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La celebración de Matt Damon y su esposa por el pase de Argentina a la final del Mundial: “Asustamos muchísimo a nuestros perros”

El protagonista de ‘La Odisea’ contó cómo se vivió en su hogar la dramática victoria ante Inglaterra

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El actor relató la gran celebración que se desató en su hogar tras el partido de Argentina vs Inglaterra. (Youtube/Seth Meyers)

La pasión por el fútbol argentino se siente con fuerza en la casa de Matt Damon. Durante una entrevista con Seth Meyers, el actor estadounidense reveló cómo vivió junto a su esposa, Luciana Barroso, la victoria de Argentina contra Inglaterra que le permitió al equipo nacional avanzar a la final del Mundial 2026.

Según relató el protagonista de La Odisea, el hogar estalló en júbilo con el triunfo del equipo sudamericano. “Sí. Asustamos muchísimo a nuestros perros”, comentó entre risas cuando Seth Meyers le preguntó si había visto el partido. “Literalmente nuestros perros se estaban escondiendo. No sabían qué estaba pasando”.

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“Fue una casa bastante alborotada”, aseguró el actor de Hollywood que tiene un vínculo directo con Argentina a través de su esposa.

La celebración de Argentina en el Mundial también se vivió dentro del hogar de Matt Damon
La celebración de Argentina en el Mundial también se vivió dentro del hogar de Matt Damon (Composición/Captura de video/REUTERS)

Matt Damon está casado con Luciana Barroso desde diciembre de 2005. La pareja se conoció en 2003 en Miami, cuando Damon se encontraba filmando Stuck on You y ella trabajaba como camarera en un bar. Desde entonces, la argentina se convirtió en una figura importante en su vida personal y familiar. Ambos tienen tres hijas en común: Isabella, Gia y Stella. Además, Damon asumió el rol de padre de Alexia, hija de Luciana de una relación anterior.

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Durante la entrevista, Meyers recordó que el protagonista de The Martian había mencionado anteriormente que no podía competir con la popularidad de Lionel Messi dentro de su propio hogar. Ante la comparación con el capitán argentino, el actor reconoció la admiración que existe por el futbolista.

“No”, dijo entre risas cuando el presentador le preguntó si estaba al nivel de Messi en su casa. Luego agregó: “Pero creo que eso es algo común para cualquiera que esté conectado con una argentina de cualquier manera”.

El actor estadounidense explicó que la pasión por el fútbol argentino llegó a su familia a través de Luciana Barroso, con quien está casado desde 2005 (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor estadounidense explicó que la pasión por el fútbol argentino llegó a su familia a través de Luciana Barroso, con quien está casado desde 2005 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Días antes, Damon ya había hablado sobre la llamada “fiebre mundialista” durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En esa entrevista aseguró que todos en su casa estaban siguiendo el torneo con mucha emoción y destacó que disfrutaba la pasión con la que sus familiares viven el fútbol.

El actor además aprovechó la ocasión para narrar su experiencia al asistir, años atrás, a un partido de Boca Juniors en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

“Fue una de las cosas más locas que vi en mi vida”, expresó Damon en el programa. El actor había preguntado a un familiar sobre la posibilidad de ir al estadio y ahí le precisaron la regla de oro: “sin mujeres y sin niños”.

Damon recordó que asistir a un partido de Boca Juniors le permitió conocer de cerca la intensidad de los hinchas argentinos (REUTERS/Mark Blinch/File Photo)
Damon recordó que asistir a un partido de Boca Juniors le permitió conocer de cerca la intensidad de los hinchas argentinos (REUTERS/Mark Blinch/File Photo)

El actor contó que para ingresar tuvo que atravesar varios controles policiales, una medida de precaución ante la intensidad de la movilización de hinchas. También describió los sectores de las tribunas que separaban a los rivales y descubrió que el bloqueo de determinadas zonas tenía un motivo: “Me di cuenta de que esa era la distancia a la que se podían arrojar cosas unos a otros”, relató entre risas.

Al recordar aquella experiencia, Damon resumió su percepción sobre la pasión futbolística argentina: “El fútbol es muy serio allá. Así que cuando la Selección juega es otro nivel”.

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