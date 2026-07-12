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Emmanuel Macron advirtió sobre el resurgimiento de los “viejos demonios del antisemitismo” en Francia

La primera jornada nacional que recordó la rehabilitación del capitán Alfred Dreyfus en París sirvió para que el mandatario pidiera vigilancia permanente ante agresiones contra judíos y prejuicios persistentes en el país

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Emmanuel Macron advirtió en Francia sobre el resurgimiento del antisemitismo. (Thomas Samson/REUTERS)
Emmanuel Macron advirtió en Francia sobre el resurgimiento del antisemitismo. (Thomas Samson/REUTERS)

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió este domingo sobre el resurgimiento de los “viejos demonios” del antisemitismo en Francia durante la primera jornada nacional de conmemoración de la absolución del capitán Alfred Dreyfus, coincidiendo con el 120 aniversario de la sentencia que rehabilitó su nombre tras haber sido condenado injustamente por traición debido a su condición de judío.

Macron afirmó que “los viejos demonios del antisemitismo nunca han desaparecido totalmente de nuestro país” en una ceremonia celebrada en París, que contó con la presencia del alcalde socialista Emmanuel Grégoire y de un nieto de Dreyfus. El mandatario subrayó que los actos antisemitas “continúan golpeando a personas por lo que son” y alertó sobre “el regreso del odioso antisemitismo”, señalando que la vigilancia permanente constituye “un deber de todos los instantes”.

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Durante el acto, Macron situó el caso Dreyfus como una advertencia permanente para la República francesa, recordando que el ‘dreyfusismo’ debe entenderse no como un episodio cerrado, sino como “un estado de ánimo” que implica la defensa de la verdad, la justicia y la lucha contra los prejuicios. El presidente destacó que “el antisemitismo, cualquiera que sea su raíz o las explicaciones que pretenda darse, es enemigo de la República”, e insistió en rechazar “la facilidad de la sospecha colectiva” y defender siempre “la prueba frente al rumor”.

Macron afirmó en París que los actos antisemitas continúan golpeando a personas por lo que son y pidió una vigilancia permanente. (Thomas Samson/REUTERS)
Macron afirmó en París que los actos antisemitas continúan golpeando a personas por lo que son y pidió una vigilancia permanente. (Thomas Samson/REUTERS)

La ceremonia conmemoró la decisión del 12 de julio de 1906, cuando el Tribunal Supremo de Francia anuló la condena contra Alfred Dreyfus y proclamó su inocencia, tras doce años de una de las mayores crisis políticas y judiciales de la historia contemporánea del país. Macron subrayó: “El Estado de derecho no se mide por su capacidad de no equivocarse nunca, sino por su capacidad de corregirse a sí mismo”, reivindicando la importancia de reconocer errores y reparar injusticias.

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El presidente anunció la intención de impulsar la colocación de placas con los nombres de los “Justos entre las Naciones” en los lugares donde judíos fueron ocultados y salvados durante la ocupación nazi, invitando a los municipios franceses a sumarse a esta iniciativa.

La jornada nacional recordó el 120 aniversario de la sentencia que rehabilitó a Alfred Dreyfus tras una condena injusta por traición. (Thomas Samson/REUTERS)
La jornada nacional recordó el 120 aniversario de la sentencia que rehabilitó a Alfred Dreyfus tras una condena injusta por traición. (Thomas Samson/REUTERS)

El homenaje tuvo lugar en un contexto de nueva alerta de seguridad relacionada con objetivos judíos. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que se mantiene abierta una investigación tras el hallazgo, el sábado, de un vehículo sospechoso en Sarcelles, al norte de París, donde se encontró un “rifle, un arma de guerra”. El coche estaba estacionado cerca de una zona con comercios, un cine y una sinagoga, lo que motivó la evacuación preventiva de unas 300 personas.

“No conocemos los motivos ni las personas no han sido identificadas”, declaró Nuñez, añadiendo que las autoridades han adoptado “varias medidas” y que la investigación está a cargo de la policía y los servicios especializados de inteligencia. Preguntado sobre una posible amenaza inminente, Nuñez respondió: “No sabemos nada al respecto”.

La conmemoración del caso Dreyfus y el llamado presidencial a la vigilancia se producen en un momento en el que el antisemitismo vuelve a ser motivo de preocupación en la agenda pública francesa.

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