La gripe H5N1 llegó a Australia y se confirmó por primera vez transmisión entre aves silvestres

La gripe aviar H5N1 abrió una nueva fase en Australia tras la confirmación de circulación entre aves de Australia Meridional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La transmisión de la gripe aviar H5N1 abrió una nueva fase en Australia después de que las autoridades confirmaran el miércoles que la cepa H5 ya circula entre aves de Australia Meridional, tras 11 nuevas detecciones sospechosas en charranes crestados mayores, según The Guardian.

La confirmación implica que el virus ya no aparece solo en casos aislados, sino que se transmite entre aves silvestres residentes, lo que aumenta el riesgo para especies vulnerables y obliga a reforzar la vigilancia y la bioseguridad.

La ministra federal de Agricultura, Pesca y Silvicultura, Julie Collins, dijo que se trata de la primera señal de transmisión local. Según The Guardian, también advirtió que pueden aumentar los indicios del virus y las muertes de fauna silvestre.

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Con esos registros, el total nacional llega a 27 detecciones confirmadas. La jefa nacional de veterinaria de Australia, Beth Cookson, señaló que la secuenciación genética muestra que todos los casos confirmados hasta ahora están vinculados con cepas subantárticas del virus.

Riesgo para la fauna silvestre y especies amenazadas

Uno de los casos del virus en la isla Canguro se detectó en Seal Bay, un área clave para el león marino australiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de Industrias Primarias de Australia Meridional, Clare Scriven, sostuvo que la expansión era preocupante, pero no inesperada, porque el virus ya se había extendido por todos los demás continentes.

Uno de los casos detectados en la isla Canguro se registró en Seal Bay, donde vive la tercera mayor población de león marino australiano del país. Ese punto encendió la alarma entre conservacionistas por la exposición de una especie amenazada.

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Alexia Wellbelove, directora de campañas de la Sociedad Australiana para la Conservación Marina (AMCS), afirmó a The Guardian que los leones marinos australianos están ahora en la primera línea de una posible crisis para la fauna silvestre. Cerca del 80% de la población de esta especie se concentra en Australia Meridional y sus números han caído un 60% en cuatro décadas, hasta quedar en torno a 12.000 ejemplares.

Wellbelove recordó que en Sudamérica el virus mató a 30.000 crías de león marino en seis meses tras pasar de aves a mamíferos marinos. También dijo, según el periódico, que en Heard Island causó la muerte de más de 13.000 crías de elefante marino en una sola temporada. Más de 150 especies nativas de aves fueron evaluadas con riesgo muy alto de extinción o de fuerte declive si se infectan, y más de 10 especies de mamíferos figuran en la misma categoría.

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Medidas oficiales ante la expansión del virus

Las autoridades prevén proteger poblaciones de cría en cautiverio ante el avance del virus H5N1 en Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cookson indicó que las autoridades habían anticipado durante años la llegada del H5N1 a Australia a través de aves migratorias. Ahora centran la respuesta en la vigilancia para confirmar dónde circula el virus y reducir su impacto donde sea posible.

La funcionaria añadió que el Gobierno aplica acciones sobre especies de conservación prioritaria, con planificación específica por lugar y por especie. También prevé proteger poblaciones de cría en cautiverio y reforzar medidas de bioseguridad en granjas para limitar el contacto entre aves silvestres y aves de corral.

Scriven informó que los recorridos por la playa de Seal Bay quedaron suspendidos de forma temporal para mantener alejadas a las personas de esa población vulnerable y reducir el riesgo de propagación. Collins agregó que el Gobierno federal había invertido más de $113 millones para prepararse ante la llegada del virus y liberó otros $24 millones junto con estados y territorios.

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Grupos como la AMCS y el Consejo de Especies Invasoras reclamaron la creación de un fondo nacional de resiliencia para la fauna de $200 millones. La propuesta apunta a financiar medidas de protección urgente y recuperación para las especies con mayor exposición.

Posibles efectos sobre la avicultura y la salud humana

La Cámara de Comercio e Industria de Australia Occidental advirtió que el virus podría aumentar el precio de los huevos si llega a planteles comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, Australia no detectó casos H5 en aves de corral ni en las industrias agropecuarias. Collins afirmó que el riesgo para la salud humana sigue siendo bajo.

El alcance potencial fuera de la fauna silvestre preocupa a las autoridades y al sector avícola. Desde enero del año pasado, el H5N1 causó la muerte o el sacrificio de unos 140 millones de aves de granja en el mundo, y en Estados Unidos se vinculó con un alza del 220% en el precio de los huevos en el primer trimestre de 2025.

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La Cámara de Comercio e Industria de Australia Occidental advirtió que, si el virus llegara a planteles comerciales, el precio de los huevos aumentaría. En ese escenario podrían ser necesarios sacrificios a gran escala, mientras la RSPCA pidió acelerar la investigación sobre métodos de sacrificio más humanitarios, como el uso de nitrógeno en gas o espuma.

Desde 2003 se registraron 1.000 casos humanos de H5N1 en el mundo, con una tasa de mortalidad del 48%. Según The Guardian y las autoridades australianas, la experiencia internacional indica que, si el virus gana terreno entre aves silvestres, será cada vez más difícil evitar pérdidas entre las especies más susceptibles.

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