Aumenta a 352 la cifra de pantallas decomisadas en cárceles costarricenses durante operativos de la Policía Penitenciaria

La Policía Penitenciaria informó que ya son 352 las pantallas retiradas de los centros penales del país. (Crédito: Edición capturas video Ministerio de Justicia y Paz)

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La Policía Penitenciaria actualizó el balance de los operativos realizados en los centros penales de Costa Rica e informó que la cifra de pantallas decomisadas aumentó a 352, como parte de la nueva política de administración penitenciaria que impulsa el Ministerio de Justicia y Paz para reforzar el orden y el control dentro de las cárceles.

El nuevo reporte también revela que las autoridades han retirado 253 controles remotos y 40 cajas convertidoras, dispositivos que acompañaban los televisores y que fueron localizados durante las inspecciones efectuadas en diferentes módulos penitenciarios.

Las autoridades sostienen que estos decomisos forman parte de una estrategia orientada a recuperar plenamente la autoridad del Estado dentro de los centros penales, fortalecer la disciplina y eliminar privilegios que no corresponden al régimen penitenciario.

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Bajo el lema “Orden, control y disciplina”, el ministerio aseguró que los resultados de la nueva política ya comienzan a reflejarse en los diferentes establecimientos del sistema carcelario. Además, reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia a la corrupción”, con el propósito de evitar el ingreso o la permanencia de artículos cuya posesión no esté autorizada.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Justicia, el Centro de Atención Institucional (CAI) San José, ubicado en San Sebastián, es el establecimiento donde se ha retirado la mayor cantidad de pantallas. En ese centro penitenciario los oficiales decomisaron 61 televisores.

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El segundo lugar corresponde al CAI Jorge Arturo Montero Castro, con 45 pantallas retiradas, seguido por el CAI Antonio Bastida de Paz, donde las autoridades contabilizan 39 decomisos.

La lista continúa con el CAI Carlos Luis Fallas, donde fueron retiradas 33 pantallas, mientras que el CAI Calle Real Liberia completa los cinco centros con mayor cantidad de decomisos, con 28 equipos.

Los operativos forman parte de la nueva política de administración penitenciaria impulsada por el Ministerio de Justicia y Paz encabezado por Gabriel Aguilar. Crédito: Captura de video Presidencia de La República

Aunque el Ministerio de Justicia no precisó durante qué período fueron realizados todos los operativos, el nuevo balance representa un incremento importante con respecto a las cifras divulgadas semanas atrás, cuando la Policía Penitenciaria reportaba el decomiso de 187 pantallas, 123 controles remotos y 20 cajas convertidoras. La actualización evidencia que las inspecciones han continuado en distintos centros penales y que los decomisos prácticamente se duplicaron.

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La administración penitenciaria ha defendido estas acciones como parte de un proceso para reforzar el cumplimiento de las normas dentro de las cárceles y garantizar que todos los privados de libertad permanezcan bajo las mismas condiciones, sin beneficios que puedan comprometer la seguridad o la gobernabilidad de los establecimientos.

Las autoridades consideran que el retiro de estos dispositivos contribuye a fortalecer la disciplina interna y evita que existan diferencias entre la población penitenciaria derivadas de la posesión de artículos electrónicos que no forman parte de los bienes esenciales autorizados.

En los últimos meses, el Ministerio de Justicia ha intensificado los operativos de inspección en varios centros penales como parte de una estrategia más amplia para recuperar el control institucional. Estas intervenciones también incluyen requisas periódicas, revisiones de celdas y acciones dirigidas a detectar objetos prohibidos o cuyo ingreso no cuente con la autorización correspondiente.

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Las autoridades afirman que los decomisos buscan recuperar plenamente la autoridad del Estado dentro de las cárceles. Fuente: UCR

La Policía Penitenciaria señaló que continuará ejecutando estos operativos de forma permanente y aseguró que el objetivo es consolidar un sistema penitenciario con mayores niveles de seguridad, control y transparencia.

“La Policía Penitenciaria continúa ejecutando la nueva política de administración penitenciaria para recuperar plenamente la autoridad del Estado dentro de las cárceles”, indicó la institución en el balance divulgado.