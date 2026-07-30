En Panamá el Hospital del Niño recibe certificación internacional como Centro de Excelencia en el programa Familia Canguro

Los padres reciben acompañamiento permanente de un equipo multidisciplinario para cuidar a sus bebés en casa. (Minsa)

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El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, en Panamá, alcanzó una nueva etapa en la atención neonatal tras obtener la certificación internacional del Programa Familia Canguro, vigente hasta el 14 de octubre de 2027.

Este logro, otorgado por la Fundación Canguro y la Asociación Colombiana de Neonatología (ASCON), avala el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en la atención de recién nacidos prematuros y de bajo peso, y posiciona a la institución como un referente tanto a nivel nacional como regional en el cuidado de recién nacidos vulnerables.

La jefa del Servicio de Seguimiento de Alto Riesgo del Hospital del Niño, Yamileth Rivera Solís, subrayó que este reconocimiento internacional implica una garantía de calidad en los servicios ofrecidos por el hospital.

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“Para el Hospital del Niño es un hito en nuestra historia haber logrado esta certificación. Es el resultado de más de dos años de capacitación continua, organización, implementación y trabajo en equipo para brindar una atención de excelencia a nuestros recién nacidos y sus familias", expresó la especialista.

Según sus palabras, “los padres no solamente reciben conocimientos; reciben acompañamiento permanente de un equipo multidisciplinario que les brinda confianza y seguridad para cuidar a sus bebés en casa”.

Reconocimiento internacional implica una garantía de calidad en los servicios ofrecidos por el hospital, señaló la jefa del Servicio de Seguimiento de Alto Riesgo del Hospital del Niño, Dra. Yamileth Rivera Solís.

Destacó que este acompañamiento representa una diferencia sustancial en la vida de los niños que reciben atención.

El programa, avalado con esta certificación, se orienta a fortalecer el cuidado de los recién nacidos mediante prácticas basadas en evidencia y un enfoque humanizado.

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El Ministerio de Salud de Panamá, al celebrar este hito, reitera su estrategia de priorizar servicios seguros y de excelencia, lo que se traduce en mejores oportunidades de vida para los bebés que requieren atención neonatal especializada.

La obtención de la certificación no solo valida los procesos implementados en el hospital, sino que también impulsa la confianza de las familias al recibir acompañamiento y orientación continua. El equipo multidisciplinario encargado del programa enfatiza la importancia de educar y sostener a los padres durante el proceso de cuidado en casa, elemento central del modelo Familia Canguro.

El Ministerio de Salud reafirma su determinación de consolidar estándares altos en la atención neonatal, ampliando el alcance de servicios humanizados para los recién nacidos. Esta distinción internacional, según Rivera, refleja la dedicación del personal y el compromiso con la mejora continua en la atención pediátrica.

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El método se orienta a fortalecer el cuidado de los recién nacidos mediante prácticas basadas en evidencia y en un enfoque humanizado. (Minsa)

La certificación internacional del Programa Familia Canguro avala la calidad y seguridad de la atención neonatal ofrecida por el Hospital del Niño, garantizando acompañamiento profesional y apoyo a las familias durante el proceso de cuidado en casa.

Esta distinción refuerza el papel de la institución en la red de atención materno-infantil de Panamá y de la región. Actualmente, el programa brinda atención integral a cerca de 130 familias cada año y, desde su implementación hasta junio del 2026, unas 358 familias han recibido seguimiento especializado ambulatorio desde la hospitalización hasta el primer año de vida del bebé.

“Este programa cambia la vida de muchas familias. Los bebés prematuros reciben un seguimiento especializado y la familia participa activamente en su cuidado, fortaleciendo el vínculo afectivo y brindándoles mayor seguridad cuando regresan a casa", afirmó.

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El modelo de atención promueve la participación de madres, padres, abuelos y otros cuidadores en la posición canguro, fortaleciendo la lactancia materna, el desarrollo neurológico del bebé y la recuperación emocional de toda la familia. Como parte del proceso de certificación, el Ministerio de Salud impulsó un amplio programa de capacitación dirigido al personal médico, de enfermería y equipos terapéuticos del Hospital del Niño.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el Método Madre Canguro como una de las intervenciones más efectivas para reducir la morbilidad y mortalidad neonatal, favorecer la lactancia materna exclusiva y mejorar el desarrollo de los recién nacidos prematuros y de bajo peso.

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