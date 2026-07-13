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Operaciones militares en Yemen: así fue el bombardeo al aeropuerto de Saná controlado por rebeldes hutíes

Mientras el gobierno reconocido a nivel internacional se atribuyó el ataque, las milicias respaldadas por Irán acusaron a Arabia Saudita y amenazaron con responder. Recrudece la tensión en todo Medio Oriente

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Los rebeldes hutíes controlan la terminal aérea bombardeada por tropas del gobierno regular

El ataque al aeropuerto de Saná quedó en el centro de la mayor escalada en años en Yemen después de que el Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente dijera que atacó el lunes la pista para impedir el aterrizaje de un avión iraní, mientras los hutíes atribuyeron la acción a Arabia Saudí.

El Gobierno yemení sostuvo que sus fuerzas atacaron la pista del aeropuerto internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní en la capital, bajo control hutí. El episodio reaviva la confrontación entre las autoridades reconocidas internacionalmente y los rebeldes respaldados por Irán, y vuelve a abrir la posibilidad de ataques contra Arabia Saudí tras años de relativa calma.

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El Ministerio de Defensa yemení afirmó que sus fuerzas apuntaron contra la pista después de que, según su versión, las milicias hutíes impidieran el aterrizaje de aeronaves nacionales yemeníes en el aeropuerto de la capital.

La terminal aérea fue atacada cuando estaba por aterrizar un avión con rebeldes hutíes procedentes de Teherán

“La milicia hutí terrorista, respaldada por el régimen iraní, impidió que aviones nacionales yemeníes aterrizaran en el aeropuerto de la capital, Saná, mientras insistía en permitir que un avión iraní violara el territorio yemení; en consecuencia, la pista del aeropuerto fue atacada”, dijo el ministerio.

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Saná está bajo control de los hutíes alineados con Irán. El Gobierno reconocido internacionalmente opera desde Adén y cuenta con el apoyo de Arabia Saudí y otros Estados del Golfo.

Bombardeo en el aeropuerto de Sanaa
Bombardeo en el aeropuerto de Sanaa (captura de video/Reuters)

Los hutíes culpan a Arabia Saudí y amenazan con responder

La versión de los rebeldes contradice la del Gobierno. El canal Al Masirah, vinculado a los hutíes, sostuvo que “la agresión saudí atacó las pistas de despegue y aterrizaje del aeropuerto internacional de Saná”.

El portavoz militar hutí Yahya Saree acusó a Arabia Saudí de “poner fin a la fase de desescalada y asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de su agresión”.

También advirtió: “Afirmamos que esta agresión no quedará sin respuesta ni castigo”.

Más tarde, Saree repitió el mensaje en otro pronunciamiento. “Esta agresión no pasará sin una respuesta y un castigo”, dijo, al describir el ataque como el fin de la desescalada en la confrontación de su grupo con Riad.

Una manifestación de milicias hutíes en Saná (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)
Una manifestación de milicias hutíes en Saná (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)

La tensión crecía por los vuelos iraníes a Saná

La crisis ya aumentaba desde hacía días. A comienzos de este mes, los hutíes acusaron a Arabia Saudí de atacar un avión iraní que aterrizó en Saná y despegó con una delegación rebelde a bordo.

Según la versión del Gobierno, antes del ataque del lunes las autoridades intentaron convencer a esa delegación hutí, que había viajado a Teherán para el funeral del líder supremo fallecido, de tomar en su lugar un vuelo de Yemenia.

Los rebeldes habían amenazado entonces con atacar aeropuertos saudíes e infraestructuras vitales si Riad volvía a vulnerar su espacio aéreo o intentaba atacarlo otra vez.

El ataque reaviva el riesgo de una confrontación regional

El cruce de acusaciones deja dos relatos enfrentados sobre la autoría del ataque a la pista, pero coincide con un deterioro rápido de la situación tras años de relativa calma.

Ese repunte de la tensión vuelve a colocar a Arabia Saudí ante una posible represalia hutí y reabre un frente regional que llevaba tiempo contenido.

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