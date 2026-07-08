República Dominicana

Empresario dominicano fue condenado por sustraer energía de forma ilegal

La Primera Sala de la Cámara Penal de Santo Domingo Norte impuso a Javier Francisco Álvarez Valencia una pena de dos años suspendida y lo obligó a resarcir a la distribuidora Edeeste y al Estado

Guardar
Google icon
Tribunal condena a empresario que cometió fraude eléctrico a pagar más de 47 millones de pesos (Imagen ilustrativa Infobae)
Tribunal condena a empresario que cometió fraude eléctrico a pagar más de 47 millones de pesos (Imagen ilustrativa Infobae)

La Justicia de República Dominicana condenó a dos años de prisión y al pago de más de 47 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 797,963) a Javier Francisco Álvarez Valencia por sustraer energía de forma ilegal en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este y del Estado dominicano, según informó el Ministerio Público de República Dominicana.

La Primera Sala de la Cámara Penal del distrito judicial de Santo Domingo dictó la condena a partir de una solicitud presentada por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico.

La jueza Dolores Galay de la Cruz impuso la pena en modalidad suspendida y condicionó su ejecución al cumplimiento de normas establecidas por el juez de ejecución de la pena. Si el condenado incumple esas condiciones, podrá ser recluido en el Centro de Corrección Najayo Hombres.

PUBLICIDAD

Cómo operaba la conexión ilegal

Además, la sentencia obliga a Álvarez Valencia a restituir RD$47.747.272,88 por el valor de energía no facturada y a pagar una indemnización adicional de RD$200.000 por daños, junto con una multa de diez salarios mínimos.

Mazo de madera sobre base, balanza dorada, bandera de República Dominicana, escudo nacional, mobiliario de sala de audiencias, ventanas.
La sentencia combina restitución, daños y sanciones económicas por una manipulación del suministro. La ejecución quedó sujeta a reglas estrictas. Si no se cumplen, el destino carcelario ya tiene nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Ministerio Público, Álvarez Valencia, propietario del establecimiento Hielo El Grande, ubicado en la Avenida Emma Balaguer, número 31, sector El Cacique II, municipio Santo Domingo Norte, realizó una manipulación directa del suministro eléctrico.

El expediente judicial establece que el empresario hizo una conexión directa a una línea de 7,2 KV, con dos transformadores, uno de 100 KVA y otro de 75 KVA, instalados fuera del sistema de medición autorizado. Esa operación permitió la extracción ilícita de energía eléctrica.

PUBLICIDAD

Las pruebas y la base legal de la condena

Según la tasación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este y la validación de la Superintendencia de Electricidad, el fraude asciende a más de 47 millones de pesos dominicanos, monto que el tribunal ordenó recuperar en su totalidad.

Voceros del Ministerio Público señalaron en el portal oficial que la acción penal se sustentó en la violación de los artículos 124-2, 125-1 y 125-3 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, tipificados como atentado contra el sistema eléctrico y fraude eléctrico en perjuicio de la empresa distribuidora y del Estado.

Salón de tribunal vacío con bancos de madera, estrado principal, una bandera dominicana, balanza de la justicia y expedientes apilados bajo una ventana.
Un tribunal del distrito judicial de Santo Domingo fijó pena e indemnizaciones tras una pesquisa del sistema eléctrico. La maniobra incluyó transformadores instalados al margen del control. El expediente detalla cómo se calculó el perjuicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia, el órgano acusador presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad del procesado como beneficiario directo del delito y responsable del negocio implicado.

La declaración del Ministerio Público

El procurador de corte José Aníbal Carela, titular de la PGASE, declaró que el Ministerio Público mantiene un compromiso con la persecución de delitos vinculados al sector energético y con la protección del interés público. “El fraude eléctrico lleva al deterioro del sistema eléctrico y por ende perjudica a la sociedad”, manifestó Carela.

Según el comunicado oficial, las autoridades reiteraron que la misión de la PGASE es velar por los intereses de la población y garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución. “En la PGASE estamos para velar por los intereses del ciudadano, siempre apegado a las leyes y a la constitución que rige nuestro país”, expresó Carela en declaraciones recogidas por el Ministerio Público de República Dominicana.

Temas Relacionados

República DominicanaSanto DomingofraudeMinisterio PúblicoCondena

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

El acuerdo con Seccatid hará que la aplicación destaque recursos verificados cuando se tecleen frases de búsqueda vinculadas con consumo de sustancias, y habilite el acceso a la línea 1538, gratuita y disponible 24 horas

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que la variación acumulada entre enero y junio fue de 0.08%, mientras el Banco Central de Costa Rica prevé un retorno a tasas positivas en el segundo semestre

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Al menos 26 casos de feminicidios fueron perpetrados en El Salvador en el 2025, un 33 % menos en el año anterior, según datos compartidos por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa)

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el auge de proyectos residenciales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y altos, mientras que las edificaciones no residenciales y las viviendas de interés social mostraron retrocesos

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

La regulación exige mayores niveles de capital y controles de liquidez para reducir el riesgo de crisis financieras y reforzar la confianza en el sistema.

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

TECNO

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

ENTRETENIMIENTO

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

“No me importa fracasar”, la filosofía con la que Flea volvió a la trompeta a los 63 años

MUNDO

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán