar el abastecimiento de los principales productos avícolas en el país. La organización mantiene además sus gestiones para ampliar los mercados de exportación y fortalecer una industria que representa una fuente importante de alimentos para los consumidores hondureños.

Mientras el sector busca recuperarse de las pérdidas superiores a L6 millones, los productores también enfrentan el reto de mejorar su acceso a financiamiento y afrontar las condiciones climáticas adversas. En paralelo, las gestiones para habilitar nuevos mercados continúan como parte de la estrategia para fortalecer la producción avícola hondureña.

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